Las jornadas líricas del Palacio de Elsedo se celebran por cuarto año consecutivo. DM

María Antonieta y la Revolución Francesa resonarán en el Palacio de Elsedo

El histórico inmueble acogerá los días 14 y 15 sendas jornadas de lírica con piezas de Mozart, Salieri, Puccini o Verdi, entre otros compositores

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

El Palacio de Elsedo de Pámanes (Liérganes) acogerá el concierto lírico teatral 'María Antonieta y la Revolución Francesa' los días 14 y 15 de agosto, ... un evento cuyo programa estará compuesto por obras de algunos de los compositores más destacados de la historia, entre ellos Mozart, Salieri, Puccini o Verdi. Un día más tarde, esta propuesta operística recalará también en la iglesia del Seminario Mayor de Comillas con el mismo horario, cuyo comienzo tendrá lugar a las 20.00 horas.

