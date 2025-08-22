El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La cultura de la brevedad

. En 'Breverías completas' se reúne la obra de Pérez Estrada en la distancia más corta

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:18

«Con la frialdad del cirujano clavó el puñal de la crítica en la indefensa ternura del poema», escribe Rafael Pérez Estrada en una de estas 'breverías', género transfronterizo donde los haya, y que transita entre el microrrelato, el aforismo, epigrama y el verso suelto, según la intención del texto o incluso la interpretación del lector. En caso de incredulidad, véanse algunos ejemplos: «Inesperadamente, aquella fotografía cambió de gesto»; «El soberbio espera un aplauso del espejo»; «El artista homicida patenta su crimen»; «Acuarela es el arte de hacer malabarismos con el arco iris».

La publicación

  • Titulo 'Breverías completas'

  • Autor Rafael Pérez Estrada

  • Editorial Galaxia Gutemberg, 2025

  • Páginas y precio 248 pags y 19,50 euros

Sean novelas de misterio en miniatura a tratados de psicología condensados, estas piezas de una línea o, como mucho, un breve párrafo, son una versión ... supervitaminada y mineralizada de las greguerías de Gómez de la Serna, pero pasadas por el tamiz poético de uno de los autores patrios más delicados y elegantes del siglo pasado. Un poeta que pasó por la hoguera de las vanidades casi de puntillas, y al que han terminado rescatando su puñado de lectores, como Juan Carlos Mestre o Antonio Soler. O el poeta José Ángel Cilleruelo, su albacea literario y responsable de compilar esta colección completa de 'breverías', como el propio Pérez Estrada las bautizó.

