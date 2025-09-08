La nueva gira de Ábrego lleva este otoño su 'Bodas de sangre' a Egipto, Turquía, Albania y México

El periplo internacional 2025 de Abrego continúa este mismo mes en El Cairo, Egipto, donde participa el próximo día 27 en el 'Eazees International ... Women's Theater Festival', cita centrada en el teatro contemporáneo desde una perspectiva de género y al que Ábrego acude con el apoyo del Instituto Cervantes de El Cairo y de Eunic, Unión de Institutos Culturales de la Unión Europea. La compañía además firmó un convenio de colaboración con los organizadores mediante el cual Ábrego propone espectáculos procedentes de terceros países para participar en el festival egipcio.

Del 5 al 13 de octubre la compañía viajará a la ciudad de Pogradec en Albania para participar en la 'I Edición de su Festival Internacional de Monodrama' junto a una decena de compañías de todo el mundo. De ahí, María Vidal y Pati Domenech, artífices de Ábrego, viajarán a Ankara, Turquía, donde se celebra el 'Ethos Theatre Festival', propuesta escénica de mayor relevancia en esa región. Ya en diciembre Ábrego viajará a Ciudad de México para presentar su obra en el Centro Cultural de la Embajada de España y también a Puebla donde se presentará en el Centro para las Artes Tetiem.

En ambos certámenes méxicanos celebrarán charlas sobre la puesta en escena de la obra y mantendrán encuentros con profesionales de la escena de ese país con el fin de «estimular la circulación de artistas entre ambos países». 'Bodas de sangre, Cientos de pájaros te impiden andar' ha obtenido numerosos reconocimientos internacionales en los últimos años en escenarios de Nueva York, Buenos Aires, Kiev, Luxor, o Belgrado, entre otros.

La obra plantea una denuncia de la violencia en cualquiera de sus formas como instrumento del poder patriarcal para doblegar la voluntad individual y la libertad de los pueblos.

Ábrego cierra con estas participaciones un año de intensa actividad internacional tras visitar en primavera Bulgaria, de nuevo Turquía y Emiratos Árabes Unidos. En total la cifra de sus presencias en el extranjero alcanza ya los 52 países hasta la fecha, lo que certifica la vitalidad de esta compañía que tiene como seña de identidad «el compromiso ético y estético de sus producciones y una inquebrantable vocación internacional».

Ábrego combinará estas salidas de otoño con la realización de diversas convocatorias de su programación. Es el caso de la Muestra Internacional de Teatro, 'Mujeres que cuentan', en La Teatrería, en Oruña de Piélagos; la Campaña escolar Cole al Teatro y las sucesivas representaciones de sus obras en diferentes localidades de Cantabria y el resto de la geografía nacional.

Esta misma semana concluía su último ciclo: 'Danzando en el río y Las Noches de la Teatrería'. Un maratón de nueve días dedicadas a la danza, la música y el teatro independiente.