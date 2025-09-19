El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Poesía

Presencias y lugares

En su último libro, 'Cuando todo era mar', Juan Ignacio González ofrece un retrato autobiográfico en el que carece de importancia la separación entre el yo personal y el yo lírico

Carlos Alcorta

Carlos Alcorta

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:37

Con una regularidad envidiable, Juan Ignacio González (Mieres, 1960) viene ofreciendo en el los últimos tiempos una nueva entrega poética cada dos años aproximadamente: Después ... de 'Te llamaré silencio' (2023), publica ahora 'Cuando todo era mar', y entendemos aquí mar como símbolo de plenitud, una plenitud que se ubica más en el pasado que en el presente, como si este fuera solo el resultado de una expectativa que se fragua en las experiencias vividas con anterioridad. La primera sección del libro –está dividido en tres–, titulada 'La luz, la vida' es un homenaje a sus padres y comienza con un ejercicio memoralístico imposible, pues el poeta sitúa la acción antes de su nacimiento, en el propio vientre materno: «Cuando nazca, de nuevo llegarán los inviernos, / y arroparás la escarcha de los días añiles / bajo el manto del amor que se asoma a tu cuerpo». Sin transición pasamos ya a la evocación de la infancia, «al paisaje desnudo de la infancia» que, tal y como aseguran, es el verdadero semillero de cuanto seremos en el futuro.

Presencias y lugares