El estreno de 'Lake machine' de Mari Paula abre esta semana la temporada del Palacio

Reinventa con determinación y sensibilidad el universo clásico al que las mujeres se han visto encadenadas a lo largo de los siglos. La coreógrafa ... brasileña afincada en Cantabria Mari Paula ultima estos días en Santander los últimos detalles del estreno de 'Lake Machine', una obra interdisciplinar que, a su vez, inaugura el próximo sábado, día 13, a las 20.00 horas, la nueva temporada del Palacio de Festivales.

Mari Paula lleva más de dos años investigando en torno al universo clásico que ha encadenado a las mujeres durante siglos. Para ello, en 'Lake Machine' rescata a tres figuras icónicas como son Odette y Odile de 'El lago de los cisnes' y Ofelia de 'Hamlet' «a quienes libera de sus roles de víctimas, locas o mártires» a los que han sido condenadas por quienes escribieron sus historias. «Sentí la necesidad de rescatarlas del libreto original, en el que su destino trágico estaba escrito desde el principio. En mi pieza pueden ser lo que ellas quieran: mujeres contemporáneas, libres, con el género que deseen, capaces de enamorarse de quien ellas quieran», explica.

Planteada como una respuesta «contemporánea y visceral a la lógica clasista, blanca y patriarcal» que ha diseñado y perfilado estas obras, 'Lake machine'no solo reescribe el destino de esos personajes. También representa un acto profundamente autobiográfico, donde la directora confronta el duelo de sus tres hijas nacidas muertas y transforma esa experiencia íntima en una coreografía liberadora.

El montaje, coproducido por el Palacio de Festivales, cuenta con el apoyo del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid y el Festival Danza Metropolitana de Barcelona. Detrás del estreno en Santander hay meses de trabajo de investigación y organización coreográfica que se han repartido en distintas residencias artísticas en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, en Navarra; en el Festival Dansa Valencia; en los Teatros del Canal de Madrid y, durante el mes de agosto, en el citado Condeduque donde se ha programado el estreno en Madrid para el mes de junio de 2026.

'Lake Machine' es la producción más ambiciosa llevada a cabo hasta ahora por la compañía de Mari Paula, con cinco bailarinas en escena además de la propia coreógrafa y el músico José Venditti, quien, por su parte, presenta una respuesta contemporánea a 'El lago de los cisnes' de Tchaikovsky. «Lo que me interesaba era aislar ciertos fragmentos melódicos, gestos armónicos e ideas de instrumentación con los que he creado un lenguaje nuevo», detalla.

El resultado es un espacio ambiguo donde música y movimiento se interpelan mutuamente.

«Aquí, la locura no es castigo ni destino. El amor no es sacrificio, la muerte no es drama y el género es un territorio fluido». La música de Tchaikovsky y de José Venditti «dialogan con la escena para abrir espacios donde el cuerpo femenino y sus múltiples identidades no solo existen, sino que reclaman presencia y reconocimiento». 'Lake machine' es «una máquina que late con fuerza propia. Es humedad vital, es esa dimensión orgánica que desmonta la maquinaria del poder estructural en la escena y ofrece una visión emancipadora que interpela tanto a las intérpretes como a los espectadores». Una pieza que «busca transformar la tragedia clásica en la luz que la coreógrafa no pudo alcanzar en su vida personal».

Mariana de Paula Ferreira (Brasil, 1984), bajo el nombre artístico de Mari Paula, es bailarina, coreógrafa y gestora cultural.Fundó su propia compañía para explorar temas contemporáneos arraigados en su experiencia vital y compartir aspectos de la vida que desafían respuestas definitivas.

Sus proyectos rompen las fronteras del lenguaje escénico, abordando temas como migración, antropofagia cultural, mujer, amor y muerte. Como intérprete, destacan su paso por el Balé Teatro Guaíra y por el Colectivo Casa Selvática. Como creadora, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Danza Funarte Klauss Vianna por su primera obra. Es cofundadora de Las Vivas Plataforma Iberoamericana de Danza y desde 2019 se dedica, a nivel asociativo, a la mejora del sector de la danza.