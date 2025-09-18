El Faro de Plata a 'Código Marcos' preludia la clausura del Festival de Cine de Santander

Última jornada del Festival de Cine de Santander. Tras una seis intensos días, la cita llega hoy a sus títulos de crédito con la ... gala de clausura en el Centro Botín (20.30 horas), en la que se repartirán los faros correspondientes a cada categoría; Oro y Plata, que selecciona el jurado; Sostenibilidad, entregado por Renfe; los premios Fipca y Sundance TV y los premios Aisge a las mejores interpretaciones. A continuación se proyectará 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay, con un último coloquio entre Marta Esteban.

Eso será hoy, porque ayer el foco estuvo puesto en la Filmoteca y en los galardones a las películas con dirección o producción cántabra. Así, 'Código Marcos', de Patricia Pérez y Liena Cid se llevó el Faro de Plata a la Mejor Película por ser un filme que excede su temática para transformarse en una obra reveladora, íntima, que atraviesa la vida de una mujer y sus dos hijos, sin recurrir a golpes bajos ni didactismos, presentando la cotidianeidad de una familia que se desarrolla ante los ojos del espectador, acercándolo a un tema complejo -el autismo- con sensibilidad, ternura, naturalidad y humor.

ÚLTIMA JORNADA Centro Botín. 10.30 h. Proyecciones escolares. 17.30 h. Diálogo con el cineasta Rodrigo Sorogoyen. 20.00 Photocall. 20.30 h. Gala de Clausura y entrega de premios. Proyección 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay. Coloquio con Marta Esteban.

Filmoteca 20.00h. Jornada de Realizadoras Cántabras.

Embajadores 20.00h. 'Código Marcos' de Patricia Pérez y Liena Cid.

Fundación Botín. 10.30h Mesa de Industria 'Precariedad en el emprendimiento'.

Así lo destaca el jurado, compuesto por Loreto Mauleón, Greta Fernández y Raúl Camargo, que entregaron los premios. El mismo jurado que otorgó el Faro de Plata a Mejor Guion a 'Daniela Forever', último largometraje de Nacho Vigalondo, por su capacidad de crear sus propias leyes narrativas, espacio temporales y estéticas al servicio de una historia de amor, segundas oportunidades y toma de conciencia. Esa historia recibió también la Mención Especial en la categoría, al considerar 'Daniela Forever' la confirmación de un cineasta con una visión particular. Finalmente, el thriller 'El poder del silencio', recibió el Faro de Plata Premio del Público, que de manos del consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, recogió el director Saúl Pérez.