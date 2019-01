Palestina recorre en el Casyc 'Contrapunto', un nuevo ciclo sobre derechos humanos La Asociación Cultural La Vorágine, con la colaboración de Human Rights Everywhere y el apoyo de la Fundación Caja Cantabria, organiza este proyecto que incluye la muestra de la fotoperiodista Maysun GUILLERMO BALBONA Santander Sábado, 12 enero 2019, 08:02

Compromiso, mirada, derechos humanos, debates, testimonios y fotografía conforman el universo de 'Contrapunto', propuesta cultural desde la diversidad en formato ciclo que se celebrará en esta segunda quincena de enero en Santander. Iniciativa impulsada por la Asociación La Vorágine y Human Rights Everywhere, con la colaboración de la Fundación Caja Cantabria y el Fondo Coopera Cantabria, esta primera edición tendrá como epicentro a la sede de la Fundación Caja Cantabria en el Casyc. Del 15 al 31 este certamen, que abordará cada año «la violación de los derechos humanos fuera y dentro de estas fronteras», se centra en su arranque en «el encarcelamiento y represión en Palestina y su contrapunto consistirá en evaluar la situación sobre violación de derechos humanos en los centros de encarcelamiento en España». Para 'Contrapunto' 2019 la Fundación Caja Cantabria proporciona su sede de Casyc para todas las actividades y el Fondo Coopera Cantabria del Gobierno regional financia la gran exposición con la que se abre el ciclo.

La muestra que inaugura el proyecto el próximo martes es de Maysun, fotoperiodista española-palestina que, desde 2005, ha cubierto conflictos sociales, armados o ambientales en Europa, los Balcanes, el Sudeste Asiático, el Norte de África y, con especial énfasis, en Oriente Medio. Sus trabajos se publican en The Wall Street Journal, The New York Times, Time Magazine, National Geographic, The Guardian, CNN o El País.

Maysun mostrará en Santander -y por primera vez- su proyecto más ambicioso: 'To Exist Is To Resist (Existir es resistir)', una retrospectiva de la ocupación israelí de los territorios palestinos durante los últimos 12 años. Se trata de 106 impactantes fotografías de gran formato que muestran desde los aspectos más crudos de la guerra, hasta los más humanos, desde le devastación hasta la digna resistencia de los civiles palestinos. La exposición, patrocinada por el Fondo Coopera Cantabria, se inaugura el martes.

Los santanderinos tendrá la oportunidad de recorrerla de forma libre o en visitas guiadas los días 17, 22 y 26 de enero en horario de mañana (12h) y los 24 y 29, a las 18 horas, de la mano del doctor palestino Najaty Suliman Jabary.

El ciclo concentra el resto de sus actividades entre el 23 y el 26 de este mes con las conferencias del sociólogo palestino Basil Farraj, que llega a Santander desde Oriente Medio, o de la activista palestina Jaldia Abubakra, residente en España. Además está previsto un concierto de la música palestino gallega Najla Shami y un recital con poesía de mujeres palestinas en el exilio, junto con proyecciones de cortometrajes de realizadores como Unai Artanzadi, Dina Naser o Farah Nabulsi.