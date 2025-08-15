El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De un país que ya no existe

Una bildungsroman que rastrea las cicatrices invisibles de la guerra de la antigua Yugoslavia

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:51

Los mapas cambian, aunque no lo parezca. Sobre todo los mapas políticos. Al fin y al cabo, no dejan de ser representaciones de una realidad en continua transformación. Lo que no cambian, sin embargo, son algunas actitudes y conductas humanas, o más bien inhumanas, y tampoco las crueles consecuencias que producen en sus víctimas. Y aunque en estos tiempos no estamos faltos de barbarie y locura, la escritora italiana Rosella Postorino ha elegido la guerra de la antigua Yugoslavia para narrar una historia real que en realidad esconde una tragedia universal: la de los niños desplazados por los conflictos bélicos.

  • Titulo: Me limitaba a amarte

  • Autor: Rosella Postorino

  • Editorial Anagrama, 2025.

  • Páginas y precio 400 páginas y 22,90

Bajo la advocación de Slavenka Drakulic –que 'cede' su apellido a la protagonista– y su cita «Del mismo modo en que matar es posible, también ... es posible escribir», Postorino recrea dos décadas –entre 1992 y 2011– en la vida de unos niños de Sarajevo que, huyendo de la guerra para refugiarse en Italia, descubren de pronto que ya no son todos yugoslavos, sino que unos son croatas y otros bosnios.

