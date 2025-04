El MAS y la Fundación Caja Cantabria dedican sendas exposiciones al legado de Fernando Bermejo

La inquieta serenidad del artista y del hombre se tradujo en una búsqueda constante de las posibilidades del lenguaje artístico. Al formato conocido, a la ... pintura y al dibujo y a las formas escultóricas, siempre sumó un relato personal, una mirada reconocible, honda y diferente. Del paisaje y la naturaleza imbuidos de una atmósfera romántica y existencial, a las cajas de luz y a un diálogo constante con lo arquitectónico y los espacios. Se cumple un año del fallecimiento de Fernando Bermejo, el artista que hizo de Esles una catedral creativa de bosques y, desde su estudio, una permanente construcción creativa intimista y humanista. Coincidente con este aniversario, la huella de Bermejo, fallecido a los 75 años, el Museo MAS y la Fundación Caja Cantabria acercarán dos series de sus obras esta primavera en sendas exposiciones.

Por un lado, el llamado Museo de Arte Moderno inaugura el próximo viernes una exposición de la creación inédita de su serie de pinturas 'Art Book', uno de los últimos trabajos de Fernando Bermejo. El proyecto, a modo de homenaje, se realiza fruto de la colaboración, una vez más, entre el MAS y la Fundación Caja Cantabria. Por otro lado, a partir del mes de mayo el Casyc acogerá otra muestra sobre las cajas de luz del artista, en una producción ad hoc que también supondrá una mirada conjunta inédita de uno de los territorios creativos que configuraron la identidad de Bermejo.

La presencia expositiva y colaboración del artista con ambas instituciones fue prolífica y estrecha. Muestras y catálogos, producciones y donaciones. Hace casi un cuarto de siglo, por ejemplo, Fernando Bermejo (1949-2024) con apoyo de Fernando Zamanillo y la colaboración del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, expuso 12 Rosas, con iluminación interior, en la ermita de San Antonio de Esles, con el titulo 'El jardín de Paz'. Ese fue el origen de la muestra en el museo de la calle Rubio en 2003 de 37 Rosas, incluidas seis que se iluminaban por la noche de forma mágica, al levantar las pancartas que las protegían durante el día. Esas Rosas de Paz se incorporaron a la colección del MAS.

La primera propuesta de reivindicación del artista, que será inaugurada este viernes en el MAS, corresponde al proyecto 'Art Book', presentado hace dos años en formato libro. Una singular «historia visual del arte» conformada por una serie de veintidós pinturas, en ese caso plasmada en una edición con textos de Zamanillo. Ahora esas obras inéditas serán expuestas en el museo santanderino.

Ampliar Una de las cajas de luz del artista fallecido hace un año. DM

A su poética del paisaje, sus bosques iluminados, las intervenciones en estancias, el dibujo y sus retratos, caso del The Beatles en la pandemia con destino al fondo de Valdecilla, sumó en 2021 las creaciones que dieron lugar a 'Art Book': Cristo Yacente del Pardo. Neil Armstrong en la luna. 'Not to be reproduced' de Magritte. 'Cena de Emaús' de Caravaggio. David Hockney y Walt Disney...Obras icónicas de artistas. Artistas en su obra. Pintores, músicos, actores. También personajes de ficción.

En 'Art Book' se desvela devoción, pasión, juego, ironía, homenaje, disciplina, inspiración. El artista Fernando Bermejo trazó entonces un itinerario de referencias, citas gráficas, huellas y rastros. El fruto esencial son esas veintidós pinturas sobre tabla, realizadas en 2021. La publicación contó con el patrocinio y edición de Bodega del Riojano y el Museo, la coordinación del propio Zamanillo, el diseño de María José Arce y las fotografías de Javier Lamela. Las obras de Bermejo desde el espíritu crítico, el sentido del humor, el homenaje, el juego, el diálogo, funden la creación propia y ajena. En palabras de Zamanillo: «Crea nuevos discursos conceptuales, en los que en ocasiones recurre a la ironía, pero sin apartarse en ningún momento de su íntimo deseo de admiración y homenaje hacia obras y autores».

Zamanillo subrayó que la relación que mantenía Bermejo con el entorno natural de Esles podría definirse como de «absoluta comunión estético contemplativa, más allá del inevitable hecho puramente vivencial cotidiano». Aunque nacido en Madrid (1949), era el pintor de Esles, donde desarrolló la mayor parte de su densa trayectoria no ya expositiva, sino como epicentro de una obra que tuvo su puesta de largo en varias Bienales como la de Alejandría, que tuvo su reflejo en los espacios de arte institucionales y privados más importantes de Cantabria y que, además, se extendió a través de proyectos murales en edificios de México y EE UU. La música, omnipresente, la lectura y un meditado proceso, donde el boceto y el dibujo se antojaban trascendentales, alimentaron toda su actividad artística, desde las esculturas hechas en una especial pasta de papel que él mismo elaboró a sus pinturas en las citadas creaciones retroiluminadas en cajas de luz.

Desde los años 70 representó a la pintura española en países como Brasil, Japón, Egipto, Emiratos Árabes, Jordania, Estados Unidos, República Dominicana, o Portugal. Sus muestras individuales en España se sucedieron de Madrid a Barcelona, de Palma a Sevilla. A ellas hay que sumar su paso por Francia, Estados Unidos, Egipto, Jordania, Venezuela y México.

También hay que reseñar su participación en ArcoMadrid, Art Basel, Art Chicago, Nueva York y Art Miami, Lisboa, Buenos Aires y Bogotá, entre otras ferias.