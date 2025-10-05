El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Paseo nocturno / La burbuja', 1975, aguafuerte. © Jorge Castillo, Vegap, Santander, 2025

Los grabados de Jorge Castillo, uno de los principales representantes del arte español, recalan en la UC

El artista gallego vivo de mayor proyección internacional, Premio Nacional de Arte Gráfico, abre la temporada expositiva del Paraninfo, en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La prolífica y coherente trayectoria de uno de los principales representantes del arte español contemporáneo, Jorge Castillo (Pontevedra, 1933), quedará plasmada este mes en la ... primera exposición de la temporada de la Universidad de Cantabria: Planchas, carpetas y estampas, una selección representativa de las diversas iconografías y planteamientos visuales del Premio Nacional de Arte Gráfico 2023, considerado uno de los principales representantes del arte español de la segunda mitad del siglo XX y el artista gallego vivo de mayor proyección internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  2. 2

    Las recolocaciones de Bridgestone solo encuentran empleo a 33 de los 157 inscritos al plan en Cantabria
  3. 3

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  4. 4

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  5. 5 Una cadena humana rodea el Hospital Valdecilla para «abrazar a una Gaza masacrada»
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7

    Hallan tres venados decapitados en Campoo-Los Valles
  8. 8

    Hablando de España con el bisnieto del apache Gerónimo
  9. 9

    Santander sigue el rastro de la luz
  10. 10

    El PRC se distancia del PP para apoyar un tercer Presupuesto, pero decidirá su Ejecutiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los grabados de Jorge Castillo, uno de los principales representantes del arte español, recalan en la UC

Los grabados de Jorge Castillo, uno de los principales representantes del arte español, recalan en la UC