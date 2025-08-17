Luis Zahera vuelve a Santander con dos noches de humor sin filtros bajo la carpa del Circo Quimera en el Parque de Mesones y dentro ... del ciclo 'Universo Quimera'. Esta noche, a las 20.00 horas, compartirá escenario con Palo Capilla en el show 'Aún + Chungo', y mañana, a la misma hora, se subirá solo frente al público con 'Chungo', ambos espectáculos de Alikate Producciones. El actor y productor gallego, ganador de dos premios Goya y rostro imprescindible en cine, televisión y teatro, regresa a un formato que le apasiona: el 360° del circo. Promete darlo todo en el escenario y, como los cuentacuentos gallegos, compartir con el público cosas «solo verídicas». En lo que respecta a sus proyectos, el actor que obtuvo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023, dice que «alguna cosilla hay».

-¿Qué hay detrás de un título como 'Chungo' y su versión 'Aún más chungo'?

-Mi monólogo en solitario es 'Chungo' y 'Aún + Chungo' es cuando me acompaña Palo Capilla. El título se resume en que yo siempre he tenido algo chungo, desde pequeño, tanto en lo personal como en lo profesional. En el monólogo cuento anécdotas que hacen referencia a esto. Mi show siempre ha sido 'Chungo'; el 'Aún más' se añadió con la llegada de Palo.

-Santander, un domingo de agosto y una carpa de circo... ¿qué le sugiere este escenario?

-La verdad es que ya estuve en esta carpa el año pasado y me enamoré del formato 360°. Estoy encantado de volver. Además, este año estamos dos días: hoy junto a mi compañera Palo Capilla, y mañana que estaré yo solo frente al público.

-¿Qué le atrajo de actuar en el Circo Quimera, un espacio tan peculiar para un show de humor?

-Pues lo dicho, ya estuve el año pasado y me enamoré del formato 360°. Me encantó, aparte de la profesionalidad de Raúl Alegría y todo su equipo. Y luego está que, cuando llegas a camerinos, siempre viene y te hace un truquito de magia. Eso me flipa, porque de todas todas me quedo con la boca abierta (jajajaja).

-¿Cómo surgió la colaboración con Palo Capilla?

-Llevo ocho años girando con mi oficina de comedia, Alikate Producciones, por toda España y, desde este año, también por Latinoamérica. El año pasado Palo fichó por esta oficina y a Fran Landa, mi mánager y representante de Palo, se le ocurrió la idea de probar algo juntos. Eran cuatro bolos de prueba y al final se han convertido en una gira de 60 en el último año, más lo que giramos cada uno con nuestro show unipersonal. Yo no paro, pero es que a Palo tampoco la dejo atrás: tiene una gira brutal por España y creo que alguna sorpresa tiene también para Latinoamérica.

-¿Que aporta ella a la función?

-Lo que aporta Palo es buen rollo, ganas de trabajar, ansia de comerse el escenario y el día a día de querer llegar más lejos. Pero, sobre todo -y eso es por lo que está donde está-, es por su comedia. Es una auténtica máquina de hacer reír, y dos premios en los últimos ocho meses lo avalan: uno como cómica revelación en los Galardones Arco de Marbella 2024 y otro como mejor show de humor en los galardones La Alcazaba 2025.

-Su humor tiene fama de ser muy 'a cara descubierta', sin filtros. ¿Dónde pone el límite cuando escribe o improvisa?

-Bueno, como yo en la tele siempre salgo haciendo barbaridades, me permito ese pequeño chance de tirar para adelante con casi todo. La gente está acostumbrada a verme muyyyy chungoooo, (jajajaja).

-¿Qué papel juega el contacto con el público en su manera de hacer humor?

-Soy más de la vieja escuela. No me he subido al carro de jugar con el público y que participe como pasa en otros shows. En Galicia estaban los cuentacuentos' y por ahí va un poco mi directriz: cuento cosas mías y 100% verídicas.

- Al margen del espectáculo, viene de una etapa muy intensa en cine y televisión. ¿Cómo compagina rodajes y teatro?

-Con una vida muy muy trabajadora: comer, dormir, trabajar y agüita mineral... menos en el desayuno, que me gusta mi ColaCao, (jajaja)

-¿Cómo cambia su forma de interpretar cuando pasa de un rodaje de cine o serie a estar solo frente a un público en vivo?

-El cine y la ficción es estar en pantalla, y eso te ayuda a llegar o a estar donde estás. Pero el formato teatral es más cercano, más visual y es el que más me gusta, en parte porque ves las caras de la gente en tiempo real. Lo doy todo sobre el escenario.

-¿En qué proyectos está trabajando ahora mismo, más allá del tour de 'Aún más chungo'?

-Ahora mismo estamos con la gira 'Chungo' y 'Aún + Chungo' por toda España y Latinoamérica. Y alguna cosilla de cine y tele hay, pero no puedo adelantar nada todavía.