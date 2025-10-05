Los grabados de Jorge Castillo, uno de los principales representantes del arte español, recalan en la UC

La prolífica y coherente trayectoria de uno de los principales representantes del arte español contemporáneo, Jorge Castillo (Pontevedra, 1933), quedará plasmada este mes en la ... primera exposición de la temporada de la Universidad de Cantabria: Planchas, carpetas y estampas, una selección representativa de las diversas iconografías y planteamientos visuales del Premio Nacional de Arte Gráfico 2023, considerado uno de los principales representantes del arte español de la segunda mitad del siglo XX y el artista gallego vivo de mayor proyección internacional.

El galardón celebró la fecunda trayectoria de Castillo, un artista que ha desarrollado la mayor parte de su carrera fuera de España y que domina el dibujo, la pintura y la escultura. Sus obras inciden en la reflexión sobre la condición humana y sobre la existencia cotidiana». Federico García Lorca y el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz son ejes de dos de sus libros de artista.

La muestra en datos Inauguración Jorge Castillo. Premio Nacional de Arte Gráfico 2023. Día 15, a las 19.30. A las 18 horas se proyectará la película 'Aletheia'. Coloquio con su directora Yolanda Quirós y con el artista. Muestra hasta el 16 de enero.

Contexto La iniciativa, organizada desde el Área de Exposiciones (Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad), se enmarca en la línea de colaboración expositiva dentro del arte gráfico que mantiene la UC con Calcografía Nacional y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde hace más de 25 años.

Desde el próximo día 15 hasta el 16 de enero de 2026, el Paraninfo de la UC presentará la exposición, en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La muestra precisamente se exhibió por primera vez en Madrid con motivo de la recepción del Premio Nacional de Arte Gráfico a Jorge Castillo y supone la más importante celebrada en España sobre los grabados del artista.

'Pepillo'. 1968. Lámina de acero. Aguafuerte, aguatinta y punta seca.

En Santander se expondrán cuatro planchas, dos carpetas y 40 estampas, donadas por Marienza Binetti, exesposa del artista, y por el propio Castillo a Calcografía. Por su parte, la UC aporta como novedad a la exposición dos obras pertenecientes a su Colección Museográfica, conservadas en los fondos de arte gráfico de la institución universitaria. De este modo, podrá verse una selección representativa de las diversas iconografías y planteamientos visuales del artista, así como de sus procesos y experiencias en el campo del grabado.

El mismo día de la inauguración oficial, que tendrá lugar a las 19.30 horas, se realizará la proyección y posterior coloquio con Castillo sobre la película 'Aletheia', dirigida por Yolanda Quirós. Ese filme documental, actividad paralela prevista a las 18.00 horas en la sala Fray Antonio de Guevara del Paraninfo UC, con acceso libre, analiza y recorre parte del proceso creativo de permitiendo adentrarse en su universo iconográfico y plástico.

La directora del Área de Exposiciones, Nuria García subraya que la exposición recoge la iconografía y procesos creativos más relevantes de la trayectoria dentro de la creación del artista. Es, por lo tanto, «una gran oportunidad para conocer cómo aborda en sus obras el proceso de grabado y estampación Jorge Castillo». Y ayudará «a comprender de primera mano ese trabajo plástico».

'Pepillo', 1968. Donación de Marienza Binetti /Calcografía Nacional/real academia

Por su parte, la vicerrectora de Cultura Rebeca Saavedra, resaltó que para la UC resulta «fundamental estrechar la colaboración con instituciones culturales de prestigio, como Calcografía Nacional». La exposición se completa con un programa de actividades «destinado a explicar al público el proceso creativo del artista, de gran interés, y constituye una oportunidad para ampliar conocimientos sobre la técnica del grabado, que tan definitoria es de la Colección UC de Arte Gráfico».

La propuesta se completa con el habitual programa de visitas guiadas y talleres didácticos ofertados desde el Área de Exposiciones UC, que cuenta con actividades diseñadas por el Gabinete didáctico, coordinado por los profesores del Departamento de Educación Ricardo González y Víctor Alba. Las actividades y visitas están abiertas a los centros escolares y otros colectivos, previa cita. En este sentido, la muestra permanecerá abierta, de lunes a viernes, de 17 a 20 horas.

La obra de Castillo forma parte de colecciones tan prestigiosas como las del Carnegie Museum of Art (Pittsburgh, EE.UU.), el Guggenheim Museum de Nueva York, la Nationalgalerie de Berlín o el San Francisco Museum of Modern Art.

Estructurada en cuatro espacios, la muestra comienza con escenas del entorno personal del artista, continúa con las estampas realizadas en el Centro de Grabado Contemporáneo de Ginebra a finales de los sesenta, los grandes ciclos gráficos berlineses de la década de los setenta para concluir con imágenes de los tres últimos decenios.

Ampliar 'Esperando a Godot', 1978. Bon à tirer. Aguafuerte, aguada y monotipo. Estampación a color en tintas negra y azul más plantilla con colores. Donación de Marienza Binetti. Calcografía Nacional, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Las múltiples soluciones técnicas del repertorio gráfico de Castillo sintetizan sus claves estéticas, «desde las figuras sinópticas emparentadas con lenguajes de realismo mágico, a una figuración de herencia clasicista para representar a su entorno íntimo, con una consistente estructura formal». El jurado de esta última edición del Premio fue presidido por el académico delegado del Museo, Calcografía y Exposiciones, Víctor Nieto, y tuvo como vocales al director del Museo Casa Natal Picasso de Málaga, José María Luna, al director de la cátedra de Metodología de la Historia del Arte en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Kosme de Barañano, y al artista Guillermo Pérez Villalta.

Hace más de seis décadas, Jorge Castillo se dejó seducir por los lenguajes del arte gráfico de la mano del legendario grabador Dimitri Papagueorguiu. Estaba a punto de cumplir los treinta años y ya eran conocidos sus dibujos, su pintura había sido seleccionada para la Bienal de São Paulo, acumulaba el bagaje de la vanguardia afincada en Buenos Aires, le resultaban cercanas algunas geografías europeas y «había tejido una red de valiosas relaciones, entre ellas con una figura que influiría decisivamente en la continuidad de su práctica del grabado, el marchante suizo de origen polaco Jan Krugier». A finales de la década de 1960 e inicios de los setenta, desde su galería de Ginebra, Krugier, como también el grabador Daniel Divorne, maestro de taller y director del Centre Genevois de la Gravure Contemporaine, y el conservador de arte Charles Goerg, director del Cabinet des Estampes del Musée d'Art et d'Histoire de Ginebra, dieron un extraordinario impulso a la obra gráfica de Castillo.

En 1973 el Kestner-Gessellschaft de Hannover añadía y mostraba noventa y cinco nuevas estampas a las doscientas treinta y ocho exhibidas en la gran muestra de Ginebra. Las creaciones, sobre todo en aguafuerte y aguatinta, pero también en litografía y grabado en madera, superaban ya entonces los tres centenares de obras, a las que se sumarían un número considerable de estampas los siguientes años de su estancia en Berlín. Fue durante el fértil periodo berlinés, con la cobertura del sello editorial Propyläen Verlag y de la imprenta de Wilhelm Schneider, cuando Castillo alumbró algunas obras gráficas de notable madurez técnica y conceptual.

Desde entonces la práctica del grabado y la litografía ha sido reclamada por el artista en situaciones y contextos creativos diversos, cruzándose transversalmente con otras prácticas. «Castillo es un artista integral», sostiene el subdelegado de la Calcografía Nacional, Javier Blas. Es sorprendente, subraya, su capacidad para adueñarse de los recursos, hacerlos suyos y dominarlos hasta el punto de lograr una absoluta perfección expresiva. Su trayectoria internacional «como pintor le sitúa en un estatus de referencia, en escultura es autor de un sólido catálogo de piezas maestras y ha abordado con solvencia la creación cinematográfica, aunque es el dibujo, que penetra y articula los demás medios de expresión, el que le eleva a la categoría de los elegidos».