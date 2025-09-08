El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
María Vidal en una escena del montaje de Ábrego. ÁUREO GÓMEZ

La nueva gira de Ábrego lleva este otoño su 'Bodas de sangre' a Egipto, Turquía, Albania y México

La compañía cántabra, que completa un año de intensa actividad internacional, combinará sus viajes con la 'Muestra Internacional de Teatro Mujeres que cuentan'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El periplo internacional 2025 de Abrego continúa este mismo mes en El Cairo, Egipto, donde participa el próximo día 27 en el 'Eazees International ... Women's Theater Festival', cita centrada en el teatro contemporáneo desde una perspectiva de género y al que Ábrego acude con el apoyo del Instituto Cervantes de El Cairo y de Eunic, Unión de Institutos Culturales de la Unión Europea. La compañía además firmó un convenio de colaboración con los organizadores mediante el cual Ábrego propone espectáculos procedentes de terceros países para participar en el festival egipcio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2

    El plante anticipado
  3. 3

    Santander se abre al mar
  4. 4

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  5. 5 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  6. 6

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga
  7. 7

    El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026
  8. 8

    Jeremy, qué bueno que te quedaste
  9. 9

    «Quien no regule hoy el turismo, acabará regulándolo. Y quizás lo hará tarde y mal»
  10. 10

    Unquera lleva el caso del antiguo hostal La Torre a la Fiscalía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La nueva gira de Ábrego lleva este otoño su 'Bodas de sangre' a Egipto, Turquía, Albania y México

La nueva gira de Ábrego lleva este otoño su &#039;Bodas de sangre&#039; a Egipto, Turquía, Albania y México