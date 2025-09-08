El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de los ensayos de 'Lake machine', la creación de Mari Paula que será estrenada el próximo sábado.

Imagen de los ensayos de 'Lake machine', la creación de Mari Paula que será estrenada el próximo sábado. Miguel Ángel García

El estreno de 'Lake machine' de Mari Paula abre esta semana la temporada del Palacio

La coreógrafa brasileña, afincada en Cantabria, reinventa con su creación interdisciplinar el universo clásico al que las mujeres se han visto encadenadas a lo largo de los siglos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Reinventa con determinación y sensibilidad el universo clásico al que las mujeres se han visto encadenadas a lo largo de los siglos. La coreógrafa ... brasileña afincada en Cantabria Mari Paula ultima estos días en Santander los últimos detalles del estreno de 'Lake Machine', una obra interdisciplinar que, a su vez, inaugura el próximo sábado, día 13, a las 20.00 horas, la nueva temporada del Palacio de Festivales.

