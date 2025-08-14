La nueva edición del programa 'Arte en la naturaleza' recala en el Museo de Carrejo

Arte y naturaleza, un binomio inagotable, ecuación propicia para la creatividad y la reflexión, vuelve a ser el fundamento de una propuesta divulgativa con el ... Museo de Carrejo como epicentro de la cita expositiva. La Consejería de Cultura ha organizado la quinta edición del programa 'Arte en la naturaleza'. El próximo sábado 16, a las once de la mañana, abrirá sus puertas esta muestra colectiva en el Museo de la Naturaleza de Cantabria de más de una veintena de artistas quienes, además, ofrecerán un recorrido por los distintos espacios donde se ubican sus proyectos en la Junta Vecinal de Carrejo, en Cabezón de la Sal.

La exposición está compuesta por 68 obras de 24 artistas, de distintas partes del mundo, cuyo tema central es la naturaleza, y serán exhibidas en el exterior del Museo y en un recorrido urbano por Carrejo. Las piezas originales han sido realizadas para un sitio especifico, y se han empleado distintos lenguajes como performance, acciones, objetos, pintura, instalaciones, dibujo, gráfica.... Todas ellas han sido registradas en fotografías o digitalizadas y se muestran en 68 paneles impresos.

Las obras, instaladas en la fachada del Museo, en su jardín interior y en las ventanas y vallas cedidas por la pedanía de Carrejo y sus vecinos, hacen que el Museo se extienda en un entramado vital que transporta su mensaje más allá de sus paredes. Estos 24 artistas, que muestran sus trabajos pertenecen a diferentes generaciones, trayectorias y procedencias.

Los comisarios de la muestra son Andrea Juan y Gabriel Penedo Diego. Y toman parte en esta quinta edición de 'Arte en la naturaleza': Adriana Omahna, Alexandra de Kempf, Andrea Gandarillas, Ángela González Caldera, Anthony Vivar, Aya Kikkawa, Christine Simpson, Cristina Pomposiello, Donna Wright, Erica Mohs, Hannelore Grosser, Kalli Kalde, Laura Portigliatti, Lorena Pernía García, Madison Dewar, Marcela Di Stasio, María Lanza, Marta Valledor, Martín Murcia, Michiko Azu, Moisés Moreno, Norma Bianco Sebastián Riffo Valdebenito y Silvi Lott. El proyecto se exhibirá en el Museo hasta el 19 de octubre.

Ampliar Michiko Azu. 'A través de capas enel miomento presente'. MNC

El objetivo es claro: «Abrir el museo a la calle, proponiendo una visión diferente de la naturaleza a través de distintas formas artísticas». La cita de SM Pro Art, ofrece «un interesante relato de la relación entre la naturaleza y el arte, donde hablamos de una propuesta para la calle, fuera de las salas del Museo, en la que disfrutar de una exhibición de fotografías que reflejan los trabajos de artistas que han centrado sus obras en el sentimiento y en una interpretación muy personal del entorno natural».