Una carpa para lectores sin miedo

La Feria del Libro, que abrió ayer sus puertas en la Plaza Alfonso XIII, proporcionará «una mayor visibilidad al sector» hasta el próximo día 5 de mayo ROSA RUIZ Santander Sábado, 27 abril 2019, 07:55

Libreros y editores aseguran que, en general, mucha gente aún tiene miedo a entrar en una librería. Que se nota cierto temor a pasar al interior de sus establecimientos, rebuscar en las estanterías y hojear las páginas de la nuevas publicaciones. La situación, explican, es diferente en una Feria del Libro en la que los clientes se cuelan hasta detrás de los mostradores. Ayer abrió la de Santander y Cantabria, de nuevo bajo una gran carpa en la Plaza Alfonso XIII, y en la que hasta el próximo domingo 5 de mayo, 14 librerías han desplegado decenas de títulos que invitan a viajar, soñar, despejar dudas, enamorarse... Y la primera jornada contó con un gran número de 'valientes', que asistieron a las primeras presentaciones y firmas de ejemplares de una edición que, además, estrechará vínculos con el cine.

Nexus 4 (Santander), Lisaso (Renedo de Piélagos), Sancho Panza (Cabezón de la Sal), Campillo (Torrelavega), Gil (Santander), Estvdio (Santander), Costa Esmeralda (Laredo), Tantín (Santander), La Librería del Puerto (Santander), Centro Papelería (Reinosa), El Crucero (Revilla de Camargo), Utopía (Santander), La Vorágine (Santander) y Librería Infantil Unquera (Val de San Vicente) son las librerías presentes este año. Junto a ellas cuatro expositores más, los del Ayuntamiento de Santander y Gobierno regional que obsequian con libros a los compradores; el del gremio editores de Cantabria y, este año, por primera vez, el de editores independientes de la región, un stand en que reúne publicaciones de El Desvelo, Mil razones, Fanes, Caprica Ediciones y Arte Libro.

Programa de hoy 11.00: Taller de elaboración de marcapáginas a cargo de la Orden de Revan. 11.30: Presentación del libro 'Fermín el guitarrista, un pirata pacifista' (Ed. Cáprica) de Montse Barrero. 12.00: Presentación del libro 'Telémaco' (Ed. Dolmen) de Kenny Ruiz. Además en la zona de firmas atenderán Eva Ferreira, Javier Perales y Jhetro Legrand. 12.30: Presentación del libro 'Vivienda de contienda' (Ed. Bestia Negra) de Ivanper y Álvaro Terán. 13.00: Presentación del libro 'El amante de las olas III: La playa es mi nación' (Ed. Estvdio) de José Pellón. 13.30: Vermú musical a cargo de Melopea. 17.00: Presentación del libro 'Blackhand Ironhead' (Ed. Astiberri) de David López y taller de elaboración de marcapáginas de la Orden de Revan. 17.30: Presentación del libro 'Pésame street. ¿Qué nos dirían los animales si pudieran hablar?' (Ed. Nakal) de Nicko. Presenta el dibujante Álvaro Iglesias. 18.00: Presentación del libro 'Te dí mi palabra' (Ed. Plaza & Janés) de Conchi Revuelta. Cuentacuentos a cargo de la Orden de Reván y en la zona de formas atenderá Álvaro Iglesias. 19.00: Presentación del libro 'El sueño de la razón' (Ed. Planeta) de Berna González. 20.00: Presentación del libro 'Cartas a una joven cocinera' (Ed. Valnera) de Juan Angulo.

Sonsoles Fernández, de Tantín, es una de las veteranas en esta feria. «A los libreros nos da una gran visibilidad y nos atrae clientes a los que aún les cuesta pasar a nuestros locales», asegura.

Otra que debuta en la Feria este año es Eva Amigo, propietaria de Librería Infantil de Unquera, la única de la carpa especializada en este género . «Abrimos hace cinco años y hasta este no he podido venir a la Feria y la verdad es que estoy muy sorprendida con la respuesta del público y las ventas. El primer día se nos ha dado tan bien, que no sé si habré traído pocos libros», aseguró.

Juan Muñiz, de Nexus 4, especializada en cómic, destaca el gran número de presentaciones que se han programado en esta cita doce a las más de 70 que va a haber este año y eso animará mucho el recinto», comentó.

La primera jornada contó la presencia de autores como Angelina Lamelas, Silvia Prellezo, Alejandro Revuelta y Alejandro Gándara, además pregonero de la edición.

También varios editores se encontraron en la carpa. Dos de ellos fueron Jesús Herrán, de Valnera, y Carlos Alcorta, de Septentrión. Ambos reconocieron que con un evento de estas características «salimos ganando todos: editores, libreros, escritores...» y como Sonsoles Fernández aseguraron que aún hay muchas personas con miedo a entrar a una librería. «Los libros viven siempre en las librerías y es bueno sacarlos a la calle de vez en cuando. Las Ferias mueven a la gente que, además de comprar, se atreve a meterse detrás de los mostradores para mirar bien los libros, dijo Herrán.

En su encuentro con Alcorta, ambos editores charlaron sobre la necesidad de dar un nuevo impulso a su gremio en Cantabria para que, en próximas ediciones, pudieran concurrir todos en el mismo stand y no cómo este año en el que cinco sellos de la región han decidir asistir de modo individual.

El abrazo al cine

También Luis Lisaso, presidente de la Asociación de Libros de Cantabria, organizadora de la Feria cree que el evento sirve para 'romper' distancias con los lectores. «Lo que más ilusión nos hace es que una persona entre por la puerta con la intención de comprar un libro, con el deseo de que le recomendemos una obra u autor», explicó.

Durante la inauguración de la Feria, un acto en el que participaron el consejero de Cultura, Francisco Fernández Mañanes y la alcaldesa Gema Igual, Lisaso recordó que la Feria colabora por primera vez con la III Semana Internacional de Cine de Santander, de modo que ambas citas compartirán algunos de sus contenidos. Nacho Carballo, director de este evento cinematográfico, también recordó los lazos que unen ambas artes durante su participación en el acto inaugural.