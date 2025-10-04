El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Grupo salvaje' de Sam Peckinpah. DM

Una retrospectiva de Costa-Gavras y el cine de Sam Peckinpah, en la Filmoteca UC

El ciclo del cineasta de 'Estado de sitio' se inicia el próximo día 9 y la programación del Aula de Cine se completa con un taller de iniciación a la realización de cortometrajes

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

El compromiso político, el thriller político y el drama sentimental, y cierta ficción social en su última etapa, caracterizan el cine de Costa-Gavras, el ... primer nombre propio de la nueva programación de la Filmoteca Universitaria. A continuación, tendrá lugar otra propuesta sobre un cineasta completamente opuesto. «Si se mueven», manda William Holden con los ojos entornados, «mátalos». Así empieza 'Grupo Salvaje'), el sangriento homenaje que Sam Peckinpah hace al mito del western. La programación de la Filmoteca UC, correspondiente al primer trimestre del curso académico 2025-2026 (de octubre a diciembre), integrada en el Aula de Cine, ambas bajo la dirección de Guillermo Martínez, constará de estos dos ciclos de cinco películas, que se proyectarán, como es habitual, en el salón de actos de la Escuela de Náutica, los jueves en sesión única a los ocho de la tarde. Las proyecciones se llevarán a cabo en Versión Original Subtitulada. Las sesiones se extienden desde el día 9 de este mes hasta el 11 de diciembre. Como novedad, este verano la UC ha mejorado sus instalaciones en la Escuela de Náutica incorporando un nuevo proyector digital, que garantiza una calidad de proyección sobresaliente.

