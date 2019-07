El Encuentro de Música y Academia, «una escuela para afinar los gustos», se despide hoy Péter Csaba, al frente de la Camerata del Encuentro con Iris Vermillion como mezzosoprano, en la sala Argenta. : / E. Torcida La Fundación Albéniz prepara ya el programa especial de la vigésima edición, que conmemorará el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven GUILLERMO BALBONA Santander Viernes, 26 julio 2019, 07:49

Un programa de música de cámara y recital de contrabajo y piano es el eje de la última cita de acceso gratuito del ciclo patrocinado por El Diario Montañés, que comenzará a las 20.30 horas. Los nombres propios de la noche serán los pianistas Izem Gürer y Kerry Waller, Bálint Südi, trompa, la violinista Anna Csaba y los contrabajistas Andrés Arroyo y Erick Martínez. El pianista acompañante de la noche será el ruso Denis Lossev. Juntos deleitarán al público con un repertorio con piezas de Beethoven, Johannes Brahms, Eric Ewazen, Nikólai Kapustin y G. Bottesini con el que se cierra el Encuentro de Música y Academia.

Su director artístico, Péter Csaba, aseguraba ayer que el Encuentro ha sido «una escuela para crear audiencia musical y afinar los gustos». Tras celebrarse con éxito esta XIX edición el Encuentro en su despedida ya prepara y planifica el programa especial para la edición de 2020 en la que el veterano festival de escenario y aula cumplirá su vigésimo aniversario. Una cita musical en la que se conmemorará el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven.

El Encuentro, organizado por la Fundación Albéniz, que preside Paloma O'Shea, dice adiós a su programa de conciertos, diseñado por Csaba, después de recalar en una veintena de localidades de Cantabria durante el mes de julio. Ante el cierre de esta edición será esta noche en la sala Pereda, Csaba hace balance de la intensa actividad vivida y define la cita como «armoniosa» ya que, según dice, «encontrar el equilibrio en el programa no es fácil pero se ha alcanzado en cada edición ese objetivo, luego parece que vamos por el buen camino y eso se nota en el buen sabor de boca que ha dejado esta convocatoria». Según expresa, «el nivel de los participantes ha crecido mucho, ha supuesto una escala constante de progreso que se mantiene y esa es la gran clave, lo importante no solo era llegar a este punto sino saber mantenerse». Desde la organización se destaca el hecho de que en estos 19 años el festival haya sobrepasado su mayoría de edad alcanzando una fama internacional. «Hoy en día existe mucha información sobre el Encuentro y no solo la tienen los participantes sino también el público», explica Csaba. Según sus palabras: «Los jóvenes que vienen al reclamo de Santander y Cantabria lo hacen sabiendo al tipo de actividad a la que se enfrentan. Conocen las opiniones por otros participantes que les relatan la experiencia de primera mano. Vienen atraídos precisamente por todos los factores que hacen grande al Encuentro y que lo convierten en un evento único en el mundo».

Los jóvenes músicos encuentran muchos alicientes concentrados en el festival que tiene como carta de presentación el poder tocar repertorios de música de cámara, orquesta y recitales en escenarios reales, para adquirir la experiencia que tanto necesitan en su carrera artística. «El Encuentro se ha convertido en una auténtica escuela de la vida para los músicos. Estas diecinueve ediciones dejan tras de sí un legado de herencia musical», defiende Csaba.

Como director artístico asume riesgos con cada decisión que toma pero se sincera y confiesa que siente «una satisfacción plena al ver cómo se han reunido e integrado todos los jóvenes músicos procedentes de todas las partes del mundo con personalidades tan distintas. La esencia del Encuentro radica en que no se conocen de antes pero les une la música y ese nexo común derriba todas las barreras y hace que se establezcan unos vínculos muy fuertes. Tal y como defiende: «Si el lenguaje universal que se hablase fuera el de la música, estoy seguro de que en el mundo no tendríamos tantos problemas. Los políticos deberían tomar nota y tenerlo presente. Es posible un entendimiento global. Hay más cosas que nos unen que las que nos separan».

Para Péter Csaba hablar del presente musical en España es hablar de la labor de la Escuela Reina Sofía y del trabajo de su presidenta, Paloma O'Shea, al reivindicar el papel de la música en la sociedad así como apoyar la formación y el talento de los jóvenes.

En sus audiciones por medio mundo ve en las mejores escuelas a muchos representantes españoles. Cita como un ejemplo cercano el de la joven clarinetista granadina Claudia Reyes, que ha participado en el Encuentro y en su curriculum consta el máster que ha cursado en la Sibelius Academy en Helsinki.

El año que viene el Encuentro celebrará una fecha muy especial: dos décadas de vida. «La verdad es que si echo la vista atrás no me puedo creer del todo el camino que hemos andado. Nunca me lo hubiera llegado a imaginar cuando empecé esta aventura. Espero que este evento tenga una larga vida en la que siga sumando más aniversarios así de bonitos», expresa Csaba.

En 2020 la Fundación Albéniz quiere que el Encuentro viva una gran celebración por lo que se quiere preparar con mimo el programa de esa edición. «La intención es que haya muchas sorpresas y para que ciertamente lo sean no puedo desvelar mucho», apuntó el director Artístico. Lo que si avanzó ya es que Ludwig van Beethoven (1770-1827) es el primer 'invitado' confirmado. El Encuentro conmemorará el 250 aniversario de su nacimiento. Csaba confiesa su deseo de que a esa gran fiesta puedan asistir antiguos participantes, que hoy día son músicos consagrados con grandes carreras artísticas.

Durante el mes de julio la XIX edición ha reunido a 68 participantes de 27 nacionalidades distintas, procedentes de once escuelas europeas de música asociadas. El festival supone el desarrollo de una actividad docente y artística pionera en España.