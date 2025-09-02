Estrenos, sostenibilidad y destacados directores y actores en el IX Festival de Cine de Santander El certamen comenzará el día 12 con siete secciones, espacio para el audiovisual cántabro y proyecciones en cuatro sedes

Pilar González Ruiz Santander Martes, 2 de septiembre 2025, 18:22

Lo que comenzó siendo una aspiracional Semana de Cine que quería poner a la capital cántabra en el mapa de la gran pantalla, se consolida, crece y se expande. El Festival de Cine de Santander presentó ayer su novena edición, que se desarrollará en varias sedes de la ciudad (Filmoteca Mario Camus, Cines Embajadores, Casyc), con el Centro Botín como espacio principal.

Con la bahía como fondo, el director del festival, Álvaro Longoria, agradeció la colaboración de las instituciones que respaldan la propuesta. «Cada año estamos más acompañados», celebró, manteniendo las seña de identidad de sus inicios: atención al sector audiovisual cántabro y apuesta por la sostenibilidad.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, hizo hincapié en la importancia que tiene el festival como «complemento fundamental para consolidar el sector audiovisual de Cantabria, y conectar a los creadores con el público». Un público al que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, animó a participar en cada una de las propuestas que incluirá esta novena edición.

El FSC incorpora las Jornadas de Realizadoras Cántabras y añade a su palmarés el Faro Talento Joven

Propuestas que arrancarán el próximo viernes y que se encargó de detallar la nueva directora del Festival, Júlia Olmo. Entre lo más destacado; óperas primas iberoamericanas, títulos con dirección y producción cántabra, cine de autor, espacios para el debate o un homenaje a Luis Buñuel. El invitado de honor será Rodrigo Sorogoyen y recibirán los Faros de esta edición María Zamora y Luis Tosar (De Honor), Icíar Bollaín (De Honor Carlos Saura), Nahuel Pérez Biscayart (Dos Orillas) y Clara Roquet (el nuevo faro Talento Joven).

Así, la Sección Oficial Óperas Primas, dedicada a películas de ficción iberoamericanas no estrenadas en España, incluirá siete producciones a concurso, siendo la cita inaugural 'Valle blanco, gallo negro', el primer largometraje de Álex Galán, que tendrá en Santander su estreno mundial.

En la Sección Cantabria Infinita, con películas con dirección o producción cántabra se presentarán siete producciones, incluyendo el último trabajo de Nacho Vigalondo, 'Daniela Forever'. También se proyectarán 'Mikaela', de Daniel Calparsoro, protagonizada por Antonio Resines o 'Playa de Lobos', de Javier Veiga, con Marta Hazas como actriz principal.

El festival amplía esta edición con cinco estrenos que se podrán ver en Casyc y Cines Embajadores dentro de la Sección Proyecciones Especiales, desde 'Sorda', de Eva Libertad, premiada en la Berlinale, a 'Sirat', de Oliver Laxe. Precisamente, el director mantendrá un diálogo con el productor Domingo Corral el día 17.

Se mantiene la Sección Sundance TV con producciones del propio canal, que este año propone cuatro series de producción nórdica cuyos primeros capítulos se podrán ver en la Filmoteca.

Dedicada a los clásicos de la historia del cine, la Sección Orígenes homenajeará en esta novena edición a Luis Buñuel. Cuando se cumple el 125 aniversario de su nacimiento, el FCS ha organizado un ciclo con seis de sus películas más representativas: 'Belle de jour', 'Viridiana', 'El ángel exterminador', 'Simón del desierto', 'El bruto' y 'Una mujer sin amar', que se podrán ver en los Cines Embajadores.

Con la sostenibilidad como uno de sus ejes, en la Sección Medioambiente el festival celebrará el ya tradicional Concurso de Cortometrajes que ponen el foco en el entorno natural de Cantabria. En este campo, el Faro Verde será este año para los hermanos Bardem, Carlos y Javier por su compromiso con la protección de la naturaleza y se proyectará el documental 'Santuario', protagonizado por ambos y dirigido por Longoria.

Lo más destacado Nombres propios. En esta edición el festival recibirá y reconocerá a cineasta como Rodrigo Sorogoyen, Icíar Bollaín, Óliver Laxe, María Zamora, Luis Tosar, Carlos y Javier Bardem, Nahuel Pérez Biscayart y Clara Roquet.

Óperas primas Estreno mundial de 'Valle blanco, gallo negro' de Álex Galán.

Cantabria Infinita Siete producciones a concurso, incluyendo 'Daniela Forever', de Nacho Vigalondo, con 'Love invented', de Carolina Zorrilla como proyección especial y fuera de concurso 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria.

Orígenes Seis filmes de Luis Buñuel en el 125 aniversario de su nacimiento.

Sundance TV Primeros capítulos de cuatro series de producción nórdica.

Proyecciones especiales Incluye 'El jockey', de Luis Ortega, 'Muy lejos', de Gerard Oms o 'Sirat', de Oliver Laxe.

Medioambiente Concurso de cortometrajes y proyección del documental 'Santuario'.

Jóvenes Realizadoras Cántabras Siete cortometrajes realizados dirigidos por realizadoras locales.

Platino Next Gem Laboratorio de Proyectos audiovisuales para jóvenes productores.

Mesas Redondas Tres diálogos con temas como la precariedad en el emprendimiento y la creación joven, sus retos y problemáticas y las posibilidades de Cantabria como destino audiovisual.

Espacios A la sede principal en el Centro Botín, la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, Casyc, se suma Cines Embajadores.

Clausura El día 18 se proyectará 'Mi amiga Eva', la nueva película de Cesc Gay.

Entradas Están ya disponibles para todas las proyecciones y eventos en la web del oficial del festival: www.festivalcinesantander.com

La tarde más corta permitirá concursar a creadores de entre 18 y 30 años bajo la temática de los ODS de Naciones Unidas y Platino Next Gem programa el Laboratorio de Proyectos para jóvenes productores impulsado por Egeda. Como novedad, este año se desarrollarán las Jornadas de Jóvenes Realizadoras Cántabras, con siete cortometrajes de creadoras locales y en colaboración con SGAE, Dama y la Fundación Botín se organizarán tres meses redondas sobre temas candentes en la industria.