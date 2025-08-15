Bucear en las entrañas para explicar lo que no quieren decirnos

«El 7 de octubre no es el inicio de la historia, es un punto y seguido en una tierra que siempre se ha revelado ... contra sus amos, desde los faraones egipcios hasta el estado de Israel. Gaza no se rinde». De 'El punto seguido' al 'Alto el fuego' cerca de treinta epígrafes vertebran una sucesión de miradas, testimonios, narraciones y hechos. Periodismo. Crónica y radiografía. Un libro que fue y es información, que refleja una cronología pero también un presente habitado por pasados enquistados y que revela los síntomas de un futuro opaco.

La publicación Titulo Historias de Gaza

Autor Mikel Ayestarán

Editorial Península. Colección: Odiseas.

Páginas 256

Un libro que se antoja necesario donde asoman los entresijos, lo que sabemos y creemos saber y los signos y señales de alguien que muestra los rostros y matices de la realidad. 'Historias de Gaza' lleva un subtítulo tan diáfano como revelador: 'Una vida entre guerras'. Mikel Ayestaran (Beasain, 1975) corresponsal ligado a Vocento, abre ventanas y puertas para que accedamos a Gaza, entre la historia y la actualidad. Al cabo, «un enclave deseado y disputado por imperios y reinos. Un pequeño territorio de tierra, puerta del desierto y puerto del Mediterráneo, cuna de culturas y religiones, que actualmente permanece aislado del exterior a causa del bloqueo». Entre su pulso y pulsión aflora el latido de querer y deber contar con toda su fuerza: «Contacto con los medios con los que colaboro para decirles que esa misma tarde podría estar operativo en Israel, pero me piden que aguante unas horas en Estambul, donde mi familia y yo vivimos desde hace poco más de dos años –después de pasar siete en Jerusalén– para no perder las conexiones de directo de televisión, donde será el tema principal. Me obligo a esperar. Una vez más, este es un viaje sin billete de vuelta».

En el libro, de este modo, experiencia y veteranía, con esa mezcla de sabe mirar y comunicar, Ayestaran traslada al lector al pasado y presente de la Franja – desde los tiempos de Tutmosis III hasta los días de Benjamín Netanyahu– «para mostrarnos cómo es la vida en un lugar que siempre ha plantado cara a los conquistadores». Es el fruto de un itinerario tan histórico como periodístico y personal de un reportero que ha visitado Gaza en decenas de ocasiones, que ha cubierto todas las grandes ofensivas de Israel desde 2008 y que ha seguido día a día la situación de la zona tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior venganza israelí.

«Me voy a dormir después de un largo día de crónicas escritas, conexiones de radio y televisión, intensa actividad en redes sociales e incertidumbre. El primer balance de la jornada es de más de cuatrocientos muertos a ambos lados de la verja de separación, miles de heridos y decenas de cautivos en manos de grupos palestinos. Con el paso de las horas estas cifras subirán de forma dramática hasta situarse en las 1.200 víctimas mortales. Gaza muestra una vez más su cara guerrera ante una fuerza de ocupación después de siglos de resistencia».

Fue galardonado con el Ortega y Gasset por la narración que hizo de Gaza a través de las fotos de platos de comida de una familia, que subió a su perfil de Instagram

En su web el periodista, autor de libros como 'Oriente Medio, Oriente roto: Tras las huellas de una herida abierta', o 'Jerusalén, santa y cautiva: desde el corazón de la ciudad vieja a la eternidad' incluye su perfil con una advertencia: «Me gusta la presentación que hice para mi blog, 'Salam, agur' en 2007, pero el paso de los años la ha dejado vieja. Decía así: periodista freelance y viajero empedernido, recorro las zonas calientes del globo con una mochila de 10 kilos a la espalda y ahora un ordenador portátil. Cubro la actualidad sobre el terreno en países como El Líbano, Siria, Afganistán, Irak, Pakistán o Irán, mi gran pasión. Siempre con la bolsa lista para dar el salto a donde esté la noticia, viajo, vivo y me muevo con los locales. (...) El trabajo en multimedia ha hecho que mi material crezca y el trabajo en zonas donde es complicado encontrar repuestos me obliga a viajar con el equipo por duplicado. Por otro lado, mi zona de influencia se ha estirado hasta Túnez, Libia, Egipto, Yemen o la India, siempre detrás del 'breaking news', del conflicto o post conflicto». El reportero vasco fue galardonado recientemente con el Premio Ortega y Gasset 2025 a la mejor cobertura multimedia por la narración que hizo de la guerra de Gaza a través de las fotos de platos de comida de una familia, que subió a su perfil de Instagram durante casi un año.

A juicio de Ayestaran, «también se puede hacer periodismo de guerra en Instagram y que sirva para romper el bloqueo en Gaza». De febrero de 2024 hasta enero del presente año, cada día subió a su perfil una foto del plato de comida que una familia palestina le enviaba junto a una nota de voz en la que le ponían al día sobre la situación en la franja de Gaza. «Esa familia era la del intérprete con el que el reportero trabajó durante años en la zona, amigo suyo desde hace dos décadas: Kayed Hammad. La mujer de Kayed, Amal, preparaba los platos, y una de sus hijos, Dalia, sacaba la foto».

El autor de 'Guerras de ayer y de hoy: Voces ', tras el premio, expresó con claridad una reflexión: «Llevamos décadas y décadas informando sobre el conflicto, pero las cosas no solamente no cambian, sino que van a peor, así que no soy muy optimista; pero confío en que una cosa tan simple como esta, que son los platos del día a día de una familia, sirvan para hacernos reflexionar y no tragarnos las mentiras y la propaganda».

'Historias de Gaza' (Península), crónica y relato de la historia de este castigado territorio a través de las personas que lo habitan, como gran periodismo tiene mucho de llamada. No es ensayo ni relato histórico, aunque participa de alguna manera de ambos. Ayestaran solo busca que los hechos que conoce sean compartidos por el lector, de modo que el rigor, el dato, la vivencia personal y las crónicas se entrelazan en un ecosistema de empatía y sensibilidad. Víctimas, vidas, rutina en la catástrofe, humanidad, dolor... Y entre episodios desgarrados y reinvenciones diarias, surgen las formas de supervivencia, el retrato de los gazatíes y sus formas de divertirse, los espacios de tregua, el rastro de lo cotidiano... Ayestaran ha definido en ocasiones a Gaza como 'la Guernica palestina'. Su libro busca resquicios de vida donde la barbarie no sea costumbre.