El diseño gráfico y la cultura convergen en el Palacete del Embarcadero Juan Teja, Jesús Vázquez, Javier Gandarillas, Guillermo del Pozo, Jesús Allende, Marc González Sala, Miguel Losada y Sara Morante. / Roberto Ruiz La exposición 'Tipos 18', que reúne las obras de Marc González Salas, Sara Morante, Pizzicato y PorENDE, podrá visitarse hasta el 16 de diciembre ROSA RUIZ Santander Sábado, 24 noviembre 2018, 08:00

Entre imágenes coloridas, tipografías, ilustraciones de libros, carteles de festivales musicales, poesía visual y hasta una tabla de surf, el Palacete del Embarcadero se vuelca desde ayer con el trabajo de los diseñadores gráficos de la región en la exposición 'Tipos 18' que se podrá visitar hasta el 16 de diciembre. La cita, que se viene repitiendo en este mismo enclave desde hace tres años, pone el punto final también a un festival que con el mismo nombre 'Tipos' reivindica la profesión. La muestra tiene un hilo conductor, la estrecha relación entre el diseño gráfico y la cultura y, lo refleja en cuatro ejemplos, el trabajo de dos diseñadores a modo individual: Marc González Salas y Sara Morante y el de dos estudios cántabros, Pizzicato y PorENDE.

Una sólida formación académica y una intensa experiencia laboral arropan la trayectoria creativa de Marc González Sala (Manresa, 1981). A través de una exhaustiva y diversificada variedad de ventanas vinculadas a los medios de comunicación y el diseño, su vínculo estrecho con el mundo del periodismo se canaliza en una serie de trabajos y creaciones que conjugan la producción, la creación visual y la redacción.

Jefe de diseño de El Diario Montañés desde el año 2009, el rigor, la pulcritud y un concepto muy personal de la sobriedad y la claridad atraviesan el concepto de sus diseños. Una elegancia nunca reñida con la simpleza, que tampoco distrae ni descuida el vínculo entre la forma y el contenido del periódico. Una información asentada en el diseño, y viceversa. En esta exposición, además muestra una nueva faceta creativa. «Este año he empezado a hacer poesías visuales y cuando me ofrecieron la posibilidad de participar en esta exposición me pareció un buen momento para sacarlas a la luz», señaló.

Con una amplia experiencia como ilustradora, los dibujos de Sara Morante, Premio Euskadi de Ilustración 2012 y Premio Nacional de Arte Joven del Gobierno de Cantabria en 2008, se pueden encontrar en más de cincuenta cubiertas de libros, entre las que se encuentran las de toda la obra de Carson McCullers en lengua española. En esta exposición, tal y como señaló ha elegido los motivos vegetales y animales de los libros que ha ilustrado. «Luego los he traslado a otra aplicación, que en este caso es la textil. Soy ilustradora literaria y me apetecía buscar otra aplicación a mi trabajo».

Pizzicato es un estudio creativo establecido en 1999 especializado en diseño gráfico, dirección de arte y gestión de actividades culturales así como staging para festivales de música principalmente. Para 'Tipos 18', su responsable, Miguel Losada, ha seleccionado una representación del trabajo que realiza, cartales, portadas de discos, y una tabla de surf. Lo presenta todo como si fuera una instalación artística, una pieza que agrupa todos estos diseños. Pizzicato es responsable de proyectos pioneros como Mar Sessions (2005), Estación marítima Show Hall (2006), así como la cartelería de La Machina Teatro desde 2006. Como director de arte del Santander Music ha colaborado con artistas de renombre internacional para la creación del ya tradicional cartel, exposición y masterclass.

En cuanto a PorENDE, el estudio gráfico de Jesús Allende Valcuende (Reinosa, 1970), licenciado en Historia del Arte y especialista en diseño gráfico y difusión del Patrimonio Cultural, ha decidido mostrar en el Palacete, «una especie de ejercicio de tipografía, con una clasificación patrimonial en torno a la frase 'Tipos de arquitectura', de tal forma que mezclo distintas tipografías con elementos del patrimonio cultural de Cantabria». Este diseñador trabajó desde 2004 a 2009 en la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico al frente del área de diseño gráfico. En 2010 fundó este estudio especializado en branding, diseño editorial y diseño expositivo dentro del entorno del patrimonio cultural y natural.

El acto

La inauguración contó con la asistencia de la directora general de Cultura del Gobierno regional, Eva Ranea; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Miriam Díaz y el presidente de la Autoridad Portuaria que cede este espacio expositivo, Jaime González. Durante el acto también se hizo entrega de los premios al ganador y a los finalistas del concurso 'Tipos' para estudiantes y que este año ha recaído en Alexandru Chaburu. Asimismo, los organizadores del evento, Javier Gandarillas, Jesús Vázquez y Juan Teja hicieron entrega de un premio a la librería Gil, como una de las empresas de Cantabria que más apoyo al sector, y se reconoció también la trayectoria del diseñador Guillermo del Pozo

En la exposición, además de los trabajos de los cuatro seleccionados, se puede ver una selección de los trabajos de Guillermo del Pozo, así como trabajos de los estudiantes que han participado en el concurso.

La exposición se podrá visitar de martes a viernes de 17.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 20.30 y los domingos de 11.30 a 14.30 horas.