Berta castañé y Je Woo.
Crítica de cine: 'Sigue mi voz'

De traumas y latidos

El desembarco en lo adolescente es digno pero lo emocional se queda en la superficie. Todo es muy sonoro en lo aparente pero no se escucha lo profundo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:44

Podía ser una de las muchas naderías superficiales que invoca el cine cuando se acerca a la adolescencia. Si encima hay romance de por medio, ... aún más. Pero 'Sigue mi voz' rezuma cierta honestidad y dignidad, elude ese tono monocorde de compartimentos estancos del que suele abusar este género y pese a los lugares comunes muestra un cuidado en los factores artísticos y técnicos y se sirve de elecciones nada cómodas, posicionadas con bastante coherencia. Entre ellas, la que más resalta es la de la banda sonora. Puede envolverse todo en una atmósfera de drama romántico que trata de arropar la ficción en un asidero facilón, pero difícil de expresar sin caer en lo rutinario y en la epidermis: el encanto.

