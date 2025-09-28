El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'The Strangers: Chapter 2', más madera.
Crítica de cine 'Strangers: Capítulo 2'

Vaciar la franquicia

Cinesa y Ocine ·

Una secuela acelerada que piensa más en completar inútilmente la nueva trilogía. Sin perturbar el absurdo muy plano se apodera del enigma enmascarado

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:59

Aque no se lo creen. Pues sí. Apenas ha transcurrido un año de la primera entrega, llega la segunda y ya asoma en el horizonte ... el final de la trilogía. No hay ni rastro de evolución y justificación de cómo se exprime una idea. Un veterano fajador, Renny Harlin, capaz de dar aliento a todo tipo de géneros sustentados en un mantra de aventura, está detrás de este engranaje que arrastra defectos y nunca se muestra contundente. Se recrea de forma superflua en una idea, deambula con cierto sadismo, quizá mejora en apariencia a su predecesora –lo cual no era difícil– pero pierde en perturbación. El cineasta de 'La isla de las cabezas cortadas' se ampara en tres entusiastas guionistas absolutamente perdidos. 'Strangers: Capítulo 2', una especie de 'jo, qué noche' con máscaras solapadas, busca otorgar un toque lúdico a una historia de supervivencia que trata de prolongar los interrogantes inherentes al entramado en una mezcla de tiempo suspendido y elogio del absurdo.

