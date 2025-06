El juego del ratón y el gato

Cinco décadas de amistosas discusiones dan para mucho. Aunque sean privadas y, además, telefónicas. Hasta que el pasado verano el crítico y escritor José Luis García Martín consiguió que la conversación con el editor Abelardo Linares pasara a ser por escrito, al menos durante unos meses, y así permitir a los lectores entrar en esta curiosa y eterna polémica en la que ambos comparten y compiten por tener la razón en casi todo: la función del editor, la relación entre ventas y gran literatura, los bestsellers, las subvenciones a publicaciones…

Se trata, pues, de una recopilación de cartas –«o lo que sea», apunta Abelardo Linares, despertando la sospecha de que fueran remitidas vía correo electrónico– ... en la que abundan los destellos de ingenio y humor: –«yo no tengo fe. Yo necesito leer para creer», escribe García Martín– y, por supuesto, mandobles a diestro y siniestro, porque aquí 'pilla' todo el mundo –«el editor Constantino Bértolo escribe en lenguaje comanche»– y algún reproche indisimulado: «has pretendido abrasar [al editor literario Ricardo Álamo] en una reciente reseña»

Con la escopeta cargada, pero también con mucha amistad cómplice, más elegancia y humor a raudales, ambos contendientes se emplean a fondo, destilando ironía y retranca –hasta en los títulos: 'Al final seré yo quien se rinda' (Linares), 'Me pones en un apuro' (García Martín), '¿En un apuro o en un aprieto?' (Linares), 'En mi vida me he visto en tal apuro' (García Martín)–, en una discusión fragmentaria y rizomática, que es siempre la misma y siempre nueva y crece enredándose sobre sí misma, sin otro fin posible que los límites racionales y editoriales de una obra que pasa de las cuatrocientas páginas, pero que el lector intuye que podría prolongarse sine die, hasta el infinito o hasta que el cuerpo aguante, lo que llegue primero.

Aunque tal vez el 'viaje' más desternillante sea el que endiña el editor a García Martín, en su condición de crítico pero centrado exclusivamente en los libros que realmente le interesan: «si fueras crítico literario (…), solo pondrías mal los restaurantes en los que te gusta comer».

Pero claro, ya lo expone bien a las claras el editor al final de su primera misiva: «como el sentido de esta carta (…) es discutir, termino aquí y te escucho». Y en otro punto apostilla: «de lo que aquí se trata, lo fundamental, es en qué cosas no estamos de acuerdo. Por suerte, hay más disentimiento del que parece».