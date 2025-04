Gloria Pereda y su modo de estar en el mundo

«La arquitectura no solo erige estructuras, sino que configura un modo de estar en el mundo». La frase, que forma parte de un texto ... de Martin Heidegger que lleva por título: 'Construir, habitar, pensar', ha inspirado a la artista Gloria Pereda (Santander, 1966) para su nueva exposición, 'La puerta abierta' que se podrá ver desde hoy -la inauguración está prevista para las 19.30 horas- hasta el 16 de mayo.

En esta nueva cita expositiva, la artista quiere hacer, en sus propias palabras, «una especie de invitación para entrar en la casa del otro» y lo hace por medio de un proyecto de instalación para la que ha llegado a intervenir directamente la pared de la sala y creado otras arquitecturas, con dibujos y alguna pintura, «con la intención de transformar y apropiarme del espacio», explica.

Así, en la sala de la Fundación (que preside Luis Alberto Salcines) más que colgar sus pinturas, Gloria Pereda construye un nuevo espacio ya que la exposición se compone únicamente de tres piezas pequeñas, «que tienen que ver con objetos domésticos y lo personal» y que se acompañan de «nuevas estructuras» -esas piezas más grandes- o «espacio propio».

No es la primera vez que Gloria Pereda, que ha seguido los pasos artísticos de su madre la pintura Gloria Torner, juega con las estancias vacías y los objetos en su obra, tal y como hizo en 2008 en la muestra 'Doméstico' en el Observatorio de Arte, si bien en esta ocasión las palabras de Heidegger han estado bien presentes. En ese texto que la artista estudiaba antes de preparar esta exposición, el filósofo alemán decía que «la noción de habitar, no puede reducirse a una simple ocupación del espacio, sino que implica una relación profunda entre el ser humano y su entorno. No se trata de dominar o explotar el espacio, sino de integrarnos a él en un vínculo de reciprocidad», recuerda.

Licencia en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Gloria Pereda también ha reflexionado a lo largo de su trayectoria sobre la relación del arte y la naturaleza. Sus composiciones artísticas siempre han manifestado un férreo control del espacio, articulado en una serie de estructuras ordenadas, vertebradas por múltiples bandas cromáticas de diferente anchura y grosor entrecruzadas por paisajes geométricos complejos y llenos de matices.