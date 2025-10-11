El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La artista gallega Roberta Vázquez será una de las creadoras invitadas a la Feria. DM

Nace el Festival 'Caricias', altavoz del fanzine en Santander

La Fabrica de Creación acogerá los días 15 y 16 de noviembre la primera edición de este encuentro, con más de setenta artistas, talleres y sesiones musicales

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Nace en Santander un nuevo espacio para la creatividad emergente y la cultura independiente. Se trata del primer Festival de Fanzines y Autoedición que lleva ... por nombre 'Caricias' y está concebido como una celebración del arte autogestionado y del espíritu 'Do It Yourself'. El encuentro, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, lleva por nombre 'Caricias' y reunirá a más de setenta artistas nacionales e internacionales que transformarán La Fábrica de Creación (en el Centro Cívico Tabacalera) en un gran escaparate de publicaciones, cómics, ilustración y proyectos editoriales fuera del circuito convencional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  2. 2

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  5. 5

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  6. 6

    Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca
  7. 7

    El tobogán alpino de Cabárceno retrasa su inauguración hasta otoño de 2026
  8. 8

    La nueva campaña de bonos para el comercio de Santander arrancará el día 22
  9. 9

    El desvío del tren en Torrelavega se abre paso para absorber el tráfico ferroviario en 2026
  10. 10

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Nace el Festival 'Caricias', altavoz del fanzine en Santander

Nace el Festival &#039;Caricias&#039;, altavoz del fanzine en Santander