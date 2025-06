Su página web lo deja claro: «Mi nombre es Ricardo Moure, soy millenial, cántabro y tengo un curriculum muy raro. Soy biólogo molecular, doctor en ... Biotecnología Biomédica y divulgador científico. Pero, por una serie de sucesos encadenados, también soy monologuista, showman, guionista y farandulero en general. He fusionado mis grandes pasiones y me dedico a explicar la ciencia desde el humor». Desde que ganara hace una década el concurso de monólogos científicos Famelab, no ha cesado en su entrega de comunicador apasionado. Al rigor suma efervescencia creativa, entusiasmo e irreverencia. No hay formato o tribuna que no haya frecuentado. Lo último es 'Sexo salvaje' (La esfera de los libros) una orgía de ciencia, naturaleza y asombro.

-De tanta verborrea insustancial, ¿tenemos miedo a palabras como sexo, muerte, incluso vida?

-Pues en el libro yo hablo de las tres. La vida sortea a la muerte mediante el sexo. Aunque la muerte también es consecuencia de la reproducción. Sin muerte, no podría haber nuevas generaciones, no habría evolución y los seres no podríamos adaptarnos a un mundo cambiante. Los primeros organismos de la Tierra fueron inmortales. Podían morir si faltaba el alimento o las condiciones ambientales eran un mojón, pero no envejecían, no tenían fecha de caducidad. Eso cambia cuando aparece el sexo. A los seres vivos reparar nuestros órganos para ser inmortales nos costaría mucha energía. La evolución nos ha llevado a la opción barata, que es gastar menos energía fabricando óvulos y espermatozoides y... a chuscar y fabricar nuevos terrícolas.

- Si los científicos hubiesen salido de su caparazón, ¿nuestra visión del mundo nos abrazaría mucho más a la tierra?

-Yo creo que ya hay una nueva generación de científicos y científicas que hemos salido del caparazón, nos hemos quitado la pompa, el falso estatus y la superioridad intelectual. Somos personas normales y corrientes. Ni siquiera somos más listos, solo hemos estudiado ciencias. Es importante que la gente nos perciba como sus iguales, como personas con sus mismos deseos y preocupaciones, para que nuestros mensajes calen en la sociedad. La ciencia de señoros rancios que iban de listos y a los que no se les entendía una mierda ha alejado demasiado a la ciudadanía del mundo de la ciencia.

-¿La Naturaleza da clases magistrales todos los días y no nos enteramos?

-Supongo que sí, pero no nos paramos a interpretar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Todo nuestro día a día está lleno de ciencia: la luz del amanecer, la química de hacerte un café, los patrones y significados del canto de los pájaros, mandar un whatsapp. ¡Hasta el olor de una caca está cargado de ciencia! Estamos rodeados de procesos complejísimos por los que no paramos a preguntarnos ni un segundo.

-¿Hay mucho científico charlatán con su autoayuda a cuestas?

-Estoy hasta el moño de ver libros de autoayuda en la sección de ciencia de las librerías. No tiene sentido, de verdad. Bueno, de autoayuda y lo que yo llamo «libros de gente que se tira pedos»..., que si «la dieta de la microbiota», «la microbiota y tú», «cuida a tus microbios», «la digestión perfecta»... Vale que esos sí que tienen ciencia, pero si tan mal cagas que tienes que leerte 300 páginas, mejor vete al médico.

-¿'Sexo salvaje' es el desnudo integral y sin prejuicios de la Naturaleza?

-La naturaleza ya va bastante desnuda y con los menudillos chorreantes. 'Sexo salvaje' es un viaje por la reproducción y el sexo en la naturaleza y, usando un tema que es divertido, curioso y algo guarrete, aprovecho para 'metérsela doblada' al lector y le enseño cómo funcionan la leyes de la vida. Cada bloque trata sobre algún concepto clave de la biología pero el libro es tan divertido que la gente no se da cuenta de todo lo que está aprendiendo entre chorrazos de esperma y frotis frotis.

-De esa orgía animal, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

-Animal, vegetal, fúngica, bacteriana... Que no todo son animales en este mundo y hay otros seres flipantes. Por ejemplo, los hongos pueden tener dos sexos, como nosotros. Pero también hay especies que tienen tres, cuatro y, ojito, ¡hasta 17000 sexos! Las plantas también molan: algunas tienen la forma y el olor de abejas solitarias para que los abejorros de su especie las polinicen al usarlas como consolador. Entre los animales, me alucinan los pájaros, que son súper infieles y se pasan el día poniéndoles los cuernos a sus parejas. También me flipa el pene con forma de sacacorchos de los patos, los matriarcados lésbicos que montan las hembras de bonobo a base de 'pipazos' con las amigas... Y los seres que se reproducen sin sexo son incluso más flipantes.

-¿En la educación faltan bestiarios como el suyo donde aprender, o el sistema no está preparado?

-Falta educación sexual en las aulas por una mezcla de mojigatería e ignorancia. La educación sexual no enseña a los niños y niñas a tener sexo, les enseña a prevenir el abuso, llamar las partes de su cuerpo por su nombre sin risitas tontas o a prepararse para los cambios propios de la pubertad y a gestionarlos. En el libro tengo un capítulo sobre la adolescencia donde lo explico muy bien.La gente se cree que los adolescentes saben un montón sobre sexo y no es verdad. Saben decir cuatro cerdadas, pero no saben lo que es un preservativo o una ITS. Es muy preocupante lo pronto que empiezan a ver porno. De hecho, está comprobado que aquellos que no reciben educación sexual, ven porno a edades más tempranas. Lo hacen por falta de información, pero encuentran algo peor. Los adolescentes que consumen porno desde muy pronto tienen más posibilidades de tener relaciones sin preservativo o de cometer algún tipo de agresión sexual al reproducir la violencia y el machismo de la pornografía.

-A usted lo que de verdad le pone es contar historias...

-Siempre intento que lo que divulgo tenga forma de historia. Las historias siempre nos han acompañado y son un viaje mental alucinante.

-¿Qué augura en una relación entre Biología e Inteligencia Artificial?

-Es que ya se llevan bien. Gracias a la IA se puede conocer la estructura de una proteína a velocidades que antes ni soñábamos, diseñar nuevos fármacos, manejar datos sobre las relaciones de decenas de genes... Es una pasada. La IA está ayudando a que la biomedicina acelere muchísimo y puede ser quien nos salve del auge de las superbacterias resistentes a los antibióticos.

-¿Qué aprendió de su padre (el historiador y arqueólogo Alfonso Moure)?

-Que puedes ser un erudito y ser un cachondo. Es que eso de tener que ser un sosainas para mantener el estatus es un aburrimiento. Mi padre metía mucho humor en sus conferencias y charlas y todo el mundo, hasta los académicos más seriotes, lo agradecían y disfrutaban. No hace falta ser un muermo a la hora de explicar la ciencia.