Mimo, canto y literatura en Enclave Pronillo, que incorpora el diseño gráfico y la ilustración

Mimo, canto, acuarela y literatura centran la programación de talleres en Enclave Pronillo, que incorpora esta edición el diseño gráfico y la ilustración. «Aprender a ... crear personajes utilizando el dibujo como herramienta, adentrarse en el arte del mimo moderno y el teatro gestual. Descubrir la técnica de la acuarela y formar parte de un coro de música moderna». Enclave Pronillo ofrecerá a la ciudadanía, a partir de octubre, la posibilidad de acercarse a estas y otras propuestas formativas diseñadas y dirigidas por profesionales del tejido cultural y creativo de la ciudad. Para inscribirse en las actividades es necesario contactar con los organizadores a través de su correo electrónico o teléfono. El programa de cesión de espacios de Enclave Pronillo, sede de la Fundación Santander Creativa, sigue abierto a propuestas puntuales durante todo el año. En la web de la Fundación se podrá consultar el listado completo de talleres y cursos.

El edificio municipal acogerá hasta el próximo mes de junio nueve talleres culturales distintos y, además, albergará varias residencias artísticas como la de la compañía The Santa Rosa Co., un colectivo que trabaja desde 2021 con el objetivo de contar historias, investigar y experimentar para transmitir emociones al público.

También a partir de otoño trabajarán en las instalaciones de este enclave los actores de la asociación cultural Methanoia, así como los usuarios del centro de día de la Fundación Obra San Martín, quienes recibirán clases de teatro y música todos los martes. Por su parte, la orquesta Retales ensayará cada semana para preparar sus actuaciones y recitales.

La mayoría de las propuestas formativas ya se han desarrollado otros años aunque, como novedad, se ha incorporado un curso de diseño de personajes dirigido por el ilustrador Ezequiel Figueroa. .

Entre las iniciativas también cabe citar la Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier, una formación dirigida por el reconocido creador y pedagogo cántabro José Piris.

El curso de novela impartido por el escritor y periodista Carlos del Río cuyo objetivo es aprender a escribir descubriendo, entre otras cuestiones, qué elementos componen las historias y cómo se combinan. El taller semanal de armonización de voces basado en repertorio de música moderna dirigido por Inés Pardo, cantante y profesora en Musiquea. Coloniales, espacios de juego, estimulación y aprendizaje a cargo de Alejandro Lavid. El Curso de interpretación, cuerpo y baile dirigido por Marta López Mazorra, actriz y directora de la compañía Arte en Escena; o el taller de interpretación 'El actor como creador' dirigido por Amalgama Teatral.