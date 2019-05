David Lafuente | Dibujante «La industria americana es muy insular y lo que ocurre fuera le pasa desapercibido» Lafuente será uno de los invitados mañana en el Salón de cómic, manga, cine y videojuegos, en el Palacio de Exposiciones YEXUS Viernes, 31 mayo 2019, 07:25

Tras madurar como dibujante en publicaciones asturianas, en proyectos independientes e incluso en el mercado francés, el gijonés David Lafuente comienza a trabajar en la industria norteamericana a finales de la década de los dos mil. Su versatilidad, imaginación y solidez le ha permitido realizar portadas y series para editoriales como DC, Valiant y, sobre todo, Marvel Comics. En ellas ha recreado a personajes singulares y a otros de gran impacto popular, caso de Ultimate Spiderman, Los Nuevos Mutantes, Runaways, Archer & Armstrong, Doop, Los Vengadores o Batman. El sábado, a las 17.30 horas, firmará ejemplares de sus obras en el marco de 'Cantabria Alternativa', en el Palacio de Exposiciones.

–A principios de los 2000, en proyectos como 'Quatroccento', su estilo era más caricaturesco y tendente al humor, ¿no?

–En aquella época llevaba un tiempo haciendo humor gráfico para el periódico La Nueva España, por lo que ya tenía una cierta experiencia con ese tipo de dibujo. Pero mi estilo no estaba muy desarrollado y todavía no sabía muy bien lo que quería hacer. Así que, con 'Quattrocento' intenté hacer algo más figurativo pero todavía conservaba una base de dibujo caricaturesco.

–¿Cómo comenzó a trabajar en Marvel?

–Coincidí en unas jornadas con C. B. Cebulski, un cazatalentos de Marvel, y se llevó mi portafolio. Pero lo cierto es que anteriormente el dibujante Kano necesitó ayuda para terminar un número de 'Los 4 Fantásticos' y me pidió que le echara una mano. Trabajé con él casi un año, la experiencia fue buena y me permitió colaborar y ser acreditado en otra serie de Spiderman. Todo lo cual me sirvió de mucho a la hora de pedir trabajo a los editores norteamericanos, porque esa industria es muy insular y lo que ocurre fuera de sus fronteras les pasa desapercibido.

–Y casi inmediatamente le asignaron la miniserie 'Gata Infernal'…

–Fue increíble. Como era una serie nueva, había un proceso de aprobación. El editor me escribió, pidiéndome una serie de dibujos de muestra pero el proceso completo duró mucho tiempo, casi cinco meses. Tanto que entre medio me dieron un par de historias cortas para una antología de los 'X-Men'.

–En 2009 dibuja el anual de 'Ultimate Spiderman' con guión de Brian M. Bendis ¿Cómo fue trabajar con este famoso guionista?

–A mí me encanta el trabajo de Bendis, yo era lector de 'Powers' y de sus series en solitario: 'Torso', 'Jinx' …, así que el encargo me pareció algo irreal. Comprobé que el guión estaba lleno de sus marcas de estilo pero luego entró la parte totalmente profesional: te dan una fecha de entrega, una serie de páginas y te pones a hacerlo.

–La buena acogida de esta obra le convirtió en dibujante de la serie 'Ultimate Spiderman' ¿Qué sintió al realizar un personaje tan clásico?

–Para no dejarme agobiar, me decía a mí mismo que este Spiderman era el 'ultímate', o sea, una versión más maleable que el clásico 'Amazing Spiderman'. Además conocía bien el trabajo previo, había leído las etapas de Steve Ditko, de John Romita, la saga del clon de los años 90… Pensé en qué podía hacer para ser diferente, para hacer algo propio pero coherente con lo anterior. Y resulta que las escenas con los personaje secundarios eran muy interesantes y divertidas; también cuidé mucho la moda, procuré que fuera algo actual y me establecí ese objetivo como norma. Porque Mark Bagley, el dibujante anterior, intentó hacer moderno al personaje pero llevaba la ropa y el peinado como en los 90. Así que pensé: por aquí puedo tirar.

–El personaje 'Doop', de los X-Men, fue un protagonista atípico. ¿Le dio la oportunidad de explayar su creatividad de otra manera?

–Fue como volver al humor gráfico de los primeros tiempos. Peter Milligan y Mike Allred me encantaban cuando crearon al personaje y este último lo dibujaba muy grotesco, por lo que pensé que quizás ahí había una oportunidad a nivel estilístico para hacer algo diferente. Intenté dibujar al personaje algo 'kawaii', ya que además había un romance entre él y Kitty Pryde, aunque fuera no correspondido. Me pareció que podía ser interesante y divertido hacer la comedia de manera histriónica y que la parte de romance fuera ojos grandes y brillantes.

–Además ha participado en 'El libro del cementerio', adaptación de un relato de Neil Gaiman ¿Cómo fue compartir páginas con autores del calibre de Craig Russell, Kevin Nowlan o Scott Hampton?

–Esto sí que fue una experiencia increíble. Porque era lo más parecido al tipo de cómic que yo siempre había querido hacer: por la temática, porque era una obra de Gaiman y por el autor que llevaba la batuta, que era Craig Russell. Además, los dibujantes que participaban eran autores que yo idolatraba. Me encontraba muy extraño allí y le preguntaba a Russell que por qué me había elegido a mi teniendo una carrera tan corta y me contestaba que precisamente por eso. Era una persona muy sincera y abierta, me dijo que leyera la novela y eligiera los capítulos que me gustaría ilustrar. Yo elegí uno y ese fue el que hice.

–Otro trabajo importante fue 'Archer & Armstrong' para la editorial Valiant ¿Cómo se planteó la renovación de estos personajes de los 90?

–Me pareció que la apuesta que estaba haciendo la editorial era muy interesante. Que tenían amor por los personajes y no eran solo proyectos para ser llevados al cine. El editor-jefe me contactó y me ofreció un contrato en exclusiva, así que trabajé en la serie regular, hice portadas y diseños de personajes y fue una experiencia muy buena. No conocía la serie original y eso en realidad fue una ventaja. No tener que competir con los dibujantes anteriores, como en Spiderman, era liberador de alguna forma: es como si los personajes fueran míos.

–Acaba de dibujar a 'Spider Ham', otro superhéroe atípico, hoy de actualidad por la película de animación 'Spiderman: Un nuevo universo'.

–Creo que a alguien le gustó lo que hice en 'Doop' y pensó que era adecuado para 'Spider-Ham'. El cómic donde aparece tiene una historia de 24 páginas que dibujo yo con guión de Jason Latour y otra de 8 páginas que dibuja él y escriben los guionistas de la película. Así que yo le enviaba páginas de las que estaba dibujando y él me mandaba las que estaban haciendo ellos, lo cual era muy interesante porque veíamos como avanzaba el proceso de ambos y sentías que había una conexión.

–¿Prepara algún proyecto de creación propia?

–Sí, uno en formato digital. Pero soy muy supersticioso con este tipo de proyectos porque he trabajado en muchos que no han salido adelante, así que prefiero guardarme los detalles por el momento.