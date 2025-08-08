El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ensayo

En la cabeza del autor

Una mirada indiscreta a los 'cuadernos de notas' de los últimos treinta años del crítico y escritor Vicente Luis Mora

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:20

Hay escritores con suerte, indudablemente. O con la confianza ilimitada de su editor, al menos, como parece suceder con 'En esta red sonora', de Vicente Luis Mora. Y es que esta última entrega del autor y crítico cordobés es una obra singular, a medio camino entre el capricho de escritor y el milagro editorial: treinta años de notas sueltas, que en lugar de acabar en un cajón, o traspapeladas entre las carpetas de varios discos duros, se convierten en un tomo de trescientas páginas. Organizadas y presentadas con lógica y sistema, pero no dejan de ser lo que explicita el subtítulo: 'Fragmentos literarios (1995-2925)'. 'Esquirlas' llama él a cada una de estas piezas, sin extensión suficiente para considerarse obras exentas, pero sí interesantes por sí mismas.

'En esta red sonora'

&#039;En esta red sonora&#039;

  • Autor Vicente Luis Mora

  • Editorial Valnera, 2025

  • Páginas 320

  • Precio 22 euros

Se trata, pues, de una curiosa y extensa colección de casi todo lo que un escritor se le puede pasar por la cabeza, desde aforismos ... hasta apuntes de argumento, pasando por ideas desde brillantes hasta loquísimas. Hay también muchos ejercicios de diálogo con la tradición, generalmente en forma de reescrituras: «El deseo son nosotros». y mucho espíritu crítico, por supuesto, que siempre es mejor con humor, sobre todo si este es muy afilado; como cuando define a los 'inceliteratos': «escritores varones que creen que no les publican, o no les antologan, o no les premian por culpa de las mujeres».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  2. 2

    Un alga asiática invasora ocupa las playas de Noja: «Llega hasta las rodillas»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  4. 4

    Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal
  5. 5

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  6. 6

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  7. 7

    Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones
  8. 8 Conmoción en Castro por la muerte de un niño de 12 años que cayó por un acantilado
  9. 9 Las fiestas de Torrelavega, paso a paso
  10. 10

    Higuera: «Vendrán cinco o seis jugadores a subir el nivel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes En la cabeza del autor

En la cabeza del autor