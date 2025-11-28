Salvador Carretero se despide como director del Museo con una visita guiada a los Amigos del MAS

No fue un acto de despedida como tal, ni estaba convocado para ello, pero todos los asistentes conocían que la visita guiada que Salvador Carretero ... iba a realizar este miércoles para la Asociación Amigos del MAS era su último acto público como director del Museo de Arte de Santander antes de u jubilación el próximo lunes día 1 de diciembre. Tal vez por ello asistieron más personas que en anteriores convocatorias y también el museólogo, crítico y licenciado en Historia del Arte, que lleva más de 35 al frente del centro, pidió al inicio del acto hacer una foto «de familia» con todos los asistentes. Tal y como anticipó El Diario Montañés, Salvador Carretero, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid y de Grado por la Universidad de Cantabria dejará la plaza tras formalizar el proceso de jubilación. En 1990 asumió la labor de dirección de del Museo –en 2009 de forma institucional– que, desde entonces ha vivido varias etapas como la del cambio de denominación de Museo de Bellas Artes a Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (MAS), en paralelo a la nueva configuración de su colección permanente tras la incorporación de las 1.100 piezas de la Colección Norte del Gobierno de Cantabria y de la integración de colecciones privadas, caso de la cesión de una selección de piezas de la Colección Bragales. La última de estas etapas, marcada por el incendio en las instalaciones del centro museístico en 2017, culminó con una reapertura el año pasado tras un periodo de trabajos de reformas.

Los Amigos del MAS, colectivo que inició su andadura en el año 2016, quisieron arropar a Carretero en esta despedida quien, por su parte pidió acompañarse de Fernando Zamanillo, que estuvo al frente del museo antes que él, para una visita en la que se comentaron algunas de las obras de Juan Uslé, Victoria Civera, Joaquín Martínez Cano–presente en la visita– o Isabel Garay y en la que también se explicó a los asistentes como se produjeron las exposiciones que estos artistas y otros de su generación, protagonizaron en este museo. Carretero pidió en varias ocasiones a Zamanillo que contase detalles de todas esas obras y cómo llegaron al MAS y también Joaquín Martínez Cano se dirigió a los asistentes para hablar de cómo vivieron los artistas de aquella generación sus primeras exposiciones.

Las claves Entre otras etapas, desde que en 1990 asumiera la dirección, destaca la del cambio de nombre del Museo

Domingo de la Lastra agradeció a Carretero el trabajo realizado al frente de la pinacoteca

El director del Museo además invitó a hablar en alguno de los momentos a Luis Salcines que en aquellos años codirigía la galería Puntal 2 en Torrelavega y todo, en un ambiente distendido y entre 'amigos' al que también acudió Yolanda de Egoscozabal, directora general de Cultura del Ayuntamiento de Santander. Solo al final de esta visita Carretero y a modo de despedida dio las gracias a todos los asistentes y, de forma escueta aseguró que para él ha sido un «privilegio trabajar todos estos años en un ámbito relacionado con el servicio público».

Fue el arquitecto Domingo de La Lastra el que quiso, en nombre de la Asociación Amigos del MAS, agradecer a Carretero su «labor abnegada» con unas palabras de cariño improvisado en las que señaló que aunque el colectivo prepara una despedida más oficial, no quería desaprovechar la ocasión de recordar su «excelente trabajo» durante su gestión, el apoyo que ha brindado siempre a la asociación y sobre todo «agradecerle el haber velado durante todos estos años por nuestro patrimonio artístico pues este museo es lo que nos representa como sociedad y por tanto nuestro futuro», según dijo.

No hubo más discursos y Salvador Carretero tampoco quiso, preguntado por este periódico, comentar nada sobre su marcha, «solo quiero dar las gracias a todos por todo», dijo.