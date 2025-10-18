El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Vista del frontón madrileño Beti Jai, proyectado por el arquitecto montañés Joaquín de Rucoba (1849-1919). EFE

La restauración del frontón Beti Jai, obra del cántabro Joaquín de Rucoba, Premio Nacional

El edificio singular de la arquitectura del hierro, ubicado en el madrileño barrio de Chamberí, fue diseñado en 1894 por el arquitecto laredano

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La recuperación de una joya del patrimonio, recientemente recobrada en Madrid, el frontón Beti Jai, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Restauración y ... Conservación de Bienes Culturales 2025. El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. El frontón fue proyectado por el arquitecto laredano Joaquín de Rucoba (1849-1919), se inauguró en 1894, se cerró al juego de pelota en 1897 y acogió, entre 1904 y 1909, el Centro de Ensayos de Aeronáutica de Leonardo Torres Quevedo. El jurado destacó esta rehabilitación «no solo por los valores de una intervención de restauración arquitectónica ejecutada conforme a sólidos criterios y metodología contemporánea de tratamiento de bienes culturales, sino que además se cimienta sobre la acción jurídica de protección de un bien singular y se desarrolla, cada día, mediante colaboración entre la sociedad civil y el gobierno municipal». El Ayuntamiento de Madrid inauguró este espacio hace un año en la calle Marqués del Riscal nº 7.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  2. 2

    Hallan el cadáver de un buceador de Monte, de 67 años, flotando junto a las rocas en La Maruca
  3. 3 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  4. 4 Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
  5. 5 La Bonoloto deja más de 800.000 euros en Solares
  6. 6

    Molnedo, Gamazo, Mercado de México y un recinto ferial, las inversiones en Santander para 2026
  7. 7

    El TSJC reafirma que Lupa debe pagar el plus de asistencia en vacaciones a más de 500 trabajadores
  8. 8

    Buruaga pide ayuda a los alcaldes para aprobar el Presupuesto y «no embargar el futuro municipal»
  9. 9

    La oposición de Santander pide constituir «una mesa de trabajo» para estudiar el proyecto del Racing
  10. 10

    Las terrazas en otras ciudades: de las 22.30 horas en Bilbao a las 02.30 en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La restauración del frontón Beti Jai, obra del cántabro Joaquín de Rucoba, Premio Nacional

La restauración del frontón Beti Jai, obra del cántabro Joaquín de Rucoba, Premio Nacional