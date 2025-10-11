Nace el Festival 'Caricias', altavoz del fanzine en Santander

Nace en Santander un nuevo espacio para la creatividad emergente y la cultura independiente. Se trata del primer Festival de Fanzines y Autoedición que lleva ... por nombre 'Caricias' y está concebido como una celebración del arte autogestionado y del espíritu 'Do It Yourself'. El encuentro, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, lleva por nombre 'Caricias' y reunirá a más de setenta artistas nacionales e internacionales que transformarán La Fábrica de Creación (en el Centro Cívico Tabacalera) en un gran escaparate de publicaciones, cómics, ilustración y proyectos editoriales fuera del circuito convencional.

Impulsado por la convocatoria municipal de ayudas al fomento de la cultura, el festival nace con la vocación de consolidarse como una cita anual de referencia en torno a la autoedición y la ilustración contemporánea. Su primera edición se celebrará los días 15 y 16, con una programación que combina feria, talleres, conciertos y sesiones musicales en un ambiente que mezcla arte, música y participación ciudadana.

La directora del festival, Sandra García Bueno, explicó ayer durante su presentación que 'Caricias' pretende ser «un espacio donde el talento independiente pueda encontrarse, colaborar y compartir su trabajo con el público, generando comunidad y diálogo entre creadores y espectadores». En su opinión, Santander necesitaba un evento de estas características: «Queremos que el festival sirva para visibilizar nuevas formas de creación y ofrecer una plataforma para quienes trabajan desde la autogestión, la cercanía y la experimentación artística». señaló.

Apoyo al talento cántabro

Apoyada en una amplia respuesta a la convocatoria -más de 150 candidaturas-, la organización ha seleccionado a setenta feriantes nacionales e internacionales que llenarán La Fábrica de Creación de publicaciones, ilustraciones, cómics y objetos de arte gráfico. La muestra prestará especial atención al talento cántabro, con la participación de veintiocho creadores locales. Entre ellos figuran nombres como Carlota Fuentevilla, de Culebra Ediciones; el Colectivo MiReRa; Marian Spinosa, Eva Gárate, Guillermo de Foucault o Can Lejárraga.

Junto a ellos, compartirán espacio figuras consolidadas de la escena nacional como Roberta Vázquez, Luis Yang, La Pera Ediciones, Natalia Velarde, Theo Corral o Paula JJ, integrante del grupo musical Las Odio, que también participará en la programación paralela del festival.

Además de la feria de autoedición, el programa incluirá cuatro talleres dedicados al fanzine, el cómic y la ilustración, dirigidos tanto a adultos como a público infantil, y tres sesiones musicales a cargo de distintos DJ, junto a dos conciertos protagonizados por talento local. Los horarios del festival serán el sábado día 15, de 12.00 a 21.30 horas, y el domingo 16, de 11.00 a 15.00 horas.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, destacó en esa misma presentación que 'Caricias' «pone en valor la creatividad emergente y la autogestión cultural, acercando al público un formato que combina arte, música y participación ciudadana». Para Méndez, este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con «la creación contemporánea y las nuevas formas de expresión artística, apoyando espacios que promuevan el intercambio y el talento local».

Por su parte, García Bueno subrayó que el nombre del festival -'Caricias'- responde a una voluntad de «invocar lo sensorial, lo frágil y lo cercano», cualidades que asocia a la experiencia de hacer y leer un fanzine: «Son objetos que se hacen con las manos, con el cuerpo, con afecto y sin intermediarios. Esa relación directa con la creación y con el público es lo que queremos celebrar».

El festival se podrá seguir a través de su cuenta de Instagram (@cariciasfestival), donde se irán anunciando los eventos musicales, los talleres y los formularios de inscripción para las distintas actividades.