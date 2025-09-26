Afortunado spin-off

«Ser gitano cierra muchas puertas en el mundo payo, y, si además eres policía, las puertas se cierran también en tu propia comunidad. Jotadé ... Cortés no se avergüenza de ser ni una cosa ni la otra, aunque, eliminando una de ellas de la ecuación, su vida sería mucho más sencilla»; así se presenta este singular subinspector al que acompañaremos en un singular paseo por el lado salvaje, ya que el encargo de un caso aparentemente irresoluble le va a hacer transitar entre el bien y el mal, entre su particular concepto de justicia y una lealtad a los suyos que forma parte de su identidad.

Con una atmósfera de true crime, sobre todo por el realismo de la narración, la trama plantea un retorcido retruécano en el que un horrible crimen –un aparente ajuste de cuentas, con dos hombres eviscerados y colgados en la M-30 madrileña– acaba provocando un accidente y además causando una nueva muerte, la de la hija del comisario de Jotadé. Muertes que provocan muertes. Aunque no esperen un avance lineal de la historia, porque todo se va a complicar como siempre que entra en juego el factor humano. Y es que Cortés no es precisamente un santo, y una mala decisión del policía va a trastocar toda la historia.

'Jotadé' Autor Santiago Díaz

Editorial Alfaguara, 2025

Páginas 392

Precio 19,85 euros

Tráfico de fentanilo, corrupción policial, crítica social, violencia y grandes, grandísimas dosis de humor negro son los ingredientes principales de una novela que avanza a un ritmo frenético, y por mérito literario del autor: lo consigue a base de capítulos muy cortos, pero en los que siempre sucede algo. Además, la narración en presente le dota de una gran vivacidad; toda una pirueta técnica, porque para el escritor es mucho más complicado que narrar en pasado.

Aunque el verdadero punto fuerte de la obra sean los personajes; por un lado, el magnético Jotadé, que es el espíritu de la contradicción y que mantiene un pulso ético constante consigo mismo, aunque a veces se haga trampas jugando al solitario. Y por otro lado están Lucía –ex policía caída en desgracia, y que pasa de la prisión al tercer grado– e Iván Moreno, también retirado del cuerpo. Todos proceden de la saga que consagró a Santiago Díaz como uno de los grandes del género negro, la de la inspectora Indira Ramos. Así pues, este 'Jotadé' supone un afortunado spin-off que a buen seguro agradecerán los incondicionales de esta serie.