Recordari regresa con actividades culturales para «visibilizar la fragilidad de la memoria»

Concebido como un programa de actividades culturales para «visibilizar la fragilidad de la memoria», Recordari ha alcanzado su tercera edición. No solo trata de rememorar ... el pasado, sino de «construir puentes para que crucemos un futuro más consciente, más inclusivo y más cohesionado». Reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa y dirigido por Mónica González Megoya, las últimas actividades del proyecto se celebran desde este próximo sábado, día 4, al 8 de noviembre en distintos espacios de Santander.

Recordari «aúna de nuevo varias artes como la fotografía, el cómic, el cine o el teatro, artistas y agentes de la cultura local y nacional y lugares significativos de Santander para visibilizar la fragilidad del recuerdo y la memoria», explica la directora artística y coordinadora del festival con más de dieciocho años de experiencia al frente de la compañía cántabra Quásar Teatro. El programa está configurado por una exposición fotográfica, dos proyecciones audiovisuales y otras tantas piezas de teatro documental que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad.

El proyecto de la actriz, directora y productora Mónica González Megoya, reconocido en las subvenciones de la FSC, cuenta con la colaboración del Instituto Navarro de la Memoria

La entrada a la exposición y a las proyecciones es gratuita. Para asistir a las piezas de teatro documental es necesario adquirir entrada, a un precio de cinco euros, en la taquilla de Escena Miriñaque. Este año se vincula al programa el Instituto Navarro de la Memoria y su director, el historiador José Manuel Gastón. Esta colaboración se traduce en la celebración de la exposición 'Mujer y Memoria (Mumem)', del fotógrafo Iñaki Porto y comisariada por el propio Gastón.

Esta tercera edición, cuyas actividades ya comenzaron hace unos meses, pretende seguir asentándose y contribuir a su consolidación. De hecho, el festival ha sido reconocido en la modalidad Cultura Trayectoria de la convocatoria de subvenciones generales de la FSC. El proyecto pretende «recuperar la memoria de las mujeres que sufrieron las consecuencias del golpe militar de 1936. Mujeres con una mirada crítica que, sin descanso, se ha ido transmitiendo a nuestra juventud en las Escuelas con Memoria. Conscientes de que, hoy en día, existen en el mundo multitud de procesos que vulneran los derechos humanos y que exigen un compromiso social para evitarlos», describe su directora.

Ampliar Josefina Lamberto Yoldi. Iñaki Porto

«Mujeres luchadoras cuyas voces se escuchan nítidas, serenas y con fortaleza en oroibidea.es, el lugar de la memoria inmaterial de Navarra», apunta. «Su mirada, gracias a los retratos captados por el fotógrafo Iñaki Porto, nos interpela para que luchemos por aquellas que ya lucharon por la libertad y la justicia social», precisa.

Mujeres como Josefina Lamberto Yoldi, que falleció en junio de 2022, un icono dentro de la recuperación de la memoria histórica. Su padre fue asesinado y su hermana de catorce años fue represaliada con violaciones antes de su asesinato. O, Concha Dieguez, que recuperó los restos de su padre en 2020 gracias al banco de ADN creado por el Gobierno de Navarra. Esta muestra de fotografías y testimonios se puede visitar en Escena Miriñaque durante las fechas del programa.

Además, Recordari propone dos proyecciones en la Filmoteca de Cantabria en noviembre. La película 'In Memoriam. La derrota conviene olvidarla', del director asturiano Marcos M. Merino. Y 'Contraluz. Historias del exilio republicano español en el norte de África', de Marcello Peres y Nicola Tagliabue, el segundo documental de una trilogía sobre el exilio republicano producido por la Fundación Domingo Malagón.

'Contraluz' muestra la odisea menos conocida de unos 15.000 españoles, en su mayoría hombres, pero también mujeres y niños que, en terribles condiciones, se vieron forzados a dejar atrás sus vidas y emprender una aventura para la que ninguno se había preparado.

El destino de la mayoría fue permanecer en los campos de internamiento y concentración en zonas cercanas al desierto. Recordari concluirá el 8 en Escena Miriñaque exhibiendo dos piezas de teatro documental: 'De paseo', de la compañía Ruido Interno y 'Desmemoria Tierra', de Quásar. La tercera edición de Reciordari se cerrará de la mano de José Miguel Gastón.

'De paseo'. Así se llamaba popularmente al secuestro y asesinato en descampado, a cielo descubierto, tras los primeros meses del golpe. Los paseados eran sacados de su domicilio, del trabajo o de la cárcel. El autor e intérprete de esta pieza es Juan Carlos Fernández Izquierdo.

En 'Desmemoria Tierra', creada e interpretada por la propia Mónica González, la autora reflexiona «sobre los símbolos vinculados a la dictadura que han existido y algunos que aún perduran en Santander. Su cementerio municipal, Ciriego, podría llegar a tener los restos humanos de más de un millar de fusilados bajo el régimen de Franco», recuerda Mónica.El proyecto también es posible gracias a la colaboración de la librería Gil, Escena Miriñaque, la Universidad de Cantabria y la Filmoteca de Cantabria Mario Camus.