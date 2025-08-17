El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Luis Zahera regresa a Santander con su particular humor. Alikate

Luis Zahera

Actor
«Siempre he tenido algo chungo, desde niño hasta hoy»

El intérprete gallego muestra hoy, acompañado por Palo Capilla, y mañana, en solitario, su faceta más cómica y gamberra en la carpa del Circo Quimera

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Luis Zahera vuelve a Santander con dos noches de humor sin filtros bajo la carpa del Circo Quimera en el Parque de Mesones y dentro ... del ciclo 'Universo Quimera'. Esta noche, a las 20.00 horas, compartirá escenario con Palo Capilla en el show 'Aún + Chungo', y mañana, a la misma hora, se subirá solo frente al público con 'Chungo', ambos espectáculos de Alikate Producciones. El actor y productor gallego, ganador de dos premios Goya y rostro imprescindible en cine, televisión y teatro, regresa a un formato que le apasiona: el 360° del circo. Promete darlo todo en el escenario y, como los cuentacuentos gallegos, compartir con el público cosas «solo verídicas». En lo que respecta a sus proyectos, el actor que obtuvo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023, dice que «alguna cosilla hay».

