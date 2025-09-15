La directora y guionista Clara Roquet Faro Talento Joven del Festival de Cine Dentro de la sección Cantabria Infinita se proyectó 'Playa de Lobos', dirigida por Javier Veiga y protagonizada por la cántabra Marta Hazas

Pilar González Ruiz Santander Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:49

De todas las veces que Marta Hazas vuelve a casa, sin duda, la de ayer, estará entre las más espciales. La actriz cántabra se sumaba a la programación del Festival de Cine de Santander, donde, en esta novena edición se pryectó 'Playa de Lobos'. El film, incluido en la sección Cantabria Infinita, que protagoniza Hazas, está dirigido por Javier Veiga, su pareja. Ambos participaron en un coloquio en la Filmoteca, tras la proyección, charlando con La Llave Azul, para dar detalles del rodaje y el proyecto fílmico en con junto, del que forman parte también Dani Rovira, Guillermo Francella o Antonia San Juan entre otros intérpretes.

Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el Centro Botín, Clara Roquet (Barcelona, 1988) recibía el Faro Talento Joven. Se trata de un galardón que el festival ha incorporado en esta nueva edición para reconocer el talento de jóvenes cineastas iberoamericanos, una de las principales señas de identidad del certamen.

Roquet, guionista y directora, ha destacado en los principales festivales internacionales con sus películas 'Libertad', premio Goya a Mejor Dirección Novel, Mejor Guion y Mejor Película en lengua no catalana en los Premios Gaudí; 'Los días que vendrán' y 'Polvo Serán', entre otras.

Su primer proyecto como directora fue el cortometraje 'El Adiós', ganador del Student BAFTA, la Espiga de Oro en la SEMINCI y el Gaudí al Mejor Cortometraje y nominado a los European Film Awards en 2016.

En 2017, Variety nombró a Clara Roquet como uno de los 10 talentos españoles a tener en cuenta y en 2018 ganó el Premio El Ojo Crítico.

La jornada de ayer se completó con las proyecciones de 'Muña Muña', de Paula Morel, en la que Olga, una enfermera de 60 años que vive en un valle del norte argentino, ayuda a su hijo a cumplir el sueño de irse a estudiar al extranjero y conoce a un turista francés. La historia entre ellos lleva a Olga a preguntarse por su propio deseo postergado. Como clausura se pudo ver, 'Lo que queda', de Mariel Escobar, en la que un accidente lleva a Ana de regreso a Buenos Aires, al turbulento reencuentro con su pasado y al duelo tardío de su primer amor. Una historia de amor, pérdida y redescubrimiento. Ambas películas, argentinas, forman parte de la sección Óperas Primas y las dos directoras participaron en el coloquio posterior a las proyecciones.

Ampliar Agenda Filmoteca. 17.30 h. Sundance TV. Serie 'La Gran Boda Sami'. 20.00 h. Cantabria Infinita: 'El poder del silencio', de Saúl Pérez. Presenta y coloquio: Saúl Pérez. Cines Embajadores. 17.30 h. Orígenes. 'Simón del desierto'. 20.00 h. Cantabria Infinita: 'Playa de lobos', de Javier Veiga. Centro Botín. 17.30 h. 'La tarde más corta'. 20.30h. Faro Dos Orillas a Nahuel Pérez Biscayart. Óperas Primas: Nancy, de Luciano Fito. Coloquio: Luciano Fito y Guillermo Balbona

Hoy es jornada festiva en Cantabria, pero el festival no detiene su programación. Así, el Centro Botín acogerá las películas de 'La tarde más joven' a partir de las 17.30 horas.

Tras el correspondiente photocall en los ya característicos tótem rojos, el auditorio será escenario de la entrega del Faro Dos Orillas a Nahuel Pérez Biscayart a las 20.30 horas. A continuación, se proyectará 'Nancy', de Luciano Fito, con coloquio posterior con presencia del propio director.