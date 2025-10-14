El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Presentación en Perelada del proyecto a la que asistió el director del FIS, Cosme Marina. © Jordi Renart

La Orquesta de Bayreuth, meca del universo de Wagner, clausurará el 75 Festival Internacional

La histórica formación protagonizará el último concierto del FIS como parte de su primera gira por varias ciudades, con la que se conmemora el 150 aniversario del Festival fundado por el compositor alemán

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Más allá de la conmemoración del 75 aniversario del Festival Internacional de Santander, la innovación, la incorporación de nuevas propuestas escénicas y la apuesta por ... la excelencia marcan el rumbo de la gestión del FIS de la mano de Cosme Marina y su equipo. Si recientemente se conocía el esperado regreso al FIS de la ópera representada, ahora se anuncia que la Orquesta del Festival de Bayreuth, templo del canon operístico de Richard Wagner, clausurará la 75 edición del Festival el próximo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  3. 3

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  6. 6 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  7. 7

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  8. 8

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  9. 9

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Orquesta de Bayreuth, meca del universo de Wagner, clausurará el 75 Festival Internacional

La Orquesta de Bayreuth, meca del universo de Wagner, clausurará el 75 Festival Internacional