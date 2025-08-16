El FIS estrena este domingo en España 'Thikra', último espectáculo de la compañía Akram Khan

«El pasado y el presente convergen en un viaje a través de la tradición para honrar a nuestros antepasados, profundamente arraigado en el poder ... de los rituales». Esta es la identidad del montaje escénico que recala mañana domingo en el Festival Internacional de Santander: el estreno en España de 'Thikra: Night of Remembering', último espectáculo de la prestigiosa Compañía Akram Khan. Con una duración total aproximada de 65 minutos, sin pausa, el FIS presenta una producción con las localidades de venta anticipada agotadas. Mañana, a las once podrán adquirirse las entradas que, por ley, han de salir a la venta el mismo día de la representación.

La propuesta imaginada como un encuentro anual, en el que una tribu de mujeres se reúne durante una sola noche para despertar a los espíritus de quienes les precedieron, en la obra «el grupo trasciende el tiempo, uniendo el pasado y el presente en un profundo acto de renovación a través de la ceremonia y el recuerdo compartido». Con dirección y coreografía de Akram Khan, vestuario y escenografía de la galardonada artista saudí Manal AlDowayan, música original de Aditya Prakash, diseño de sonido de Gareth Fry, diseño de iluminación de Zeynep Kepekli, dramaturgia de Blue Pieta y un reparto internacional exclusivamente femenino de bailarinas contemporáneas y de Bharatanatyam -danza tradicional de la India- 'Thikra' teje una narrativa que es a la vez universal y profundamente personal, que invita a reflexionar sobre nuestro propio patrimonio y los rituales que han dado forma a nuestra humanidad.

Programa Sabado Terraza del Palacio de Festivales. Percussions de Strasbourg. A las 20 horas.

Sanadp- Marcos Históricos Noja. Jardines del Palacio del Marqués de Albaicín. Daniel García Trío y el grupo vocal Vandalia. A las 21 horas.

Domingo- Sala Argenta. Estreno en España de 'Thikra Night of Remembering', último espectáculo de la prestigiosa Compañía Akram Khan. A las 20 horas.

Por indicación de la compañía, las puertas de la sala no se abrirán hasta 20 minutos antes del inicio de la representación, aunque podrá accederse al interior del Palacio de Festivales en el horario habitual. La entrada a la sala se desarrollará con un mínimo de luz procedente de las escaleras y las luces de emergencia y, una vez comenzada la representación, no se permitirá la entrada a los espectadores que lleguen con retraso. La propuesta visual de Thikra, avanza también la compañía, utiliza una gran cantidad de efectos, inofensivos, de humo y niebla. Asimismo, la compañía advierte de que, en algunos momentos, el volumen del sonido puede ser bastante alto.

Akram Khan es uno de los artistas de danza más célebres y respetados de la actualidad. En poco más de 23 años ha creado una obra que contribuye significativamente a las artes en el Reino Unido y en el extranjero. Su reputación se ha cimentado en el éxito de producciones imaginativas, accesibles y relevantes como 'El libro de la selva reimaginado', 'Outwitting the Devil', 'Kaash' y 'Zero Degrees'.

Khan ha colaborado en sus espectáculos con artistas de talla mundial como el Ballet Nacional de China, la actriz Juliette Binoche, la bailarina Sylvie Guillem, los coreógrafos y bailarines Sidi Larbi Cherkaoui e Israel Galván, la cantante Kylie Minogue, la banda de indie rock Florence and the Machine, o el escritor Hanif Kureishi. La obra de Khan es reconocida por su «profundo impacto emocional» . Un momento culminante de su carrera fue la creación de una de las secciones que compusieron la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que fue recibida con gran éxito.

El Festival, por otra parte, prosigue con la sección Marcos Históricos a través del jazz y la música antigua, con el pianista Daniel García y su Trío, Pablo Martín Caminero, contrabajo y Borja Barrueta, percusión y lap-steel, más el grupo vocal Vandalia, formado por la soprano Rocío de Frutos, los contratenores David Sagastume y Jorge Enrique García, el tenor Víctor Sordo y el bajo Javier Cuevas. El programa 'Beata Viscera: Música antigua y jazz; música divina y carnal', con composición y dirección musical de Daniel G. Diego, recala en los Jardines del Palacio del Marqués de Albaicín, en Noja; y mañana en El Torco, Fuerte Antiguo, de Suances.

Con obras de Perotin, Juan del Enzina, Francisco Guerrero, Alonso Lobo, Carlo Gesualdo, Tomás Luis de Victoria, William Byrd y Mateo Flecha 'el Viejo', el programa no es una fusión al uso de estilos tan lejanos en el tiempo como el jazz y la música del Renacimiento, sino que «profundiza en elementos esenciales de ambos: la modalidad, el colorido, la creatividad, el estupor o la espiritualidad».