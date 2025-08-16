El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen de la representación de 'Thikra: Night of Remembering'. © Camilla Greenwell

El FIS estrena este domingo en España 'Thikra', último espectáculo de la compañía Akram Khan

Las puertas de la sala no se abrirán hasta 20 minutos antes del inicio de esta propuesta visual que utiliza una gran cantidad de efectos, inofensivos, de humo y niebla y en ocasiones con el uso del volumen de sonido «bastante alto»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

«El pasado y el presente convergen en un viaje a través de la tradición para honrar a nuestros antepasados, profundamente arraigado en el poder ... de los rituales». Esta es la identidad del montaje escénico que recala mañana domingo en el Festival Internacional de Santander: el estreno en España de 'Thikra: Night of Remembering', último espectáculo de la prestigiosa Compañía Akram Khan. Con una duración total aproximada de 65 minutos, sin pausa, el FIS presenta una producción con las localidades de venta anticipada agotadas. Mañana, a las once podrán adquirirse las entradas que, por ley, han de salir a la venta el mismo día de la representación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  3. 3

    La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna
  4. 4

    Diavida traspasará a su sustituta las ambulancias y todo el equipamiento y se irá sin indemnización
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6

    Evaristo, genio y figura
  7. 7

    La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco
  8. 8

    Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»
  9. 9

    Lo que falta del Frente Marítimo
  10. 10

    El Gobierno aprueba la oposición única para Policía Local que demandaban los ayuntamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El FIS estrena este domingo en España 'Thikra', último espectáculo de la compañía Akram Khan

El FIS estrena este domingo en España &#039;Thikra&#039;, último espectáculo de la compañía Akram Khan