Concha Dieguez Jaca. Iñaki Porto

Recordari regresa con actividades culturales para «visibilizar la fragilidad de la memoria»

Una exposición fotográfica, proyecciones audiovisuales y piezas de teatro documental se celebrarán desde este sábado al 8 de noviembre en espacios de Santander

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Concebido como un programa de actividades culturales para «visibilizar la fragilidad de la memoria», Recordari ha alcanzado su tercera edición. No solo trata de rememorar ... el pasado, sino de «construir puentes para que crucemos un futuro más consciente, más inclusivo y más cohesionado». Reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa y dirigido por Mónica González Megoya, las últimas actividades del proyecto se celebran desde este próximo sábado, día 4, al 8 de noviembre en distintos espacios de Santander.

