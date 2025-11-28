El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

En el centro de la imagen Salvador Carretero, junto a Fernando Zamanillo y el resto de miembros de la Asociación Amigos del MAS que acudieron a la visita. Daniel Pedriza

Salvador Carretero se despide como director del Museo con una visita guiada a los Amigos del MAS

El responsable de la entidad, que se jubila el próximo lunes, día 1, agradeció «el privilegio» que ha supuesto la gestión del histórico espacio

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:24

No fue un acto de despedida como tal, ni estaba convocado para ello, pero todos los asistentes conocían que la visita guiada que Salvador Carretero ... iba a realizar este miércoles para la Asociación Amigos del MAS era su último acto público como director del Museo de Arte de Santander antes de u jubilación el próximo lunes día 1 de diciembre. Tal vez por ello asistieron más personas que en anteriores convocatorias y también el museólogo, crítico y licenciado en Historia del Arte, que lleva más de 35 al frente del centro, pidió al inicio del acto hacer una foto «de familia» con todos los asistentes. Tal y como anticipó El Diario Montañés, Salvador Carretero, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid y de Grado por la Universidad de Cantabria dejará la plaza tras formalizar el proceso de jubilación. En 1990 asumió la labor de dirección de del Museo –en 2009 de forma institucional– que, desde entonces ha vivido varias etapas como la del cambio de denominación de Museo de Bellas Artes a Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (MAS), en paralelo a la nueva configuración de su colección permanente tras la incorporación de las 1.100 piezas de la Colección Norte del Gobierno de Cantabria y de la integración de colecciones privadas, caso de la cesión de una selección de piezas de la Colección Bragales. La última de estas etapas, marcada por el incendio en las instalaciones del centro museístico en 2017, culminó con una reapertura el año pasado tras un periodo de trabajos de reformas.

