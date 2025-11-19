El Circo Contemporáneo Iberoamericano amplía su mirada y coge fuerza en Santander

La energía del circo contemporáneo, ese arte que mezcla riesgo, belleza y pensamiento, encuentra esta semana en Santander un nuevo punto de encuentro internacional. Dentro de la programación del Festival 'En la cuerda floja' ... -que desde el pasado día 14 ha convertido a la ciudad en una pequeña capital del circo- surge el SIC, el primer Showcase Iberoamericano de Circo, una cita profesional que aspira a transformar desde mañana jueves y hasta el sábado la relación entre los creadores de ambos lados del Atlántico. El Café de las Artes, que desde hace catorce ediciones sostiene y amplía la mirada del público con su festival, da ahora un paso más con la puesta en marcha de este encuentro que combina muestras artísticas, espacios de diálogo y un programa de trabajo pensado para tejer alianzas duraderas. El sector llevaba tiempo reclamando un espacio conjunto donde verse, mostrarse y reconocerse; Santander será, por fin, ese punto de cruce.

El SIC reunirá durante tres días a más de cincuenta agentes culturales provenientes de Europa y Latinoamérica: programadores, responsables de festivales, instituciones, compañías y artistas que acudirán a explorar nuevas estéticas, detectar futuros colaboradores y conocer de cerca la creación actual de España, Portugal y el ámbito iberoamericano. La cita se presenta con vocación bienal y nace ya con la ambición de consolidarse como referencia.

El Palacio de Festivales, La Fábrica de Creación y El Café de las Artes acogerán las citas artísticas y mesas de trabajo

Su programación combina dos espectáculos completos, nueve showcases, ocho pitch sessions y diferentes actividades profesionales que van desde charlas a mesas sectoriales. La mayor parte de la actividad se desarrollará en el Palacio de Festivales, aunque la Fabrica de Creación -en el Centro Civico Tabacalera- también acogerá sesiones de trabajo, junto al propio Café de las Artes.

La dimensión internacional del encuentro no es un adorno. Para esta primera edición, la organización ha logrado tejer un entramado de colaboraciones con algunos de los festivales y agentes culturales más activos de Portugal y Latinoamérica. Destaca la alianza con los portugueses LEME y Vaudeville Rendez Vous, que han facilitado la presencia de tres compañías. También la colaboración con Proyecto Puente y Plataforma CLO, gracias a la cual Santander recibe a una compañía uruguaya y a profesionales procedentes de Chile, Brasil, México, Colombia, Argentina, Uruguay, Croacia, Irlanda, Francia, Portugal y otros puntos de España.

Esa mirada transnacional tendrá una traducción directa en la programación artística del SIC. El comité asesor ha seleccionado a las compañías que participarán en las muestras y presentaciones. En el apartado de showcases figuran: Plataforma Clo (Uruguay), Cía. Trágica de Payasos (Colombia), Cía. Marc Bosch (Cataluña) Cía. La Absurda (Andalucía), Alyssa Bunce (Canadá/México), Cía. Bragacadavra (Cataluña), Alan & Alvin (Portugal), Trocos Lucos (Madrid) y Proyecto Chào (Portugal). A ellas se sumarán las ocho compañías españolas y portuguesas que mostrarán sus proyectos en las 'pitch sessions'. Estas presentaciones, cada vez más habituales en encuentros internacionales, permiten a programadores y gestores tomar el pulso a las propuestas que están en fase de creación y detectar piezas con potencial para girar en los próximos años.

El programa se completa con dos citas artísticas destacadas: el estreno de 'Salar la Pena', del extremeño Juan Carlos Panduro, mañana, jueves, en Tabacalera, y el concierto del grupo 14 Cuerdas en el Café de las Artes. Ambas actividades recuerdan que el SIC no es solo un espacio de trabajo, sino también una celebración de la diversidad artística del circo contemporáneo. Además de las muestras escénicas, el encuentro propone un conjunto de charlas y mesas de diálogo que contarán con voces clave de las artes escénicas iberoamericanas, como Zaida Rico, secretaria técnica de Iberescena, o Bruno Costa, miembro de la junta directiva de Circostrada y responsable de Outdoors Arts Portugal.

Una de las jornadas más esperadas será la que acoja la Fábrica de Creación Tabacalera, un espacio que se está convirtiendo en punto de conexión para artistas locales e internacionales. Allí se desarrollarán, el sábado, mesas de trabajo orientadas a generar oportunidades de colaboración a medio y largo plazo. El contexto del circo contemporáneo explica la importancia de una iniciativa así. En los últimos años, esta disciplina ha experimentado una expansión sostenida: las compañías europeas giran por todo el mundo, contribuyen de forma significativa al PIB cultural y han conseguido situar el circo en el mapa de las artes vivas como un lenguaje híbrido que conecta con públicos diversos. En el ámbito iberoamericano, la escena crece con fuerza y necesita plataformas de visibilización, intercambio y profesionalización.