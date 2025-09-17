'Sirât', de Oliver Laxe, representará a España para competir por la nominación al Oscar a mejor película internacional El cineasta gallego está hoy en el Festival de Cine de Santander

La película 'Sirât', de Oliver Laxe, ha sido la película española elegida por los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebran su 98 edición en 2026. Precisamente, el cineasta gallego está hoy miércoles presente en el Festival de Cine de Santander, donde protagonizará varios actos y su película, premiada en Cannes, se proyectará en el Casyc de la Fundación Caja Cantabria.

La selección de su película ha sido anunciada por el director de la Academia de Cine, Pablo Berger, en la sede de la institución, superando a las otras dos candidatas: 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería', de Carla Simón.

Ahora, 'Sirât' inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos. El año pasado la candidatura española recayó en 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, producida por el cántabro Cristóbal García, que no logró entrar entre las cinco finalistas a los Oscar.

La favotira

'Sirât' emerge como favorita por múltiples motivos. La película, dirigida por Laxe con guion junto a Santiago Fillol, fue galardonada con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2025, reconocimiento que ha reforzado sus posibilidades.

El largometraje se centra en la historia de Luis (interpretado por Sergi López) y su hijo Esteban (Bruno Núñez), quienes emprenden un viaje desde España hasta el sur de Marruecos en busca de Mar, la hija desaparecida tras asistir a una rave. La travesía transcurre entre montañas, desierto y encuentros con comunidades rave, generando una propuesta visual potente, sensorial y algo poética.

En cuanto a su producción, 'Sirât' es una coproducción entre España y Francia, respaldada en parte por El Deseo, la productora de Pedro y Agustín Almodóvar.

También se ha informado que la distribución en Estados Unidos correrá a cargo de Neon, una compañía de renombre en campañas Oscar tras éxitos como 'Parásitos'.

