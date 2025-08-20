El ensemble Tercia Realidad, el contratenor Lawrence Zazzo y el organista Benjamin Alard, en los Marcos Históricos

El Festival Internacional de Santander, tras las tres citas sucesivas en la sala Argenta que concluyeron anoche con el concierto del violinista Leonidas Kavacos, ... traslada su protagonismo hasta el próximo viernes, a diversos escenarios de los Marcos Históricos. Tercia Realidad, en su cita en el FIS, está configurado por María Alejandra Saturno, viola de gamba; Jeremy Nastasi, tiorba y guitarra; Diego Crespo, clave; y Jorge Jiménez, violín y dirección, junto al contratenor Lawrence Zazzo, llevarán el programa 'Weeping Philosophers' a la Iglesia de San Martín de Mazcuerras.

Con obras de Pandolfi Mealli, Barbara Strozzi, Alessandro Piccinini, Girolamo Frescobaldi, Francois Duval, Jean-Baptiste Stuck, Francesco Durante, John Playford, Richard Leveridge, John Frederick Lampe y Henry Purcell, se plantea un viaje musical inspirado en la legendaria cantata del siglo XVII L'Eraclito amoroso de Barbara Strozzi. El contratenor norteamericano Lawrence Zazzo se une al ensemble en un recorrido por las pasiones humanas. Un programa que invita a llorar, reír y, por qué no, a beber y disfrutar en compañía de los grandes filósofos.

AGENDA FIS Hoy Marcos Históricos. Tercia Realidad, junto al contratenor Lawrence Zazzo. 'Weeping Philosophers'. Iglesia de San Martín. Mazcuerras (20 horas).

Hoy Marcos Históricos. Castro Urdiales. Iglesia de Santa María de la Asunción. 20.30 horas. Basilio Gomarín y Juan Ramón Ullibarri, trompetas, y Alberto Sáez, órgano.

Mañana Marcos Históricos. Santuario de La Bien Aparecida. Benjamin Alard, órgano. Transcripciones concertantes de Bach para órgano y clave. A las 20.15 horas.

Inspirado en el término cervantino del siglo XVI 'Tercia Naturaleza', que revela una tercera realidad en la que la fantasía y el mundo real se encuentran y se fusionan, Tercia Realidad es una utopía dirigida por Jorge Jiménez en la que «la música vuelve a sus orígenes como lenguaje para expresar emociones y sentimientos, así como fusión de personalidades, ideas y sonidos». No solo interpreta, sino que crea sobre la marcha, lo que convierte sus actuaciones en experiencias únicas para el público y los músicos.

Bach vuelve a vertebrar la se mana musical en la cita prevista hoy en la Iglesia de Castro Urdiales, en el concierto de órgano de Alberto Sáez programado en colaboración con la Asociación para la Conservación de los Órganos de Cantabria (Acoca). Ya mañana jueves, en el Santuario de La Bien Aparecida, y el viernes en la iglesia de Santa María de la Asunción de Miera, la programación trae el esperado debut en el Festival de Benjamin Alard, con sus Transcripciones concertantes de Bach para órgano y clave. La semana lírica tendrá sus notas finales el sábado 23 en la Colegiata de Santillana del Mar, con la soprano Sabrina Gárdez y el guitarrista Bernardo Rambeaud en la propuesta titulada Iberia 'Cosmopolita'. Un programa que celebra el espíritu cosmopolita y universal de la música española, destacando cómo ha inspirado a compositores de todo el mundo. Dos grandes figuras, Vicente Martín y Soler y Fernando Sor, brillan en este recital como iconos de su tiempo. La dimensión vocal cobra vida con María Malibrán y Pauline Viardot, hijas del polifacético Manuel García, que marcaron un antes y un después en la interpretación y la composición.

