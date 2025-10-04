Una retrospectiva de Costa-Gavras y el cine de Sam Peckinpah, en la Filmoteca UC

El compromiso político, el thriller político y el drama sentimental, y cierta ficción social en su última etapa, caracterizan el cine de Costa-Gavras, el ... primer nombre propio de la nueva programación de la Filmoteca Universitaria. A continuación, tendrá lugar otra propuesta sobre un cineasta completamente opuesto. «Si se mueven», manda William Holden con los ojos entornados, «mátalos». Así empieza 'Grupo Salvaje'), el sangriento homenaje que Sam Peckinpah hace al mito del western. La programación de la Filmoteca UC, correspondiente al primer trimestre del curso académico 2025-2026 (de octubre a diciembre), integrada en el Aula de Cine, ambas bajo la dirección de Guillermo Martínez, constará de estos dos ciclos de cinco películas, que se proyectarán, como es habitual, en el salón de actos de la Escuela de Náutica, los jueves en sesión única a los ocho de la tarde. Las proyecciones se llevarán a cabo en Versión Original Subtitulada. Las sesiones se extienden desde el día 9 de este mes hasta el 11 de diciembre. Como novedad, este verano la UC ha mejorado sus instalaciones en la Escuela de Náutica incorporando un nuevo proyector digital, que garantiza una calidad de proyección sobresaliente.

En cuanto a la programación, el primer ciclo supone una nueva colaboración con el Institut Français y la Alianza Francesa de Santander. El citado ciclo-homenaje a Constantin Costa-Gavras, un director comprometido que ha explorado diversos géneros manteniendo su compromiso con el cine como reflexión social y política. Una retrospectiva de cinco de sus películas más emblemáticas, centradas en los inicios de su trayectoria fílmica (desde 1965 a 1972): 'Los raíles del crimen'; 'Sobra un hombre'; 'Z'; 'La confesión' y'Estado de sitio'.

El realizador cántabro Álvaro Oliva imparte desde el martes un foro para acercar el cine como creación, arte y cultura

El programa será presentado por Margot Le Peltier, responsable de Proyectos Culturales y Comunicación del Instituto Francés en Bilbao.

El segundo ciclo se centrará en la llamada 'Generación de la violencia' del cine norteamericano, a través de la figura de Sam Peckinpah, un autor «maldito», que mantuvo su independencia contra viento y marea, a pesar de la incomprensión de los productores y su situación de «marginado» dentro de la industria del cine. Cineasta poético y desesperado, «tras sus relatos agónicos y crepusculares y entre sus imágenes violentas y crispadas, podemos encontrar un encendido lirismo que invade los meandros más insospechados de sus narraciones». Poeta del desarraigo y de la desolación, a medio camino entre la nostalgia y la melancolía, la violencia está omnipresente y juega un papel esencial en su universo fílmico. Los títulos previstos son: 'Duelo en la Alta Sierra'; 'Grupo salvaje'; 'Perros de paja'; 'Pat Garret y Billy el Niño' y 'Quiero la cabeza de Alfredo García'.

El ciclo será presentado por Javier Voces, profesor del IES Zapatón de Torrelavega y colaborador habitual de las actividades culturales de la Sociedad Menéndez-Pelayo y del Aula de cine de la UC.

Además de esta programación el próximo martes comienza una actividad didáctica, bajo el epígrafe Taller de iniciación a la realización de cortometrajes, previsto hasta el 9 de diciembre, que será impartido por el realizador cántabro Álvaro Oliva. Son 8 sesiones (16 horas lectivas) que se abordarán en la Sala Fray Antonio de Guevara (Paraninfo de la UC en la calle Sevilla) de 19.30 A 21.30 h. El taller pretende acercar a los alumnos el cine como creación, arte y cultura. Sus objetivos radican en enseñar «en qué consiste la dirección de cine y cómo es la realización de películas», para que los asistentes puedan empezar a hacer sus primeras grabaciones, sketches o cortometrajes. Está dirigido a todo tipo de público, especialmente personas con inquietudes artísticas y que se sientan atraídos por el cine y el audiovisual. «No requiere conocimientos previos».