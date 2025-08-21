El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Meseguer y Carmen Morales ayer, frente al Paraninfo de la UC. Juanjo Santamaría

El Galdós «más donjuán» y la Agatha Christie «surfera» se encuentran en Talía

Juan Meseguer y Carmen Morales se suben al escenario del Casyc mañana y el sábado, para interpretar un encuentro ficticio entre ambos autores, ideado y dirigido por Juan Carlos Rubio

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Al actor Juan Meseguer reencontrarse con Benito Pérez Galdós, al que ha leído muchas veces «casi todas obligado en mis años escolares», le ha supuesto ... un gran placer y el descubrimiento de algunas obras, como 'El doctor Centeno'. que le han entusiasmado. A la actriz Carmen Morales le ha pasado algo parecido con Agatha Christie, la dama de la novela negra, con una extensa bibliografía, pero con una vida privada de la que apenas conocía nada. Ambos intérpretes son los protagonistas de la obra 'Querida Agatha Christie', escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, mañana viernes y el sábado, cierra por esta edición, el ciclo Talía que se celebra en el Casyc y que organizan la Fundación Caja Cantabria y Palco Tres.

