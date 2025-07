El camino de la revolución

Javier Menéndez Llamazares Viernes, 18 de julio 2025, 07:25 Comenta Compartir

«Por primera vez en mi vida empecé a sentir el peso de la edad. En el punto de inflexión de los treinta, reflexioné, mis padres ya habían hecho un montonazo de cosas —hijos, trabajos, hipotecas, mascotas—, mis abuelos habían luchado en la guerra y reconstruido el país y mis bisabuelos habían muerto a causa de la gripe española. Yo no solo no había hecho ni una sola de estas cosas, sino que todas me parecían inconcebiblemente alejadas de mis horizontes»; en ese delicado punto vital se encuentra Marcello Gori, un treintañero desmotivado y procrastinador –una década le llevó graduarse en Letras– que oculta su apatía bajo una pátina de filosofía oriental: él no es vago, sino «prácticamente el modelo de un sabio taoísta».

'Se acabó el recreo' Autor Dario Ferrari

Editorial Los Libros del Asteroide, 2025

Páginas 400

Precio 24,95 euros

Sin embargo, una inesperada carambola académica le concederá una oportunidad inmejorable para librarse de un destino que no le interesa en absoluto: trabajar en el ... bar de su padre. Y es que, contra pronóstico y sin padrino, recibirá una beca predoctoral para investigar sobre Tito Sella, un oscuro activista de los años de plomo, mitad terrorista, mitad escritor. Una investigación que por momentos, se convertirá en toda una novela de misterio; mientras desentraña los secretos de una singular banda armada de la izquierda radical, los Ravachol, y la masacre de Gombitelli, que llevó a Sella a prisión, donde fallecería, Marcello deberá además lidiar con el intrincado mundo académico, un sistema de poder que superará a la ficción; y eso que el joven se había especializado en Kafka.

Sátira de alto voltaje y a la vez novela generacional –sorprendentemente los 'trenteenagers' de 2019 se emocionan con el 'Basket Case' de Green Day, de 1994–, este 'Se acabó el recreo', en realidad la obra esconde varias capas y ofrece varias lecturas estratificadas. Más allá de la novela de campus –y se despacha a gusto contra el microcosmos universitario– y una subtrama de thriller bien dosificada, Ferrari sondea una zona oscura de la edad contemporánea: los excesos en nombre de la revolución social. Porque cuando 'se acabó el recreo' –la llamada al orden de Degaulle a los 'revoltosos' del 68– lo que quedó fue la violencia. Aquí, ficticia, pero directamente inspirada en la realidad que ensangrentó los años sesenta. Aparte del fabuloso viraje del protagonista, que casi termina con mimetizarse con su objeto de estudio, Ferrari construye una novela magistral, irónica y profunda, sobre la gran aspiración del siglo XX: cambiar el mundo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión