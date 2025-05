Resulta natural unir los caminos de una escritora que ha puesto el foco en las creadoras que no pasaron a la historia, Ángeles Caso, con ... el de una pintora colocada en la segunda fila durante décadas, María Blanchard. La novelista e historiadora asturiana (Gijón, 1959), ganadora, entre otros, del Premio Planeta, disertará esta tarde sobre la pintora cántabra en el Museo de Arte de Santander, abriendo el ciclo 'MAS Miradas' (19.00 horas).

-Viene a inaugurar una nueva propuesta que fomenta el diálogo entre el arte y sus públicos. ¿Diálogo es la palabra clave?

-Dialogar es una palabra clave en general en la vida y lo estamos notando cada día. Yo no entiendo otra manera de estar en el mundo que no sea a través de mirarse y entenderse o intentarlo, al menos. El diálogo es parte fundamental de la existencia, no solo humana, sino de lo que es la vida sobre el planeta.

-Esa forma suya de estar en el mundo, ¿cuál es?

-Creo que la misma sensación que tiene mucha gente de no saber lo que nos está pasando, sintiendo que estamos en el centro de un terremoto incesante. En medio de eso intento mantener el equilibrio y hay días que lo consigo y días que no. Sin tirar la toalla, claro.

-¿Diría que esa actitud, no tirar la toalla, se le podría atribuir a María Blanchard?

-Desde luego. Creo que algo extraordinario de María Blanchard es la fuerza que fue capaz de encontrar dentro de sí misma, quizá sacándola de su propia discapacidad. Una persona que tenía en contra algo fundamental en aquella época, el aspecto físico en una mujer, que podía haberse encerrado en una casa, hizo todo lo contrario; salió, se fue muy lejos sola y defendió su capacidad para mirar, escuchar y reflejar el mundo a través de su arte. Me parece impresionante la figura de María Blanchard. Es una grande de la pintura, con un hilo que la une directamente con el Siglo de Oro español. Como con Picasso. Pero en su caso todo el mundo lo tiene muy claro y en el de Blanchard no se ha dicho todo. Es una enorme artista

-Para poder mirar, tuvo que pasar por la etapa de que dejaran de mirarla a ella, el gran cambio que supuso París.

-Sí. No todas las culturas han sido crueles con las personas que han tenido un aspecto diferente, pero en la historia de la sociedad occidental hay momentos de extrema crueldad y el de María Blanchard fue de esos, siendo, además una mujer. Desprecio, burlas, risas... Por eso fue extraordinario lo que hizo y ese talento impresionante.

-¿Qué importancia tiene la belleza del lenguaje en su obra?

-Creo que en la obra de cualquier escritor, al final, lo que hacemos es reflexionar sobre el mundo a través de la belleza del lenguaje. Es nuestra obligación. En un doble sentido. Es muy importante encontrar las palabras más ajustadas y no excesivamente comunes para contar lo que quieres contar. Pero como escritora, también me interesa la sonoridad. De hecho suelo corregirme a mí misma en voz alta, que es algo que dicen que hacen los poetas.

-Una investigadora de olvidadas se encuentra con una de ellas. ¿Qué siente en este cruce?

-Acercarme a una gran, gran pintora como ella para mí es placentero y emocionante. A cualquier artista, cuando es mujer, y sé lo que significa ser mujer en el mundo de la creación, lo que sigue significando en el presente, pero mucho más en el pasado, lo mucho más difícil que lo seguimos teniendo, me emociona especialmente y me llena de satisfacción poder hacerlo. Le agradezco al Ayuntamiento de Santander y a Raquel Martín que me hayan invitado.

-¿Percibe algún cambio en el sector editorial hacia esa falta de espacio para las autoras?

-No sé si la sensibilidad es real o comercial, aunque me temo que casi todas las veces tiene más que ver con lo segundo a día de hoy, pero sí que ha habido un cambio. En 2017 tenía un libro preparado, 'Ellas mismas. Autorretratos de pintoras' y no encontré a ninguna editorial que lo quisiera y tuve que montar un crowdfunding y una editorial. A ese le siguieron otros dos que tuve que hacer de la misma manera. No hace ni diez años. Creo que hoy habría encontrado una editorial. Ha habido un cambio enorme en el mundo editorial, museístico, académico... Por fin se están iluminando las figuras de creadoras femeninas que se habían tirado a un pozo por el relato del canon historiográfico androcéntrico. Ha costado mucho picar en la mina, pero lo hemos ido logrando.

-En 2018 consideraba que no se había enseñado a los niños y niñas a disfrutar de la literatura. ¿Cómo lo valora pasados seis años?

-Sigo pensando que el problema está ahí, con el añadido del tiempo y el espacio mental que ocupan las redes sociales y el espacio neuronal que están construyendo las pantallas en los niños pequeños. Es muy difícil de resolver. Hay demasiados entretenimientos interesantes que compiten con la lectura y no estoy segura de que se haga un planteamiento que acerque a los jóvenes a la gran literatura de otra manera, sin tanta solemnidad, porque eso aleja a los críos del placer.

-Si pudiera sentarse a compartir café y charla con una de esas mujeres olvidadas a las que ha investigado, ¿a quién elegiría?

-A Emilia Pardo Bazán. Creo que fue una gran intelectual. Nadie dice de ella que lo fue; siempre se la novelista como novelista o escritora. A las mujeres no se nos da la condición de intelectuales. A hombres que han hecho muchas menos cosas en su vida que ella, sí. Autora de relatos, de obras dramáticas, dio clases, fue catedrática, dio conferencias, dirigió colecciones editoriales... Abarcó muchas cosas con la defensa de los derechos de la mujer en el centro de su vida y de su obra.