Sebastián Valdebenito. 'Investiduras pétreas'. MNC

La nueva edición del programa 'Arte en la naturaleza' recala en el Museo de Carrejo

La exposición, con carácter divulgativo, está configurada por 68 obras de 24 artistas, que se exhiben en el espacio museístico y en un recorrido urbano por Carrejo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Arte y naturaleza, un binomio inagotable, ecuación propicia para la creatividad y la reflexión, vuelve a ser el fundamento de una propuesta divulgativa con el ... Museo de Carrejo como epicentro de la cita expositiva. La Consejería de Cultura ha organizado la quinta edición del programa 'Arte en la naturaleza'. El próximo sábado 16, a las once de la mañana, abrirá sus puertas esta muestra colectiva en el Museo de la Naturaleza de Cantabria de más de una veintena de artistas quienes, además, ofrecerán un recorrido por los distintos espacios donde se ubican sus proyectos en la Junta Vecinal de Carrejo, en Cabezón de la Sal.

