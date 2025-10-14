La Orquesta de Bayreuth, meca del universo de Wagner, clausurará el 75 Festival Internacional

Más allá de la conmemoración del 75 aniversario del Festival Internacional de Santander, la innovación, la incorporación de nuevas propuestas escénicas y la apuesta por ... la excelencia marcan el rumbo de la gestión del FIS de la mano de Cosme Marina y su equipo. Si recientemente se conocía el esperado regreso al FIS de la ópera representada, ahora se anuncia que la Orquesta del Festival de Bayreuth, templo del canon operístico de Richard Wagner, clausurará la 75 edición del Festival el próximo año.

La histórica formación protagonizará el último concierto del FIS como parte de su primera gira por varias ciudades, con la que se conmemora el 150 aniversario del Festival fundado por el compositor de obras imprescindibles en la historia musical. « Queremos traer a Cantabria la mayor excelencia internacional y este programa será uno de los grandes acontecimientos en estos 75 años del Festival», aseguraba ayer Cosme Marina tras revelarse el programa de la gira de la orquesta que ofrecerá una selección de los momentos más emblemáticos del monumental 'El anillo del nibelungo', con fragmentos orquestales y vocales de las óperas 'El oro del Rin', 'La Valkiria', 'Sigfrido' y 'El ocaso de los Dioses'. Recientemente se conoció que la ópera mítica de Mozart 'Die Zauberflöte' ( 'La flauta mágica') abrirá la 75 edición del Festival. Un título imprescindible en el repertorio lírico que se plasmará en dos representaciones como cita inaugural y celebración de la edición de aniversario.

La Orquesta de Bayreuth durante un concierto. La Orquesta de Bayreuth durante un concierto. 1 /

La Orquesta del Festival de Bayreuth, templo alemán wagneriano, será la protagonista del Concierto de Clausura de la 75 edición del FIS, fijado el 31 de agosto de 2026. El FIS forma parte del acontecimiento musical europeo que constituye este periplo, elaprimero que esta orquesta realizará a varias ciudades y que tendrá España como destino, con conciertos, además de en Santander, en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.

El Festival de Bayreuth fue fundado por el compositor en 1876. A juicio de Cosme Marina, «para la celebración del 75 aniversario hemos planteado una programación excepcional, que abriremos con una nueva producción de 'La flauta mágica', dirigida musicalmente por el maestro David Afkham; y cerraremos con este concierto, bajo la dirección de Pablo Heras-Casado».

El prestigioso maestro español, uno de los grandes triunfadores de las tres últimas ediciones del Festival de Bayreuth, será el director musical de esta gira de la orquesta, presentada en Perelada (Gerona), en cuyo festival (en este caso, en Barcelona, en el Palau de la Música Catalana) comenzará el recorrido musical. La gira llegará después al FIS, para visitar a continuación el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Teatro Real en Madrid y el Palau de la Música de Valencia. El director del FIS expresó también su «especial alegría» porque el FIS colabore «con el Festival de Peralada y con el resto de las instituciones y teatros que participan en este itinerario», así como «su agradecimiento, de una manera muy particular, a la directora del Festival de Bayreuth, Katharina Wagner, por su trabajo, dedicación e impulso para sacar adelante el proyecto».

El programa de la gira ofrecerá una selección de los momentos más emblemáticos del monumental 'El anillo del nibelungo' con los mencionados fragmentos orquestales y vocales.

El responsable de la gira, Iván Paley, subrayó en la presentación la dimensión artística y logística de este proyecto histórico: «La gira del 150 aniversario del Festival de Bayreuth es un desafío artístico y humano de gran envergadura, fruto de la colaboración y complicidad entre instituciones de primer nivel. Trabajar junto a los principales festivales y teatros de España ha sido un proceso inspirador, que pone de relieve la fuerza de la cultura como lenguaje común. Llevar la Orquesta del Festival de Bayreuth a España, con Pablo Heras-Casado al frente, es una manera de celebrar el legado wagneriano y, al mismo tiempo, proyectarlo hacia el futuro».

Por su parte el director musical, Pablo Heras-Casado, expresó su emoción ante este reto: «Me siento muy agradecido y privilegiado de poder dirigir este proyecto. El Festival de Bayreuth es un lugar único en el mundo, donde la obra de Wagner se vive con una intensidad artística incomparable. Los músicos que integran la orquesta lo viven como una tradición musical que se ha transmitido de generación en generación».

En su opinión, «poder llevar ese espíritu a España, un país con una gran tradición wagneriana y donde yo mismo he crecido como músico, es un sueño hecho realidad. Esta gira es también una oportunidad para compartir esa manera de vivir y respirar esta música».

Por su parte, Katharina Wagner, bisnieta del músico y directora del Festival desde 2015, destacó el carácter excepcional de esta colaboración: «No es fácil para nosotros salir a tocar fuera de nuestro festival, ya que no contamos con una orquesta estable, lo que complica mucho el hecho de actuar fuera de Bayreuth. Sin embargo, en este caso, los músicos han aceptado con gran entusiasmo participar en esta gira y viajar a España. Estamos muy contentos de poder celebrar nuestro 150 aniversario en un país con tanta tradición wagneriana, y desde el primer momento tuve claro que Pablo Heras-Casado debía dirigirla; contamos con un director musical de una calidad extraordinaria, y no había nadie mejor que él para realizar esta gira». La última actuación de la Orquesta de Bayreuth en España tuvo lugar en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en 2012, después de casi medio siglo de ausencia.