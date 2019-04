Educación aprueba denominar 'Roberto Orallo' a la Escuela de Arte nº 1 de Reocín El artista santanderino Roberto Orallo ha compaginado la pintura con la docencia. / A.Aja El centro, único oficial en Cantabria en artes plásticas y diseño, llevará el nombre del que fue su artífice y primer director ROSA RUIZ Santander Martes, 2 abril 2019, 07:19

La Escuela de Arte nº1 de Puente San Miguel en Reocín, único centro oficial de Cantabria que imparte enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, se llamará a partir de ahora Escuela de Arte 'Roberto Orayo'. Un cambio de denominación solicitado por la propia Escuela con el que se quiere hacer un homenaje al artífice y primer director del proyecto educativo, el artista Roberto Orayo (Santander, 1947) y que, tras pasar por el pleno del Ayuntamiento de Reocín el pasado mes de marzo, ya cuenta también con la aprobación de la Consejería de Educación del Gobierno regional que ayer mismo publicó la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Lo que sobran son motivos para que esta Escuela, que recientemente ha celebrado su décimo aniversario, lleve el nombre de Roberto Orallo, señaló ayer su actual director, Jesús García, quien recordó el importante papel que tuvo el artista para la creación del centro. «En general pensamos que la anterior denominación: Escuela de Arte nº 1 Puente San Miguel era un nombre demasiado largo y genérico. La mayor parte de los centros de este tipo en el resto del país llevan el nombre de un gran artista. ¿Quién mejor que Roberto Orallo para el nuestro?», señala el actual director quien recuerda que, durante el acto de celebración del décimo aniversario, ya se hizo público la petición del centro tras contar con el apoyo del Consejo Escolar y del Claustro del Profesores.

«No puedo estar más orgulloso de que esta Escuela esté entre las mejores de España»

«Roberto Orallo, además de un gran artista, ha sido una figura clave en los estudios de artes plásticas en esta región. Su papel fue fundamental para la puesta en marcha del Bachillerato de esta rama en el IES Santa Clara y también para la creación de nuestra Escuela», recordó Jesús García quien también se muestra partidario de que «los homenajes y reconocimientos se hagan en vida de las personas y no una vez fallecidos como suele ser habitual».

«Vamos a ser distintos»

Y Roberto Orallo, por su parte, se encontraba ayer emocionado, sorprendido, feliz y, sobre todo, agradecido. Recuerda los inicios de la Escuela con una gran ilusión. Por entonces ya estaba al frente del Bachillerato de Artes Plásticas en el Santa Clara, «una iniciativa que me planteó el por entonces director del instituto José Antonio Cagigas», cuando desde la Consejería de Educación se le encomendó la creación de esta Escuela. «No me lo pensé mucho y me embarqué en esta aventura que no me ha dado más que satisfacciones», explica.

Estuvo al frente de la Escuela cuatro «maravillosos» años y ahora, tiempo después dice sentirse muy orgulloso de donde ha llegado. «No sólo porque fue la la primera escuela de arte de esta región si no porque su calidad hace que esté entre las mejores de España».

Son muchos los recuerdos que le vienen al hablar de estos años, del que fue su alumno y luego mano derecha en la Escuela, Jesús García y del resto de los profesores que formaron parte del primer claustro mucho de los cuales aún continúan impartiendo clase, de los primeros estudiantes...

En sus primeras intervenciones como director del centro, Roberto Orallo dejó claras sus intenciones: «Vamos a ser distintos, distinguidos. Vamos a crear, a diseñar, a ser únicos» y diez años después se enorgullece al reconocer que «sus sucesores no sólo han continuado con el mismo espíritu sino que lo han mejorado».

Orallo, ya jubilado de la docencia, supo de la petición del Centro de poner su nombre a la Escuela el año pasado durante el acto de celebración del décimo aniversario. «Y no me pudo hacer más ilusión aunque creo que en el fondo no acababa de creérmelo». Así que ayer estaba feliz y emocionado. «No me equivoqué al elegir a esa gente tan maravillosa para crear la escuela y no puedo tener mejor colofón a cuarenta años de carrera», aseguró.

En medio siglo de trayectoria salpicada de exposiciones la presencia de la obra de Orallo en espacios nacionales e internacionales ha sido frecuente. Docente, catedrático durante 34 años en el Instituto Santa Clara, donde ancló su espectacular 'Metamorfosis', Orallo forma parte de la historia del arte de Cantabria.