María Antonieta y la Revolución Francesa resonarán en el Palacio de Elsedo

El Palacio de Elsedo de Pámanes (Liérganes) acogerá el concierto lírico teatral 'María Antonieta y la Revolución Francesa' los días 14 y 15 de agosto, ... un evento cuyo programa estará compuesto por obras de algunos de los compositores más destacados de la historia, entre ellos Mozart, Salieri, Puccini o Verdi. Un día más tarde, esta propuesta operística recalará también en la iglesia del Seminario Mayor de Comillas con el mismo horario, cuyo comienzo tendrá lugar a las 20.00 horas.

La iniciativa, diseñada por Maskarade Producciones, repasará la historia de María Antonieta de Austria, una de las figuras históricas más destacadas de la transición entre el Antiguo Régimen y el estallido de la revolución francesa a finales del siglo XVIII. El encuentro operístico se representará en formato de arias y dúos para dar a conocer la figura de la famosa aristócrata, que fue princesa archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia gracias a su matrimonio con el rey Luis XVI, ambos guillotinados por los impulsores del levantamiento del pueblo francés acaecido en 1789.

Con un guión escrito por la soprano Cristina Domínguez Sar, la representación del drama de María Antonieta contará con un destacado elenco de artistas. La propia autora del texto ejercerá como protagonista del drama representando a la consorte francesa, papel en el que estará acompañada por el tenor Alain Damas, quien encarnará la figura de Luis XVI.

La convocatoria Palacio de Elsedo Concierto lírico 'Maria Antonieta y la Revolución Francesa'. Días 14 y 15 de agosto a las 20.00 horas.

Seminario de Comillas Celebrará un concierto lírico idéntico un día después, el 16. La cita será a las 20.00 horas.

'Ópera, velas y champán' El Palacio de Elsedo será escenario el día 17 a las 20.00 horas del IV Festival Maskarade.

En el reparto de la obra lírica también participarán tanto la mezzosoprano Beatríz Gimeno en el papel de la duquesa de Polignac, amiga y confidente de la protagonista, como el barítono Nicolás Suazo, cuyo personaje, el conde Axel Von Ferxen, fue el amante de la reina. A todos ellos se sumarán la narradora María Ángeles Pérez Muñoz en el papel de Madame Campan, dama de compañía de María Antonieta, y la pianista Natasha Belanova, que representará a madame Anne-Loiuse de Brillon de Jouy, compositora de la corte francesa.

Las entradas para este evento, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Comillas, pueden adquirirse previamente tanto en los portales digitales Eventbrite y Unientradas como en las taquillas del acceso al recinto en las jornadas en las que tendrá lugar la representación.

La ópera continuará en el Palacio de Elsedo el domingo 17 de agosto a las 20.00 horas con el evento 'Ópera, velas y champán', cuyo programa, que se enmarca en el IV Festival Maskarade, conforma un recorrido musical por el mundo y los compositores más destacados en esta disciplina en diferentes países.

Entre otros, a lo largo de este espectáculo los asistentes podrán disfrutar de obras de algunos de los compositores más destacados de la historia de la música como Schubert, Puccini, Strauss, Bizet, Liszt o Piazzolla. En el caso de esta propuesta, impulsada por la misma productora, los artistas participantes serán la soprano Cristina Domínguez Sar y el tenor Uro Tarquini, a los que acompañarán los músicos Renato Donà al violín y Natasha Belanova al piano. Las entradas, que incluyen una copa de champán, pueden adquirirse tanto en las mismas plataformas como presencialmente.