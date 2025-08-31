El dibujo de Ana Melgosa en 'Manual de arenas' dialoga con Gerardo Diego

Una suite de dibujos. Una lectura. Un diálogo. Y un poemario más que simbólico de un poeta esencial. 'Manuel de espumas' del santanderino Gerardo Diego ... vertebra y recorre la primera propuesta de la nueva temporada de la Fundación que lleva el nombre del poeta. Una cita expositiva complementada con un acto literario, ambas bajo la autoría de una creadora, Ana Melgosa, y con un escenario común: la librería Gil. La Fundación Gerardo Diego retoma su actividad cultural tras el paréntesis veraniego con la creación de la artista Ana Melgosa, protagonista de la exposición que recoge su trabajo a partir de la lectura del libro de 'Manual de espumas'. La muestra, bajo el epígrafe de 'Manual de arenas' se canaliza a través del histórico poemario y se fundamenta en las investigaciones personales realizadas por la artista sobre la poesía creacionista de Vicente Huidobro, maestro y amigo de Gerardo Diego. Durante la inauguración, el próximo martes día 2 de septiembre, a las 19.00 horas en la librería Gil (plaza de Pombo) se leerá el diálogo 'Garbeos por lo tradicional y lo extraordinario', escrito por Ana Melgosa, una ficción que plasma el vínculo de la artista y su madre construido a través de fragmentos de la obra de Gerardo.

La Fundación publicaba a finales del pasado año una edición de 'Manual de espumas' para conmemorar sus 100 años. Papeles Mínimos editó el semifacsímil de ese poemario con un prólogo del poeta y filólogo Juan Marqués y un epílogo integrado por una serie de testimonios fotográficos referentes al poeta y a ediciones anteriores de la obra. Unos poemas de gran trascendencia en la trayectoria a del autor, en la época literaria en que se publicaron y en la historia de la literatura hispánica.

Segunda obra vanguardista del poeta santanderino, pues ya había publicado la ultraísta 'Imagen' en 1921. Ahora 'Manual de arenas' está concebido como una suite de dibujos de Ana Melgosa inspirados en su lectura. Al igual que el poeta de 'Versos humanos', Melgosa pasó su infancia muy cerca de la bahía y el puerto de Santander, y este paisaje y la actividad portuaria la marcó estéticamente, lo que ha afrontado en esta traslación/lectura. En este sentido, 'Manual de arenas' está concebido como «un juego de espejos, en el que Melgosa (Santander, 1956) evoca sus paseos durante la infancia junto a su madre por Puertochico y por el muelle para visitar la tolva y la grúa de piedra. Aquellos 'garbeos', más la lectura de la obra de Gerardo Diego y sus investigaciones personales le han inspirado una serie de dibujos y poemas.

La relación entre dibujo y palabra es la clave de esta exposición como indica el subtítulo, «el dibujo como campo de proyectos literarios». Vínculos interdisciplinares que fueron características de las vanguardias históricas. La tolva, la grúa de piedra, y otros elementos (perdidos o conservados) del paisaje portuario de Santander, «se presentan renovados al espectador en estos dibujos que tienen a la línea como protagonista».

Al igual que el músico Alejandro Pelayo (Santander, 1971), quien después de descubrir 'Manual de espumas', compuso en 2024 una suite de piano inspirada en el libro (estrenada en el Centro Botín), Melgosa da actualidad al poemario publicado en 1924, y que Gerardo Diego escribió dos años antes después de su primera visita a París. Viajó a la capital de la modernidad invitado por el poeta chileno Vicente Huidobro, y allí conoció al pintor Juan Gris; más las conversaciones con ambos durante aquella estancia, traídas al 2025 en dibujos por Melgosa. La exposición cuenta con la colaboración de Gil y la Galería Siboney, y con el apoyo de los patronos de la Fundación: Ayuntamiento y Consejería de Cultura. Esta suite es complementaria a la que se expone en la Fundación con motivo del pasado concierto 'Leyendo a Gerardo Diego: Manual de espumas', organizado por la Fundación dentro de su ciclo Imagen Múltiple, diseñado por Esteban Sanz Vélez. Próximamente se anunciarán visitas comentadas a la exposición en la Fundación.