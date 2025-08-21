El Galdós «más donjuán» y la Agatha Christie «surfera» se encuentran en Talía

Al actor Juan Meseguer reencontrarse con Benito Pérez Galdós, al que ha leído muchas veces «casi todas obligado en mis años escolares», le ha supuesto ... un gran placer y el descubrimiento de algunas obras, como 'El doctor Centeno'. que le han entusiasmado. A la actriz Carmen Morales le ha pasado algo parecido con Agatha Christie, la dama de la novela negra, con una extensa bibliografía, pero con una vida privada de la que apenas conocía nada. Ambos intérpretes son los protagonistas de la obra 'Querida Agatha Christie', escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, mañana viernes y el sábado, cierra por esta edición, el ciclo Talía que se celebra en el Casyc y que organizan la Fundación Caja Cantabria y Palco Tres.

Ambos intérpretes demuestran una gran complicidad tanto fuera como dentro del escenario. Están entusiasmados con sus personajes y se les nota y coinciden en que, aunque se han documentado, leído biografías, releído sus obras... La Agatha Christie y el Benito Pérez Galdós que el público va a ver en estas funciones, que darán comienzo a las 20.00 horas, «son los que Juan Carlos Rubio ha imaginado, durante un hipotético encuentro en Tenerife».

La obra en la que no falta comedia, misterio, suspense... no es tan ficticia como pudiera parecer, tal y como explica Juan Meseguer porque efectivamente la escritora pasó una temporada en las islas Canarias, en uno de los peores momentos de su vida.

Fue en 1927. Un año después de aquella extraña y documentada desaparición a causa de sus problemas matrimoniales. Llegó al Puerto de la Cruz con su hija y con la intención de hacer surf -«poca gente sabe que Aghata Christie fue una de las primeras mujeres surfistas, apunta Carmen Morales-. Se hospedó en el Hotel Taoro, una estancia que según Meseguer cambió de alguna forma su vida. «¿Qué fue lo que le pasó allí? Eso es lo que Juan Carlos Rubio ha inventado: un encuentro fortuito con Galdós en un momento en el que ella estaba hundida y se sentía terriblemente traicionada.

Del escritor, representante clave del Realismo español del siglo XIX, el actor reconoce que es «uno de los mejores autores del país» y también recuerda que en esta obra: aparece como «un espíritu de salvación» y que, «con su carácter egocéntrico y nada convencional, consigue atrapar a Agatha y que cambie su mundo totalmente». Un encuentro del que su compañera destaca metafóricamente: «juntos surfean por las olas de la vida hasta llegar la playa. Ella está pasando por un momento muy complicado ya que fue educada dentro de una profunda tradición para ser esposa, madre y ama de casa y, de repente, su marido le pide el divorcio con lo que todo ese mundo familiar y personal que había construido se derrumba».

Para ambos intérpretes que por la mañana explicaron los detalles de la obra a los periodistas en el Teatro Casyc y que por la tarde representaron la obra en el Teatro Campos Eliseos de Bilbao, en la obra se aborda el tema de la salud mental «de una forma muy elegante» pero también les ha permitido divertirse en el escenario. «Galdós, pese a que sus biografías están centradas fundamentalmente en su obra, era alguien huraño y egocéntrico y un donjuán que disfrutaba mucho de las mujeres, y Christie en cambio era una mujer muy conservadora». Esa estancia en Canarias fue verídica como también que en estas islas se inspiró para su novela 'El misterio del tren azul', según insistieron los intérpretes que están encantados de regresar a Santander una ciudad en la que han trabajado mucho y en la que Meseguer vivió durante meses cuando trabajaba para la serie 'La verdad'.En cuanto a Morales y posibles planes de futuro, reconoció, que ojalá pudiera interpretar a su madre, la cantante y actriz Rocío Dúrcal, en algún escenario: «Sería tan bonito...»