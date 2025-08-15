El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El reportero Mikel Ayestaran, autor del libro, un relato periodístico sobre 'la vida entre guerras'. DM
'Historias de Gaza'.

Bucear en las entrañas para explicar lo que no quieren decirnos

El periodista y escritor Mikel Ayestaran entrelaza trayectos, crónica, historia y mirada personal sobre la vida cotidiana en un necesario e intenso libro a través del pasado y presente de la Franja

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:51

«El 7 de octubre no es el inicio de la historia, es un punto y seguido en una tierra que siempre se ha revelado ... contra sus amos, desde los faraones egipcios hasta el estado de Israel. Gaza no se rinde». De 'El punto seguido' al 'Alto el fuego' cerca de treinta epígrafes vertebran una sucesión de miradas, testimonios, narraciones y hechos. Periodismo. Crónica y radiografía. Un libro que fue y es información, que refleja una cronología pero también un presente habitado por pasados enquistados y que revela los síntomas de un futuro opaco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alerta roja este viernes en el litoral cántabro por temperaturas cercanas a los 40º
  2. 2

    El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos
  3. 3 Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora
  4. 4 Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes
  5. 5

    Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas de Cabezón de la Sal
  6. 6

    El alga asiática invasora se extiende por la costa oriental y llega a la playa de Berria
  7. 7

    El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes
  8. 8

    Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente
  9. 9 Aplazado al domingo el concurso de marmitas de Castro Urdiales
  10. 10 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bucear en las entrañas para explicar lo que no quieren decirnos

Bucear en las entrañas para explicar lo que no quieren decirnos