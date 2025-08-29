Recreación de la realidad

Carlos Alcorta Viernes, 29 de agosto 2025, 07:24 Comenta Compartir

Pese a la extensa obra de Jorge Camacho Cordón (Zafra, 1966) –esta antología de su obra ocupa casi doscientas páginas– he de reconocer que su poesía es absolutamente nueva para mí, así que he de enfrentarme a su lectura sin ningún tipo de punto de apoyo. Además, salvo un breve comentario final a cargo de Elisabeth Falomir Archambault, el libro carece de una introducción que ofrezca al lector, por ejemplo, los criterios seguidos para preparar la edición. Sospecho que, después de leer la nota biográfica y de compararla con el índice, el criterio de agrupación de los poemas ha sido temático, sin atender al orden cronológico de la publicación de sus libros en español (el autor ha publicado también en esperanto). De igual forma, tampoco nos es posible averiguar si todos los poemas pertenecen a esos libros –'Palestina estrangulada' (2018), título de trágica actualidad, 'Quemadura' (2020)–― o algunos están incluidos en los dos libros que se anuncian como inéditos: 'Alce y trueno' y 'Gadir'. El propio autor, seguramente consciente de la confusión a qué puede conducir la ausencia de referentes, afirma al encabezar la sección 'Poemas híbridos' «que [estos poemas] podrían haber encontrado su lugar en cualquier otra sección, como la mayor parte de los poemas de esta antología». Esta aclaración afianza la suposición de que la ordenación obedece por entero a unos criterios estrictamente personales y, por lo tanto, obviaremos la pretensión organicista y nos centraremos en los poemas, aunque, teniendo en cuenta la envergadura de la selección, conviene decir que no hay asunto relevante que quede marginado en el compendio.

Conviene subrayar que el lenguaje de estos poemas es pausado y concreto, muy accesible generalmente, y su enfoque emocional se concentra en describir con detalle ... desde los paisajes más sublimes a las experiencias más íntimas, como escuchar el canto de un pájaro, por ejemplo. Temas como la construcción del poema, sin ir más lejos, están expuestos de forma brillante en el poema 'arte poética' –escrito con minúsculas en su totalidad–― que trasladamos en su integridad: «pese al dicho ingenioso pero vano de robert frost / la poesía no es lo que se pierde en la traducción / sino lo que queda. // la rima / el ritmo / el paisaje de una palabra: / cosmética. // imágenes / conceptos / comparaciones y contrastes: / la esencia. // de lo contrario, nadie leería un poema de Gilgamesh / la odisea / poemas de la dinastía tang / jaicus y tankas japoneses / las cuartetas de omar jayam. // la poesía es / lo que queda». Con una evidente ironía escribe también sobre la profusión de poetas en nuestro país, hasta el punto de que es «fácil dar con alguno / debajo de cualquier piedra», pero tras la proliferación de poetas –«poetas de autoayuda», «de topicazos», «de palabras bellas», «los que hacen prosa / cortada en lonchas perfectas / sin más»–, arremete contra los críticos «que pontifican, condenan, / ensalzan, obvian, escrutan /según sus entendederas» y a los que, sin embargo, la mayoría de los poetas acuden en busca de unas palabras de aliento que confirmen su valía.

No vamos a caer aquí en lo que Cleanth Brooks denominó «la herejía de la paráfrasis», pero en tan vasto recorrido hemos de mencionar que hay poemas en este libro dedicadas a realizar fervientes homenajes a personas fallecidas que conviven en una misma sección –―'Muerte y vida', en este caso–― con reconvenciones morales, como ocurre en el poema 'Puntos de vista' (una variación de ubi sunt) del que extraemos estos versos: «el único futuro se llama vejez. // Jóvenes, no os engañéis: vosotros sois el pasado» que incide en el desengaño. Jorge Camacho Cordón cree en el poder transformador que supone el trabajo con las palabras porque con ellas trata de dar sentido a las innumerables complejidades que le rodean, acaso por ello, aunque predomina un tono reflexivo escéptico aliviado por la experimentación formal en alguno de sus poemas, la poesía parece estar inseparablemente ligada a contemplación atenta de su vida. Un corpus poético tan amplio como en el que nos ofrece en 'Remolinos y remansos' desafía cualquier intento de clasificación, por más que, como hemos dicho, un mismo tono los unifique y ciertas características como la fuerza narrativa, por ejemplo, se repitan, porque se intercalan poemas de corte realista y de contenido autobiográfico con otros en los que la imaginación construye su propio argumento. Por otra parte, el entorno geográfico y los paisajes físicos ―–véase la sección 'Geografías'–― crean además un fuerte sentido de pertenencia al tiempo que evocan esa percepción del asombro ante lo inexplicable de la realidad que habita en el origen de toda creación. Es este un sentimiento natural, contagioso, que permite al lector cierta complicidad en la búsqueda de un significado más trascendente. Como hemos dicho, ante una antología como esta, tan variada, solo podemos ensayar una visión panorámica, aunque quizá insuficiente porque hay muchos poemas en este libro que reinciden en el caos incontrolable del mundo, el exceso turbulento, poemas que, por fortuna, se resisten a las generalidades.

