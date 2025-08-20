El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El cineasta David Pérez Sañudo, ayer, en el Centro Botín, donde protagonizó el preludio de la Muestra. Javier Cotera

David Pérez Sañudo

Director
«Desde la llegada de las plataformas, las películas empiezan a parecerse mucho»

El realizador vasco abrió la Muestra de Cine y Creatividad del Centro Botín con la proyección y coloquio de su filme 'Los últimos románticos'

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Cuando un cineasta está inmerso en un proyecto, las vacaciones son una utopía. David Pérez Sañudo (Bilbao, 1987) está «en plena vorágine», en la fase ... de montaje y postproducción de su próxima película, 'Sacamantecas', drama histórico protagonizado por Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz. Sin embargo, hizo un alto para intervenir ayer en la Muestra de Cine y Creatividad del Centro Botín y presentar su película 'Los últimos románticos' además de particpar en un diálogo coloquio con los asistentes.

