Poesía

Recreación de la realidad

En la antología, 'Remolinos y remansos', se aprecia la fe de Jorge Camacho Cordón en el poder transformador que supone el trabajo con las palabras

Carlos Alcorta

Carlos Alcorta

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:24

Pese a la extensa obra de Jorge Camacho Cordón (Zafra, 1966) –esta antología de su obra ocupa casi doscientas páginas– he de reconocer que su poesía es absolutamente nueva para mí, así que he de enfrentarme a su lectura sin ningún tipo de punto de apoyo. Además, salvo un breve comentario final a cargo de Elisabeth Falomir Archambault, el libro carece de una introducción que ofrezca al lector, por ejemplo, los criterios seguidos para preparar la edición. Sospecho que, después de leer la nota biográfica y de compararla con el índice, el criterio de agrupación de los poemas ha sido temático, sin atender al orden cronológico de la publicación de sus libros en español (el autor ha publicado también en esperanto). De igual forma, tampoco nos es posible averiguar si todos los poemas pertenecen a esos libros –'Palestina estrangulada' (2018), título de trágica actualidad, 'Quemadura' (2020)–― o algunos están incluidos en los dos libros que se anuncian como inéditos: 'Alce y trueno' y 'Gadir'. El propio autor, seguramente consciente de la confusión a qué puede conducir la ausencia de referentes, afirma al encabezar la sección 'Poemas híbridos' «que [estos poemas] podrían haber encontrado su lugar en cualquier otra sección, como la mayor parte de los poemas de esta antología». Esta aclaración afianza la suposición de que la ordenación obedece por entero a unos criterios estrictamente personales y, por lo tanto, obviaremos la pretensión organicista y nos centraremos en los poemas, aunque, teniendo en cuenta la envergadura de la selección, conviene decir que no hay asunto relevante que quede marginado en el compendio.

La publicación

  • Título 'Remolinos y remansos'

  • Autor Jorge Camacho Cordóne

  • Editorial Editora Regional de Extremadura

Conviene subrayar que el lenguaje de estos poemas es pausado y concreto, muy accesible generalmente, y su enfoque emocional se concentra en describir con detalle ... desde los paisajes más sublimes a las experiencias más íntimas, como escuchar el canto de un pájaro, por ejemplo. Temas como la construcción del poema, sin ir más lejos, están expuestos de forma brillante en el poema 'arte poética' –escrito con minúsculas en su totalidad–― que trasladamos en su integridad: «pese al dicho ingenioso pero vano de robert frost / la poesía no es lo que se pierde en la traducción / sino lo que queda. // la rima / el ritmo / el paisaje de una palabra: / cosmética. // imágenes / conceptos / comparaciones y contrastes: / la esencia. // de lo contrario, nadie leería un poema de Gilgamesh / la odisea / poemas de la dinastía tang / jaicus y tankas japoneses / las cuartetas de omar jayam. // la poesía es / lo que queda». Con una evidente ironía escribe también sobre la profusión de poetas en nuestro país, hasta el punto de que es «fácil dar con alguno / debajo de cualquier piedra», pero tras la proliferación de poetas –«poetas de autoayuda», «de topicazos», «de palabras bellas», «los que hacen prosa / cortada en lonchas perfectas / sin más»–, arremete contra los críticos «que pontifican, condenan, / ensalzan, obvian, escrutan /según sus entendederas» y a los que, sin embargo, la mayoría de los poetas acuden en busca de unas palabras de aliento que confirmen su valía.

