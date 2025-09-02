El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cosme Marina, en la Sala Argenta, donde se han celebrado una gran parte de los espectaculos de la 74 edición del FIS. Daniel Pedriza

Cosme Marina

Director del Festival
«El FIS tiene que ser capaz de plantear nuevos retos y diversidad de opiniones»

En un primer balance, el responsable de la programación del FIS, señala que la edición recién concluida superó los 30.000 espectadores

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Con el cierre de la 74 edición del Festival Internacional de Santander (FIS) Cosme Marina (Asturias, 1970), afronta el momento del balance. Ha sido su ... segunda edición al frente, pero la primera diseñada íntegramente bajo su batuta, un reto que ha combinado responsabilidad y libertad creativa. Satisfecho con la respuesta del público, por encima de los 30.000 espectadores, y con la variedad de propuestas, el director ya mira hacia 2026, año en que el FIS celebrará su 75 aniversario y en el que volverá a sonar ópera representada.

