Loreto Mauleón, Patricia Pérez, Pablo Ventosa, Liena Cid, Greta Fernández y Raúl Camargo . Alberto Aja

El Faro de Plata a 'Código Marcos' preludia la clausura del Festival de Cine de Santander

La película de Patricia Pérez y Liena Cid ganó en la Sección Cantabria Infinita, en la que 'Daniela Forever' de Vigalondo obtuvo el Mejor Guión y la Mención Especial

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Última jornada del Festival de Cine de Santander. Tras una seis intensos días, la cita llega hoy a sus títulos de crédito con la ... gala de clausura en el Centro Botín (20.30 horas), en la que se repartirán los faros correspondientes a cada categoría; Oro y Plata, que selecciona el jurado; Sostenibilidad, entregado por Renfe; los premios Fipca y Sundance TV y los premios Aisge a las mejores interpretaciones. A continuación se proyectará 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay, con un último coloquio entre Marta Esteban.

