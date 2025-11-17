El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen oficial de la convocatoria. Carolina San Emeterio

El Parlamento revisa la obra del dibujante Andy y su divulgación histórica de Cantabria

La sesión, 'Andy el Cántabro. Historia regional y cultura gráfica popular' con el creador del personaje de Laro el Cántabro, tendrá lugar mañana martes

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

El Parlamento de Cantabria dedicará mañana martes al dibujante Andrés Torre (Santander, 1938) un encuentro en el que, bajo el lema 'Andy el Cántabro. ... Historia regional y cultura gráfica popular', se abordará un amplio repaso a su trayectoria como divulgador de contenidos de la historia de Cantabria y creador de figuras del cómic como 'Laro el Cántabro' y 'El chico de Laredo', entre otras. A lo largo de más de medio siglo, Andy ha publicado una gran cantidad de obra, parte de ella en prensa diaria, pero también en numerosos volúmenes divulgativos, configurando una aportación a la cultura popular cántabra que no tiene parangón en su género.

