El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La escritora María Belmonte comparece mañana en la tribuna de los Martes Literarios. DM

María Belmonte

Escritora
«Es muy difícil ahora la literatura de viajes, Instagram ya lo hace en directo cada día»

La autora de 'El murmullo del agua', historiadora y traductora, que explora el mundo a través de una cartografía de viajes y palabras, protagoniza la tribuna de los Martes Literarios

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

En el Penedés, donde vive, la ola de calor que impedía salir a la calle, dormir o hacer vida normal, ha hecho que las nubes ... le parezcan a María Belmonte (Bilbao, 1953) «una maravilla». En ese gesto de valorar los pequeños detalles tiene un gran reflejo suescritura. Historiadora, arqueóloga y traductora, ultima el que será ya su quinto libro y sobre toda su obra hablará en la próxima sesión de los Martes Literarios (19.00 horas) en el Paraninfo de la Magdalena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  2. 2

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  3. 3

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria
  4. 4

    Un senderista de 64 años fallece tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso
  5. 5

    Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  6. 6

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  7. 7

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  8. 8

    El legado italiano en la anchoa de Santoña
  9. 9

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  10. 10 Arde un bazar chino en Cabezón de la Sal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Es muy difícil ahora la literatura de viajes, Instagram ya lo hace en directo cada día»

«Es muy difícil ahora la literatura de viajes, Instagram ya lo hace en directo cada día»