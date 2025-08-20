El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La formación de Tercia Realidad. Bego Pérez

El ensemble Tercia Realidad, el contratenor Lawrence Zazzo y el organista Benjamin Alard, en los Marcos Históricos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

El Festival Internacional de Santander, tras las tres citas sucesivas en la sala Argenta que concluyeron anoche con el concierto del violinista Leonidas Kavacos, ... traslada su protagonismo hasta el próximo viernes, a diversos escenarios de los Marcos Históricos. Tercia Realidad, en su cita en el FIS, está configurado por María Alejandra Saturno, viola de gamba; Jeremy Nastasi, tiorba y guitarra; Diego Crespo, clave; y Jorge Jiménez, violín y dirección, junto al contratenor Lawrence Zazzo, llevarán el programa 'Weeping Philosophers' a la Iglesia de San Martín de Mazcuerras.

