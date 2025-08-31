El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Tolva y Grúa de piedra', uno de los dibujos destinados a la muestra.

El dibujo de Ana Melgosa en 'Manual de arenas' dialoga con Gerardo Diego

La Fundación del poeta, que reanuda en septiembre su actividad con una exposición y un acto en Librería Gil, organiza el proyecto desde la lectura del histórico libro 'Manual de espumas'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Una suite de dibujos. Una lectura. Un diálogo. Y un poemario más que simbólico de un poeta esencial. 'Manuel de espumas' del santanderino Gerardo Diego ... vertebra y recorre la primera propuesta de la nueva temporada de la Fundación que lleva el nombre del poeta. Una cita expositiva complementada con un acto literario, ambas bajo la autoría de una creadora, Ana Melgosa, y con un escenario común: la librería Gil. La Fundación Gerardo Diego retoma su actividad cultural tras el paréntesis veraniego con la creación de la artista Ana Melgosa, protagonista de la exposición que recoge su trabajo a partir de la lectura del libro de 'Manual de espumas'. La muestra, bajo el epígrafe de 'Manual de arenas' se canaliza a través del histórico poemario y se fundamenta en las investigaciones personales realizadas por la artista sobre la poesía creacionista de Vicente Huidobro, maestro y amigo de Gerardo Diego. Durante la inauguración, el próximo martes día 2 de septiembre, a las 19.00 horas en la librería Gil (plaza de Pombo) se leerá el diálogo 'Garbeos por lo tradicional y lo extraordinario', escrito por Ana Melgosa, una ficción que plasma el vínculo de la artista y su madre construido a través de fragmentos de la obra de Gerardo.

