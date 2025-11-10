La IA y la cultura en animales y plantas en la Pandemia Filosófica

'Los límites éticos de la inteligencia artificial' es el nombre de la charla que ofrecerá mañana Fernando Broncano, mientras que Jordi Claramonte lanzará el ... próximo jueves la pregunta de si la estética, la sensibilidad o el arte son aspectos reservados en exclusiva a los humanos. Además, hasta el próximo día 19 los estudiantes de Bachillerato pueden presentar sus propuestas para participar en la segunda edición del Concurso de Aforismos Filosóficos. El miércoles el profesor de filosofía Jorge Villasol ofrecerá un taller práctico dirigido a este colectivo. Todo ello en la segunda parte de la sexta edición de la Pandemia Filosófica.

Broncano, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid, es autor de libros como 'La melancolía del ciborg' o 'Mundos artificiales, filosofía del cambio tecnológico'. Su discurso parte de la consideración de que la inteligencia artificial es la tecnología que está cambiando todas las demás técnicas y dispositivos de nuestro entorno, afectando profundamente a nuestras sociedades. Por eso, considera necesario desarrollar límites morales, ecológicos y sociales desde una comprensión amplia de su funcionamiento y de sus aplicaciones. En este sentido, asegura, «la filosofía puede aportar una mirada importante en una imprescindible tarea interdisciplinar».

Broncano defiende que «no hay que temer ni subestimar a las inteligencias artificiales, que ya están por todas partes». Sus áreas principales de investigación son la epistemología, la teoría de la racionalidad y de la acción y la filosofía de la tecnología. Sus reflexiones se podrán escuchar mañana, a las 19.30 horas, en el Centro Cívico Tabacalera con entrada gratuita.

Ya el jueves, día 13, a las 19,30 horas, Jordi Claramonte invitará en su charla a cuestionarse si la sensibilidad, el arte o, incluso, la cultura, son aspectos reservados en exclusiva a los humanos y propondrá considerar que animales, plantas, hongos e incluso bacterias tengan su propia sensibilidad, su arte y su cultura. «Lo que hace la primavera con los cerezos ¿no es acaso una obra de arte? ¿Lo que la orquídea con el abejorro ¿no es la muestra de una sensibilidad tan exquisita como un poema de Juan Ramón Jiménez o de Safo?», se plantea el filósofo. Este ensayista y profesor de Estética y Teoría del Arte en la UNED expondrá y animará a discutir el jueves en el Centro Cívico Tabacalera sobre «esto que, a falta de mejor nombre, llamaremos Bioestética». Y avanza que en ese viaje «nos haremos acompañar de pensadores como Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, para quien el arte imita a la naturaleza no solo en el sentido de que copie sus formas o sus apariencias, sino porque imita los modos de operar propios de la naturaleza». Claramonte mantiene que quizás en esos modos de operar se puedan encontrar «verdaderos tesoros que, en nuestra soberbia, hemos aprendido a ignorar y maltratar como si al hacerlo no fuéramos nosotros, quizá los más perjudicados».

Hasta el día 19 está abierto el plazo para que los estudiantes de Bachillerato presenten sus propuestas a la segunda edición del Concurso de Aforismos Filosóficos. Se han establecido tres premios consistentes en vales canjeables en la librería Gil. Cada estudiante podrá presentar un máximo de dos aforismos con enfoque filosófico, que reflejen pensamientos profundos, reflexiones sobre la vida, el conocimiento, la existencia o la moralidad. Para ayudarles en este camino, el jueves el profesor de filosofía Jorge Villasol impartirá un taller práctico para el que es necesario inscripción previa en es@panaceacultural.com. El fallo del jurado se dará a conocer en un acto que se celebrará el miércoles, día 26, también en el Centro Cívico Tabacalera.