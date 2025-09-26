El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Afortunado spin-off

El policía gitano Jotadé Cortés, personaje secundario de la saga de Indira Ramos escrita por Santiago Díaz, pasa a protagonizar su propia serie

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:34

«Ser gitano cierra muchas puertas en el mundo payo, y, si además eres policía, las puertas se cierran también en tu propia comunidad. Jotadé ... Cortés no se avergüenza de ser ni una cosa ni la otra, aunque, eliminando una de ellas de la ecuación, su vida sería mucho más sencilla»; así se presenta este singular subinspector al que acompañaremos en un singular paseo por el lado salvaje, ya que el encargo de un caso aparentemente irresoluble le va a hacer transitar entre el bien y el mal, entre su particular concepto de justicia y una lealtad a los suyos que forma parte de su identidad.

Espacios grises

