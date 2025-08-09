Irene Vallejo, autora de 'El infinito en un junco', eje del programa cultural de la UIMP La filóloga, ensayista y articulista será investida doctora honoris causa y participará en el ciclo de conferencias 'En contexto'

A Irene Vallejo, un ensayo inesperado surgido del dolor le ha llevado a recorrer el mundo. El éxito arrollador de 'El infinito en un junco' (Siruela, 2019) aún vibra en su agenda, que se materializa en forma de viaje por cualquiera de los 70 países donde se ha publicado el libro, traducido a más de 40 idiomas y que ahora la acerca a Santander.

Sobre ello, entre otras cosas, charlará el miércoles en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde está semana será una de las grandes protagonistas. Lo hará con otro escritor Emilio del Río, con quien comparte su pasión por el mundo clásico. En ese salto de pasado a presente y las múltiples ramificaciones que permanecen vivas, conversarán en el Paraninfo de la Magdalena, a las 19.00 horas, en una nueva entrega del ciclo 'En contexto'.

Miércoles Ciclo de conferencias 'En contexto'. La filóloga y escritora Irene Vallejo charlará con el también escritor Emilio del Río. Paraninfo de la Magdalena, 19.00 horas.

Jueves Acto solemne de imposición del Doctorado Honoris Causa a Irene Vallejo por parte del rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Carlos Andradas. Laudatio a cargo de Emilio del Río. Hall Real. 12.00 horas.

Al día siguiente, jueves, ambos se encontrarán de nuevo. Será, esta vez, en el Hall Real, a mediodía y con otros roles. Del Río será el encargado de leer la laudatio tras las cual, la zaragozana será investida Doctora Honoris Causa por la UIMP, incorporándose al claustro de ilustres que recibió hace apenas un par de semanas a la bióloga Eva Nogales.

El Honoris Causa que le impondrá la UIMP se suma a los recibidos por parte de la Universidad de Colima, en México (2024) y por la UNED, en España, este mismo año. Una muestra del éxito que la filóloga ha ido cosechando en distintas latitudes.

Vallejo ha logrado llevar el conocimiento del mundo antiguo a un público amplio y diverso, combinando el rigor académico con una sensibilidad literaria profunda y cercana. Atraída desde la infancia por las leyendas de Grecia y Roma, estudió Filología Clásica y obtuvo el Doctorado Europeo por las Universidades de Zaragoza y Florencia. En las bibliotecas florentinas, precisamente, nació su ensayo 'El infinito en un junco', que ha recibido una extraordinaria acogida entre crítica y lectores, convertido ya en un éxito internacional. Una obra que su editorial habitual, Contraseña, sugirió al gigante Siruela, que supo ver en aquel proyecto un libro con grandes posibilidades. No se equivocaban. Hoy se lee desde Alemania a Japón y sigue agotando ediciones.

En su obra más laureada, narra la historia del libro a lo largo de los siglos, desde los papiros del Egipto antiguo hasta las bibliotecas contemporáneas, entrelazando saber filológico, relato histórico y reflexión personal. Su éxito radica entre otros aspectos, en la capacidad de tender puentes entre el pasado y el presente, demostrando que los clásicos no son ruinas muertas, sino fuentes vivas de pensamiento y consuelo. Un aspecto este, que sin duda aflorará en su conferencia del miércoles con Del Río.

'El infinito en un junco' no es un ensayo convencional: es al mismo tiempo una crónica histórica, un viaje literario, un homenaje a los bibliotecarios y copistas, y una declaración de amor a la palabra escrita. A través de relatos sobre Alejandro Magno, Aristóteles, la Biblioteca de Alejandría, los rollos de Herculano, el nacimiento del alfabeto o los juglares medievales, la autora teje una narrativa que demuestra cómo la invención del libro fue uno de los mayores hitos de la humanidad.

Además de este éxito editorial, Irene Vallejo ha publicado libros como el ensayo breve 'Manifiesto por la lectura', 'Alguien habló de nosotros', recopilación de sus columnas, 'El silbido del arquero', novela histórica y obras infantiles en formato álbum ilustrado como 'La leyenda de las mareas mansas' y 'El inventor de viajes' (2024) acercando las leyendas clásicas a los lectores jóvenes. Además, en colaboración con el dibujante Tyto Alba ha realizado la adaptación gráfica de 'El infinito en un junco' al cómic el pasado año.

Es colaboradora habitual en medios como El País y Heraldo de Aragón, donde aborda temas como la educación, la memoria, el exilio o el valor de la palabra.

En paralelo, Vallejo colabora con proyectos sociales como 'Érase una voz', que recrea la literatura en los hospitales infantiles, 'Motete en el Chocó' (Colombia), 'Leer en Salta' (Argentina) o la Fundación para las Letras en México.