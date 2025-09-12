El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carlos del Río impartirá el curso de novela. FSC

Mimo, canto y literatura en Enclave Pronillo, que incorpora el diseño gráfico y la ilustración

La sede de Santander Creativa, a partir de octubre, acoge nueve propuestas formativas diseñadas y dirigidas por profesionales del tejido cultural y creativo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Mimo, canto, acuarela y literatura centran la programación de talleres en Enclave Pronillo, que incorpora esta edición el diseño gráfico y la ilustración. «Aprender a ... crear personajes utilizando el dibujo como herramienta, adentrarse en el arte del mimo moderno y el teatro gestual. Descubrir la técnica de la acuarela y formar parte de un coro de música moderna». Enclave Pronillo ofrecerá a la ciudadanía, a partir de octubre, la posibilidad de acercarse a estas y otras propuestas formativas diseñadas y dirigidas por profesionales del tejido cultural y creativo de la ciudad. Para inscribirse en las actividades es necesario contactar con los organizadores a través de su correo electrónico o teléfono. El programa de cesión de espacios de Enclave Pronillo, sede de la Fundación Santander Creativa, sigue abierto a propuestas puntuales durante todo el año. En la web de la Fundación se podrá consultar el listado completo de talleres y cursos.

