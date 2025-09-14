Los hermanos Bardem, premiados por su compromiso con la sostenibilidad Carlos, actor y escritor, recogió el Faro Verde del Festival de Cine de Santander, abogando por un «cambio en nuestra visión de la naturaleza»

Pilar González Ruiz Santander Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:07

El Auditorio del Centro Botín tuvo espacio ayer tarde para el activismo en diferentes vertientes. Hubo quien repartió carteles con lemas contra el genocidio de Gaza, condenado por el propio certamen en su acto inaugural. «Esto no es política, son derechos humanos», reivindicaron. Y hubo mensajes en primera persona. En la persona, concretamente de Carlos Bardem. Fue él quien recibió el reconocimiento a su compromiso medioambiental representado en el Faro Verde a la sostenibilidad.

El Faro Verde es «un premio muy especial para el festival», destacó el copresidente de la cita, Álvaro Longoria. «Se lo damos a dos amigos, dos personas muy involucradas en luchar por las cosas en las que creen». Carlos y Javier Bardem «han sido piezas clave» en la lucha por salvar el Ártico y la Antártida, como queda patente en 'Santuario', el documental que Longoria dirigió en 2019 y en el que los dos hermanos se sumaron a la campaña del 'Artic Sunrise' en una campaña de Greenpeace para reivindicar la protección de la Antártida.

En años anteriores el Faro Verde recayó en entidades como TVE, National Geographic, el Canal Odisea o la propia Greenpeace. Ayer lo recibieron «dos grandísimos actores que no solo utilizan su nombre y su fama para hacer más películas, sino para transmitir los valores en los que creen».

«Todos somos responsables de transmitir la idea de que no todo puede seguir igual –dijo Longoria– Hay que opinar, como ellos han hecho durante toda su vida y de ahí este homenaje».

Javier Bardem, que se encuentra rodando en estos momentos, no pudo acudir a recoger el premio, pero quiso dejar un mensaje en el que destacó la importancia «de que un festival como este dé un espacio para hablar del clima». En 'Santuario', como explicó el oscarizado actor, tuvieron la suerte de «ser testigos de primera mano del trabajo tan extraordinario de Greenpeace» en asuntos como la conservación y protección del clima. «Este es un premio para ellos y no podría estar más orgulloso de ser el humilde representante, junto a mi hermano, de un trabajo como el que hacen».

Ya en vivo y en directo, Pedro Ruiz, director de MARE, entregó el faro a Carlos Bardem. «Gracias por premiarnos por algo que no es un sacrificio sino una obligación», dijo el madrileño.

Reconociendo no ser de discursos, Bardem suscribió todo lo expuesto al inicio del acto: «No es una guerra, es un genocidio, el asesinato sostenido de civiles».

El también escritor señaló «lo jodido de ser Pepito Grillo y recordarle a todo el mundo que estamos haciendo las cosas mal, que la degradación del planeta se ha acelerado y vivimos sobre bombas climáticas» en las que fenómenos como las danas serán cada vez más frecuentes y virulentos.

A su juicio, «la única manera de revertir esto es cambiar nuestra visión de la naturaleza», dejando de percibirla como una suministradora de recursos. «Vivimos en una sociedad basada en el consumo infinito, pero mantenerla en un planeta de recursos finitos, está abocado al fracaso; es una pura cuestión de contabilidad».

«Debemos tener la conciencia de que somos una parte de la naturaleza, ni por encima ni por debajo. Debemos integrarla en el discurso ético y legal, con una protección real y efectiva», defendió. Uniendo conceptos, añadió: «La ecología empieza por nosotros mismos y en este momento el mayor acto de defensa es denunciar un genocidio».

La semana que viene se ha convocado un acto en el que participará Bardem, en el que se leerán en la Puerta del Sol los nombres de los niños asesinados en Gaza. Un acto convocado por Artistas con Palestina al que se sumarán voces de la cultura, la comunicación, la ayuda humanitaria y la ciudadanía para no dejar en el olvido a una infancia borrada y masacrada; para exigir el fin del silencio y la inacción «y no nos dará tiempo. Son más de 20.000», matizó Bardem, quien ayer a mediodía se sumó a la lectura del manifiesto por la misma causa firmado por más de 200 voces de la cultura cántabra, en el auditorio de El Sardinero.

Aunque, como quiso argumentar, suene secundario lo de defender la naturaleza mientras se asesina a la población cada día, «en paralelo se está cometiendo un ecocidio, para expulsar de allí a sus legítimos moradores». Política de tierra quemada.

Hizo hincapié el autor de 'Badaq', 'Mongo blanco' o 'El asesino inconformista' de cómo «cuando la gente se ha echado a la calle para defender a las víctimas, los gobiernos que han permanecido callados, han respondido mínimamente».

Cuando eres pesimista «no haces nada y debemos hacer cosas». «Y si hay dudas, poned la vuelta ciclista a España y veréis cómo la gente se echa a la calle», ejemplificó.

«Animo a que seamos piedras en un estanque, generemos ondas, promovamos un cambio y no hagamos caso cuando nos dicen que las cosas no se pueden cambiar; se puede y se debe».

Tras el acto como tal de entrega del premio, se proyectó el documental 'Santuario'. En el mismo espacio, más tarde, Icíar Bollaín recogió su Faro de Honor Carlos Saura para, a continuación, proyectar 'Cocodrilos', de J. Xavier Velasco, con la presencia del director.

