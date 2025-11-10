El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los estudiantes pueden presentar sus propuestas paraa segunda edición del Concurso de Aforismos Filosóficos. FPF

La IA y la cultura en animales y plantas en la Pandemia Filosófica

Fernando Broncano y Jordi Claramonte cierran esta semana la sexta edición del ciclo y el profesor Jorge Villasol ofrecerá un taller práctico de aforismos destinado a estudiantes de Bachillerato

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

'Los límites éticos de la inteligencia artificial' es el nombre de la charla que ofrecerá mañana Fernando Broncano, mientras que Jordi Claramonte lanzará el ... próximo jueves la pregunta de si la estética, la sensibilidad o el arte son aspectos reservados en exclusiva a los humanos. Además, hasta el próximo día 19 los estudiantes de Bachillerato pueden presentar sus propuestas para participar en la segunda edición del Concurso de Aforismos Filosóficos. El miércoles el profesor de filosofía Jorge Villasol ofrecerá un taller práctico dirigido a este colectivo. Todo ello en la segunda parte de la sexta edición de la Pandemia Filosófica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  2. 2 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  3. 3

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  4. 4

    Casa Maestro se asegura una segunda vida
  5. 5

    Santa Clotilde asumirá pruebas de los cribados de cáncer de mama y de colon a partir de 2026
  6. 6

    La Iglesia se hace un hueco entre los jóvenes cántabros
  7. 7

    Lo que parecía y lo que fue
  8. 8

    Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro en la Fiesta del Orujo
  9. 9

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  10. 10

    El Puerto prepara su gran salto para 2030 con inversiones por valor de 270 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La IA y la cultura en animales y plantas en la Pandemia Filosófica

La IA y la cultura en animales y plantas en la Pandemia Filosófica