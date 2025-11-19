El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alyssa Bunce, compañía canadiense-mexicana, presentará una obra. CDAT

El Circo Contemporáneo Iberoamericano amplía su mirada y coge fuerza en Santander

El Café de las Artes impulsa el SIC, un encuentro profesional que reúne desde mañana y hasta el sábado a más de 50 programadores, compañías y agentes culturales de Europa y Latinoamérica

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La energía del circo contemporáneo, ese arte que mezcla riesgo, belleza y pensamiento, encuentra esta semana en Santander un nuevo punto de encuentro internacional. Dentro de la programación del Festival 'En la cuerda floja' ... -que desde el pasado día 14 ha convertido a la ciudad en una pequeña capital del circo- surge el SIC, el primer Showcase Iberoamericano de Circo, una cita profesional que aspira a transformar desde mañana jueves y hasta el sábado la relación entre los creadores de ambos lados del Atlántico. El Café de las Artes, que desde hace catorce ediciones sostiene y amplía la mirada del público con su festival, da ahora un paso más con la puesta en marcha de este encuentro que combina muestras artísticas, espacios de diálogo y un programa de trabajo pensado para tejer alianzas duraderas. El sector llevaba tiempo reclamando un espacio conjunto donde verse, mostrarse y reconocerse; Santander será, por fin, ese punto de cruce.

